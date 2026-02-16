Ўзбекистон
"Chevrolet Damas Max" ва "Move" сотувга чиқди: техник хусусиятлар ва нархлар
"Chevrolet Damas Max" ва "Move" сотувга чиқди: техник хусусиятлар ва нархлар
UzAuto Motors Damas Max ва Damas Move моделлари учун шартнома очилганини маълум қилди. Янги автомобиллар 1,2 ва 1,5 литрли двигательлар билан таклиф этилмоқда, нархлар 134 млн сўмдан бошланади.
2026-02-16T12:49+0500
2026-02-16T12:53+0500
ўзбекистон
жамият
автомобил
uzauto motors
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома бериш жараёни бошланди. Бу ҳақда "UzAuto Motors" матбуот хизмати хабар қилди.Автомобилларни харид қилиш бўйича шартномалар компаниянинг расмий дилерлик марказларида расмийлаштирилади.Техник хусусиятлари:Нархлар:
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
uzauto motors, chevrolet damas max, chevrolet damas move, damas 2026, damas нархи, damas комплектация, ўзбекистон авто бозори, шартнома бериш, янги damas
12:49 16.02.2026 (янгиланди: 12:53 16.02.2026)
"UzAuto" "Motors Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома очди. Янги версияларни расмий дилерлар орқали харид қилиш мумкин.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Chevrolet Damas Max" ва "Chevrolet Damas Move" моделлари учун шартнома бериш жараёни бошланди. Бу ҳақда "UzAuto Motors" матбуот хизмати хабар қилди.
Автомобилларни харид қилиш бўйича шартномалар компаниянинг расмий дилерлик марказларида расмийлаштирилади.

Компания маълумотига кўра, янги "Damas Move" ва "Max" моделлари кундалик фойдаланишга мос, содда ва амалий дизайнга эга. Барча таклифлар расмий веб-сайтда жойлаштирилган.

Техник хусусиятлари:
Узунлиги — 4,42 м
Кенглиги — 1,67 м
Юк кўтариш қобилияти — 650 кг
Двигатель ҳажми — 1,2 ва 1,5 литр
Қуввати — 60 кВт (81 от кучи) ва 76 кВт (103 от кучи)
Нархлар:
Damas Max Van 1.2 LV0 — 134 439 000 сўм
Damas Max Van 1.5 LV0 — 142 471 000 сўм
Damas Move PAS 1.2 LV0 — 139 675 000 сўм
Damas Move PAS 1.2 LV1 — 144 563 000 сўм
Damas Move PAS 1.5 LV0 — 149 011 000 сўм
Damas Move PAS 1.5 LV1 — 154 128 000 сўм
