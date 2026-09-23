Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260923/trump-icc-davlatlar-chaqiriq-60663984.html
Дональд Трамп Халқаро жиноят судига аъзо давлатларни уни тарк этишга чақирди
Дональд Трамп Халқаро жиноят судига аъзо давлатларни уни тарк этишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Дональд Трамп ХЖСга аъзо барча давлатларни судни тарк этишга чақирди. БМТ Бош Ассамблеясининг умумий мунозараларида Ўзбекистон номидан Саида Мирзиёева ҳам нутқ сўзлайди.
2026-09-23T10:31+0500
2026-09-23T10:34+0500
халқаро жиноят суди (хжс)
дональд трамп
бмт
саида мирзиёева
санкция
дунё янгиликлари
суд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60663568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36a21a58e57eb0634ec90952e1d45cd7.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Халқаро жиноят судига (ХЖС) аъзо барча давлатларни ушбу институтни тарк этишга чақирди. У бу ҳақда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессиясидаги нутқида маълум қилди.АҚШ президенти, шунингдек, Вашингтон америкалик ҳарбий хизматчиларнинг ХЖС томонидан таъқиб қилинишига йўл қўймаслигини билдирди. АҚШ суд фаолиятининг ҳуқуқий асоси бўлган Рим статути иштирокчиси эмас.Аввалроқ "Wall Street Journal" АҚШ амалдорларига таяниб, Трамп маъмурияти ХЖСга қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди. Нашр маълумотига кўра, чоралар суднинг халқаро молиявий тизимдан фойдаланиш имкониятларини жиддий чеклаши мумкин.Айни пайтда Рим статутига 125 та давлат аъзо.
https://sputniknews.uz/20260819/usa-icc-sanktsiya-59793983.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60663568_126:0:1566:1080_1920x0_80_0_0_ea3e48358c577fa91d87be09d52aaf94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
халқаро жиноят суди (хжс), дональд трамп, бмт, саида мирзиёева, санкция, дунё янгиликлари, суд
халқаро жиноят суди (хжс), дональд трамп, бмт, саида мирзиёева, санкция, дунё янгиликлари, суд

Дональд Трамп Халқаро жиноят судига аъзо давлатларни уни тарк этишга чақирди

10:31 23.09.2026 (янгиланди: 10:34 23.09.2026)
© © REUTERS / Brendan McDermidПрезидент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
© © REUTERS / Brendan McDermid
Oбуна бўлиш
АҚШ президенти БМТ Бош Ассамблеясидаги нутқида Халқаро жиноят судини кескин танқид қилиб, уни тарк этишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Халқаро жиноят судига (ХЖС) аъзо барча давлатларни ушбу институтни тарк этишга чақирди. У бу ҳақда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессиясидаги нутқида маълум қилди.
"Мен ХЖСга аъзо бўлган барча давлатларни ушбу ўзбошимча институтдан расман чиқишга чақираман", — деди Трамп.
АҚШ президенти, шунингдек, Вашингтон америкалик ҳарбий хизматчиларнинг ХЖС томонидан таъқиб қилинишига йўл қўймаслигини билдирди. АҚШ суд фаолиятининг ҳуқуқий асоси бўлган Рим статути иштирокчиси эмас.
Аввалроқ "Wall Street Journal" АҚШ амалдорларига таяниб, Трамп маъмурияти ХЖСга қарши кенг кўламли санкциялар жорий этишга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди. Нашр маълумотига кўра, чоралар суднинг халқаро молиявий тизимдан фойдаланиш имкониятларини жиддий чеклаши мумкин.
Айни пайтда Рим статутига 125 та давлат аъзо.

БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси 8 сентябрь куни Нью-Йоркда очилди. Умумий мунозаралар 22–26 сентябрь кунлари давом этади ва 28 сентябрда якунланади.

Ўзбекистон номидан умумий мунозараларда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева нутқ сўзлаши кутилмоқда. У Нью-Йоркда БМТ бош котиби Антониу Гутерриш билан ҳам учрашди.

Россия делегациясига ташқи ишлар вазири Сергей Лавров бошчилик қилмоқда. Унинг Бош Ассамблеяда 26 сентябрь куни нутқ сўзлаши режалаштирилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
АҚШ Халқаро жиноят суди раҳбариятига қарши янги санкциялар киритди — низо сабаблари
19 Август, 10:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0