Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260923/shaxmatchilar-mukofot-60663170.html
Шахматчилар мукофоти оширилди: Олимпиада ғолибларига 200 минг доллардан берилади
Шахматчилар мукофоти оширилди: Олимпиада ғолибларига 200 минг доллардан берилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда шахматчилар мукофоти оширилди: Олимпиадада олтин медаль олган ҳар бир шахматчи 200 минг доллар, тренери 50 минг доллар олади. Айни пайтда Ўзбекистон терма жамоаси мусобақада якка пешқадам бўлиб турибди
2026-09-23T09:58+0500
2026-09-23T09:59+0500
шахмат
бутунжаҳон шахмат олимпиадаси
мукофот
янги қарор
олимпиада
ўзбекистон
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1037/79/10377938_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_3faf8128a4e6eee8fb17714e04732db9.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ўзбекистонда нуфузли халқаро шахмат мусобақалари ғолиблари ва совриндорларига бериладиган бир марталик пул мукофотлари оширилди. Бу президентнинг 21 сентябрдаги ПҚ-346-сон қарорида белгиланди.Уларнинг мураббийларига мос равишда 50 минг доллар, 25 минг доллар ва 12,5 минг доллар берилади.Шу тариқа, Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида олтин медаль олган ҳар бир ўзбекистонлик шахматчи 200 минг долларлик мукофотга эга бўлади.Ёшлар ўртасидаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ва паралимпиадасида мукофотлар олтин учун 20 минг доллар, кумуш учун 10 минг долар ва бронза учун 5 минг доллар этиб белгиланди.Аввалги тартибда катталар ўртасидаги Аввалги тартибда катталар ўртасидаги шахмат Олимпиадаси олтини учун шахматчига 2 минг БҲМ (824 млн сўм), кумуш учун 1 минг БҲМ (412 млн сўм), бронза учун 500 БҲМ (206 млн сўм) миқдорида мукофот белгиланган эди. Мураббийлар учун мукофот мос равишда 1 минг БҲМ (412 млн сўм), 500 БҲМ (206 млн сўм) ва 250 БҲМни (103 млн сўм) ташкил этган.Айни пайтда Ўзбекистон терма жамоаси Самарқанддаги Олимпиадада олти турдан кейин 12 очко билан якка пешқадам. Амалдаги чемпион Ҳиндистон устидан 2,5:1,5 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Нодирбек Ёқуббоев жамоа яхши формада бўлса, чемпионлик учун катта имконият борлигини айтди.
https://sputniknews.uz/20260922/yoqubboev-india-galaba-60639974.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1037/79/10377938_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_583b0fbf8f7f6155026c37d3baee52c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, мукофот, янги қарор, олимпиада , ўзбекистон, спорт
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, мукофот, янги қарор, олимпиада , ўзбекистон, спорт

Шахматчилар мукофоти оширилди: Олимпиада ғолибларига 200 минг доллардан берилади

09:58 23.09.2026 (янгиланди: 09:59 23.09.2026)
© Sputnik / Александр Гальперин / Медиабанкка ўтишНа чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Янги қарорга кўра, катталар ўртасидаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида олтин медаль олган ҳар бир шахматчи 200 минг доллар олади.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ўзбекистонда нуфузли халқаро шахмат мусобақалари ғолиблари ва совриндорларига бериладиган бир марталик пул мукофотлари оширилди. Бу президентнинг 21 сентябрдаги ПҚ-346-сон қарорида белгиланди.
Янги тартибга кўра, катталар ўртасидаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ва паралимпиадасида олтин медаль олган ҳар бир шахматчи 200 минг доллар, кумуш учун 100 минг доллар, бронза учун 50 минг доллар олади.
Уларнинг мураббийларига мос равишда 50 минг доллар, 25 минг доллар ва 12,5 минг доллар берилади.
Шу тариқа, Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида олтин медаль олган ҳар бир ўзбекистонлик шахматчи 200 минг долларлик мукофотга эга бўлади.
Ёшлар ўртасидаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ва паралимпиадасида мукофотлар олтин учун 20 минг доллар, кумуш учун 10 минг долар ва бронза учун 5 минг доллар этиб белгиланди.
ФИДЕ таснифи бўйича жаҳон миқёсидаги мусобақалар ғолибларига 15 минг долларгача, Осиё миқёсидаги мусобақалар ғолибларига 10 минг долларгача берилади. Халқаро гроссмейстер унвонини олган шахматчи эса 5 минг доллар мукофот олади.
Аввалги тартибда катталар ўртасидаги Аввалги тартибда катталар ўртасидаги шахмат Олимпиадаси олтини учун шахматчига 2 минг БҲМ (824 млн сўм), кумуш учун 1 минг БҲМ (412 млн сўм), бронза учун 500 БҲМ (206 млн сўм) миқдорида мукофот белгиланган эди. Мураббийлар учун мукофот мос равишда 1 минг БҲМ (412 млн сўм), 500 БҲМ (206 млн сўм) ва 250 БҲМни (103 млн сўм) ташкил этган.
Айни пайтда Ўзбекистон терма жамоаси Самарқанддаги Олимпиадада олти турдан кейин 12 очко билан якка пешқадам. Амалдаги чемпион Ҳиндистон устидан 2,5:1,5 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Нодирбек Ёқуббоев жамоа яхши формада бўлса, чемпионлик учун катта имконият борлигини айтди.
Мен тузоқ қўйдим ва у унга тушди — Нодирбек Якуббоев Ҳиндистон устидан ғалаба ҳақида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
"Мен тузоқ қўйдим ва у унга тушди": кун қаҳрамони Ёқуббоев Ҳиндистон устидан ғалаба ҳақида
Кеча, 13:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0