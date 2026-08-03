https://sputniknews.uz/20260803/cobalt-damas-chegirma-59449859.html
Cobalt ва Damas учун 15 млн, Captiva учун 45 млн сўмгача чегирма берилди
Cobalt ва Damas учун 15 млн, Captiva учун 45 млн сўмгача чегирма берилди
Sputnik Ўзбекистон
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун 15 млн сўм, Captiva учун эса 45 млн сўмгача чегирма эълон қилди. Акция 10 сентябргача амал қилади ва фақат автомобиль қиймати тўлиқ тўланганда қўлланилади.
2026-08-03T11:51+0500
2026-08-03T11:51+0500
2026-08-03T11:51+0500
uzauto motors
кобальт
автомобил
чегирмалар
жамият
нарх-наво
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. UzAuto Motors Cobalt, Damas ва Captiva автомобилларини харид қилиш учун махсус чегирмалар эълон қилди.Компания маълумотига кўра, акция Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги ва UzAuto Motors ташкил этилганининг 30 йиллиги муносабати билан ўтказилмоқда. У 3 августдан 10 сентябргача, шу кунни ҳам қўшган ҳолда, амал қилади.Акция доирасида:Damas D2 Style Plus комплектациясининг амалдаги нархи 96,932 млн сўмни ташкил этади. 15 млн сўмлик чегирма қўлланилганда унинг нархи 81,932 млн сўмга тушади. Чегирма оддий Damas автомобилига тааллуқли бўлиб, янги Damas Move & Max модели акцияда кўрсатилмаган.Чегирмалардан фойдаланиш учун автомобиль қийматини 100 фоиз тўлаш талаб этилади. Тижорат банклари орқали, жумладан, автокредит ёки бўлиб-бўлиб тўлаш асосида амалга оширилган харидларга акция шартлари татбиқ этилмайди.Cobalt ва Captiva учун чегирма миқдори "15 млн сўмгача" ва "45 млн сўмгача" деб кўрсатилган. Шу боис аниқ нарх танланган комплектация ва мавжуд автомобилларга қараб фарқ қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260216/chevrolet-damas-max-move-sotuv-55736030.html
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uzauto motors, кобальт, автомобил, чегирмалар, жамият, нарх-наво, ўзбекистон
uzauto motors, кобальт, автомобил, чегирмалар, жамият, нарх-наво, ўзбекистон
Cobalt ва Damas учун 15 млн, Captiva учун 45 млн сўмгача чегирма берилди
Акция 3 августдан 10 сентябргача амал қилади. Чегирмалар фақат автомобиль нархи 100 фоиз тўлиқ тўланганда берилади.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. UzAuto Motors Cobalt, Damas ва Captiva автомобилларини харид қилиш учун махсус чегирмалар эълон қилди.
Компания маълумотига кўра
, акция Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги ва UzAuto Motors ташкил этилганининг 30 йиллиги муносабати билан ўтказилмоқда. У 3 августдан 10 сентябргача, шу кунни ҳам қўшган ҳолда, амал қилади.
Chevrolet Cobalt MCM учун — 15 млн сўмгача;
Chevrolet Captiva учун — 45 млн сўмгача;
Chevrolet Damas учун — 15 млн сўм чегирма тақдим этилади.
Компаниянинг амалдаги прайсларидан келиб чиқиб, максимал чегирма қўлланилганда Cobalt Style MCM нархи 156,1 млн сўмдан 141,1 млн сўмга тушиши мумкин. Captiva LT2 эса 319,9 млн сўм ўрнига 274,9 млн сўмга таклиф этилади.
Damas D2 Style Plus комплектациясининг амалдаги нархи 96,932 млн сўмни ташкил этади. 15 млн сўмлик чегирма қўлланилганда унинг нархи 81,932 млн сўмга тушади.
Чегирма оддий Damas автомобилига тааллуқли бўлиб, янги Damas Move & Max модели акцияда кўрсатилмаган.
Чегирмалардан фойдаланиш учун автомобиль қийматини 100 фоиз тўлаш талаб этилади. Тижорат банклари орқали, жумладан, автокредит ёки бўлиб-бўлиб тўлаш асосида амалга оширилган харидларга акция шартлари татбиқ этилмайди.
Cobalt ва Captiva учун чегирма миқдори "15 млн сўмгача" ва "45 млн сўмгача" деб кўрсатилган. Шу боис аниқ нарх танланган комплектация ва мавжуд автомобилларга қараб фарқ қилиши мумкин.