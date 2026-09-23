Дональд Трамп Халқаро жиноят судига аъзо давлатларни уни тарк этишга чақирди

ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Халқаро жиноят судига (ХЖС) аъзо барча давлатларни ушбу институтни тарк этишга чақирди. У бу ҳақда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессиясидаги нутқида маълум қилди.АҚШ президенти, шунингдек, Вашингтон америкалик ҳарбий хизматчиларнинг ХЖС томонидан таъқиб қилинишига йўл қўймаслигини билдирди. АҚШ суд фаолиятининг ҳуқуқий асоси бўлган Рим статути иштирокчиси эмас.Аввалроқ "Wall Street Journal" АҚШ амалдорларига таяниб, Трамп маъмурияти ХЖСга қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди. Нашр маълумотига кўра, чоралар суднинг халқаро молиявий тизимдан фойдаланиш имкониятларини жиддий чеклаши мумкин.Айни пайтда Рим статутига 125 та давлат аъзо.
АҚШ президенти БМТ Бош Ассамблеясидаги нутқида Халқаро жиноят судини кескин танқид қилиб, уни тарк этишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Халқаро жиноят судига (ХЖС) аъзо барча давлатларни ушбу институтни тарк этишга чақирди. У бу ҳақда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессиясидаги нутқида маълум қилди.
"Мен ХЖСга аъзо бўлган барча давлатларни ушбу ўзбошимча институтдан расман чиқишга чақираман", — деди Трамп.
АҚШ президенти, шунингдек, Вашингтон америкалик ҳарбий хизматчиларнинг ХЖС томонидан таъқиб қилинишига йўл қўймаслигини билдирди. АҚШ суд фаолиятининг ҳуқуқий асоси бўлган Рим статути иштирокчиси эмас.
Аввалроқ "Wall Street Journal" АҚШ амалдорларига таяниб, Трамп маъмурияти ХЖСга қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди. Нашр маълумотига кўра, чоралар суднинг халқаро молиявий тизимдан фойдаланиш имкониятларини жиддий чеклаши мумкин.
Айни пайтда Рим статутига 125 та давлат аъзо.
БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси 8 сентябрь куни Нью-Йоркда очилди. Умумий мунозаралар 22–26 сентябрь кунлари давом этади ва 28 сентябрда якунланади.
Ўзбекистон номидан умумий мунозараларда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева нутқ сўзлаши кутилмоқда. У Нью-Йоркда БМТ бош котиби Антониу Гутерриш билан ҳам учрашди.
Россия делегациясига ташқи ишлар вазири Сергей Лавров бошчилик қилмоқда. Унинг Бош Ассамблеяда 26 сентябрь куни нутқ сўзлаши режалаштирилган.