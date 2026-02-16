https://sputniknews.uz/20260216/chevrolet-damas-max-move-sotuv-55736030.html
"Chevrolet Damas Max" ва "Move" сотувга чиқди: техник хусусиятлар ва нархлар
"Chevrolet Damas Max" ва "Move" сотувга чиқди: техник хусусиятлар ва нархлар
Sputnik Ўзбекистон
UzAuto Motors Damas Max ва Damas Move моделлари учун шартнома очилганини маълум қилди. Янги автомобиллар 1,2 ва 1,5 литрли двигательлар билан таклиф этилмоқда, нархлар 134 млн сўмдан бошланади.
2026-02-16T12:49+0500
2026-02-16T12:49+0500
2026-02-16T12:53+0500
ўзбекистон
жамият
автомобил
uzauto motors
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55735263_203:0:1318:627_1920x0_80_0_0_a6f6d331d69702b739a8ebf8eaf0e4cf.jpg
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома бериш жараёни бошланди. Бу ҳақда "UzAuto Motors" матбуот хизмати хабар қилди.Автомобилларни харид қилиш бўйича шартномалар компаниянинг расмий дилерлик марказларида расмийлаштирилади.Техник хусусиятлари:Нархлар:
https://sputniknews.uz/20250910/uzauto-motors-model-51871899.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55735263_343:0:1179:627_1920x0_80_0_0_a42029d876c3e4874cedb4caef573cb7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzauto motors, chevrolet damas max, chevrolet damas move, damas 2026, damas нархи, damas комплектация, ўзбекистон авто бозори, шартнома бериш, янги damas
uzauto motors, chevrolet damas max, chevrolet damas move, damas 2026, damas нархи, damas комплектация, ўзбекистон авто бозори, шартнома бериш, янги damas
"Chevrolet Damas Max" ва "Move" сотувга чиқди: техник хусусиятлар ва нархлар
12:49 16.02.2026 (янгиланди: 12:53 16.02.2026)
"UzAuto" "Motors Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома очди. Янги версияларни расмий дилерлар орқали харид қилиш мумкин.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "
Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома бериш жараёни бошланди. Бу ҳақда "UzAuto Motors" матбуот хизмати хабар қилди
.
Автомобилларни харид қилиш бўйича шартномалар компаниянинг расмий дилерлик марказларида расмийлаштирилади.
Компания маълумотига кўра, янги "Damas Move" ва "Max" моделлари кундалик фойдаланишга мос, содда ва амалий дизайнга эга. Барча таклифлар расмий веб-сайтда жойлаштирилган.
Юк кўтариш қобилияти — 650 кг
Двигатель ҳажми — 1,2 ва 1,5 литр
Қуввати — 60 кВт (81 от кучи) ва 76 кВт (103 от кучи)
Damas Max Van 1.2 LV0 — 134 439 000 сўм
Damas Max Van 1.5 LV0 — 142 471 000 сўм
Damas Move PAS 1.2 LV0 — 139 675 000 сўм
Damas Move PAS 1.2 LV1 — 144 563 000 сўм
Damas Move PAS 1.5 LV0 — 149 011 000 сўм
Damas Move PAS 1.5 LV1 — 154 128 000 сўм