https://sputniknews.uz/20260923/avgust-avtomobil-savdo-60667163.html
Чегирмалар самара бердими — августда янги автомобиллар савдоси 20,5 фоизга ошди
Чегирмалар самара бердими — августда янги автомобиллар савдоси 20,5 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Августда Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар савдоси 20,5%га ўсиб, 30,6 мингтага етди. Айни ойда Chevrolet автомобилларига йирик чегирмалар ва имтиёзли тўлов дастурлари амал қилди.
2026-09-23T11:39+0500
2026-09-23T11:39+0500
2026-09-23T11:41+0500
автомобил
кобальт
савдо
нарх-наво
чегирмалар
ўзбекистон
уй
uzauto motors
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55283707_0:102:1134:740_1920x0_80_0_0_5e6ad4260f056b74f8871f767b19c40f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Август ойида Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар савдоси 20,5% га ўсиб, 30,6 мингтани ташкил этди. Барча турдаги автотранспорт воситалари савдоси эса 79 мингтадан ошган. Бу ҳақда Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази маълум қилди.Ўсишнинг асосий қисми маҳаллий автомобиллар ҳиссасига тўғри келди. Улар савдоси бир ойда қарийб 25 фоизга ошиб, 25,3 мингтага етди. Хорижда ишлаб чиқарилган янги автомобиллар савдоси 7 фоизгага ўсиб, 5,3 мингтани ташкил этди.Айни пайтда августда "UzAuto Motors" бир қатор "Chevrolet" моделларига йирик чегирмалар таклиф қилди. "Captiva" учун чегирма 45 млн сўмгача, "Cobalt MCM" ва "Damas" учун 15 млн сўмгача етди. Акция 10 сентябргача давом этди.Шунингдек, "Cobalt" учун бир нечта банк билан ноль фоиздан бошланадиган муддатли тўлов дастурлари ишга туширилди. Масалан, айрим шартларда 50–65 фоиз бошланғич тўлов билан автомобилни фоизсиз харид қилиш имконияти таклиф этилди.Электромобиллар савдоси эса бирламчи ва иккиламчи бозорларда 9,2 мингтага етди.Шу билан бирга, уй-жой бозорида августда 25,1 мингга яқин битим расмийлаштирилди — бу ўтган йилги кўрсаткичга деярли тенг. Январь–августда эса уй-жой савдоси 18,4 фоизга ўсиб, 222,5 мингта битимга етди.
https://sputniknews.uz/20260803/cobalt-damas-chegirma-59449859.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55283707_103:0:1112:757_1920x0_80_0_0_50acd13768b89df54ae5331e59a05cdb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
автомобил, кобальт, савдо, нарх-наво, чегирмалар, ўзбекистон, уй, uzauto motors, иқтисод
автомобил, кобальт, савдо, нарх-наво, чегирмалар, ўзбекистон, уй, uzauto motors, иқтисод
Чегирмалар самара бердими — августда янги автомобиллар савдоси 20,5 фоизга ошди
11:39 23.09.2026 (янгиланди: 11:41 23.09.2026)
Августда Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар савдоси 20,5 фоизга ошди, фойдаланилган машиналар савдоси эса 10,8 фоизга камайди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Август ойида Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар савдоси 20,5% га ўсиб, 30,6 мингтани ташкил этди. Барча турдаги автотранспорт воситалари савдоси эса 79 мингтадан ошган. Бу ҳақда Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази маълум қилди
.
Ўсишнинг асосий қисми маҳаллий автомобиллар ҳиссасига тўғри келди. Улар савдоси бир ойда қарийб 25 фоизга ошиб, 25,3 мингтага етди. Хорижда ишлаб чиқарилган янги автомобиллар савдоси 7 фоизгага ўсиб, 5,3 мингтани ташкил этди.
Айни пайтда августда "UzAuto Motors" бир қатор "Chevrolet" моделларига йирик чегирмалар таклиф қилди. "Captiva" учун чегирма 45 млн сўмгача, "Cobalt MCM" ва "Damas" учун 15 млн сўмгача етди. Акция 10 сентябргача давом этди.
Шунингдек, "Cobalt" учун бир нечта банк билан ноль фоиздан бошланадиган муддатли тўлов дастурлари ишга туширилди. Масалан, айрим шартларда 50–65 фоиз бошланғич тўлов билан автомобилни фоизсиз харид қилиш имконияти таклиф этилди.
Бироқ иккиламчи бозорда тескари динамика кузатилди: фойдаланилган енгил автомобиллар савдоси 10,8 фоизга камайиб, қарийб 32 мингтани ташкил этди.
Электромобиллар савдоси эса бирламчи ва иккиламчи бозорларда 9,2 мингтага етди.
Шу билан бирга, уй-жой бозорида августда 25,1 мингга яқин битим расмийлаштирилди — бу ўтган йилги кўрсаткичга деярли тенг. Январь–августда эса уй-жой савдоси 18,4 фоизга ўсиб, 222,5 мингта битимга етди.