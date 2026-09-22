https://sputniknews.uz/20260922/qurshov-ukraine-obekt-zarbalar-60642560.html
Россия қўшинлари янги қуршов ва Украина ҳарбий объектларига зарбалар ҳақида маълум қилди
Россия қўшинлари янги қуршов ва Украина ҳарбий объектларига зарбалар ҳақида маълум қилди
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Россия Мудофаа вазирлиги Добропольеда Украина қўшинларининг йирик мудофаа тугуни қуршовга олингани, шунингдек, Киев ва яна бир қатор ҳудудлардаги ҳарбий объектларга тунда оммавий зарба берилганини маълум қилди.
2026-09-22T14:17+0500
2026-09-22T14:17+0500
2026-09-22T14:17+0500
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ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. "Марказ" қўшинлари гуруҳи Добропольеда Украина Қуролли кучларининг йирик мудофаа тугунини қуршаб олди ва Александровка йўналишида ҳужумни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди. Қуршовда Украина Миллий гвардияси бўлинмалари ва 425-“Скала” штурм полки қолган.Киевда FP-5 “Flamingo” узоқ масофали қанотли ракеталари учун бутловчи қисмлар ва жанговар қисмлар ишлаб чиқарган “Fire Point” корхонаси ҳамда дизель ёқилғисини қабул қилиш ва тақсимлаш учун фойдаланилган “Грандтерминал” ёнилғи омбори нишонга олинди.Днепропетровск вилоятида Кривой Рогдаги ҳарбий ишлаб чиқариш учун металлургия маҳсулотлари тайёрлаган комбинат, Днепропетровскдаги узоқ масофали дронлар учун бутловчи қисмларга металл прокат етказиб берган “Интерпайп Стал” заводи ва учта “Сириус Экстружен” логистика марказига зарба берилди.Павлоградда FP-9 баллистик ракеталари учун ракета ёқилғиси компонентлари ва жанговар қисмлар ишлаб чиқарган “Соврахим” корхонаси нишонга олинди.Винницада темир йўл инфратузилмаси объектига зарба берилди.Полтава вилоятида Украина қўшинларини ёқилғи билан таъминлаган Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи ҳамда ишлаб чиқариш қувватларида ўқотар қуроллар учун ўқ-дори ишлаб чиқариш ташкил этилган “JTI Украина” фабрикаси нишонга олинди.Шунингдек, Одесса портига ҳарбий юк олиб кетаётган қуруқ юк кемаси денгизда уриб шикастланди.
https://sputniknews.uz/20260921/russia-ukraine-obektlar-zarba-60610567.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса, украина, россия
Россия қўшинлари янги қуршов ва Украина ҳарбий объектларига зарбалар ҳақида маълум қилди
Россия қўшинлари Добропольедаги йирик мудофаа тугунини қуршаб олди ва Украинадаги ҳарбий объектларга оммавий зарба берди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи Добропольеда Украина Қуролли кучларининг йирик мудофаа тугунини қуршаб олди ва Александровка йўналишида ҳужумни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Қуршовда Украина Миллий гвардияси бўлинмалари ва 425-“Скала” штурм полки қолган.
Вазирлик, шунингдек, тунда юқори аниқликдаги қуроллар ва дронлар билан Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилган бир қатор объектлар ҳамда денгиз кемаларига зарба берилганлигини маълум қилди
.
Киевда FP-5 “Flamingo” узоқ масофали қанотли ракеталари учун бутловчи қисмлар ва жанговар қисмлар ишлаб чиқарган “Fire Point” корхонаси ҳамда дизель ёқилғисини қабул қилиш ва тақсимлаш учун фойдаланилган “Грандтерминал” ёнилғи омбори нишонга олинди.
Днепропетровск вилоятида Кривой Рогдаги ҳарбий ишлаб чиқариш учун металлургия маҳсулотлари тайёрлаган комбинат, Днепропетровскдаги узоқ масофали дронлар учун бутловчи қисмларга металл прокат етказиб берган “Интерпайп Стал” заводи ва учта “Сириус Экстружен” логистика марказига зарба берилди.
Павлоградда FP-9 баллистик ракеталари учун ракета ёқилғиси компонентлари ва жанговар қисмлар ишлаб чиқарган “Соврахим” корхонаси нишонга олинди.
Винницада темир йўл инфратузилмаси объектига зарба берилди.
Полтава вилоятида Украина қўшинларини ёқилғи билан таъминлаган Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи ҳамда ишлаб чиқариш қувватларида ўқотар қуроллар учун ўқ-дори ишлаб чиқариш ташкил этилган “JTI Украина” фабрикаси нишонга олинди.
Одессада Украина қўшинлари учун фойдаланилган иккита логистика маркази, Ильичевскдаги “Новая почта” логистика маркази ҳамда Рени порти инфратузилмаси объектларига зарба берилди.
Шунингдек, Одесса портига ҳарбий юк олиб кетаётган қуруқ юк кемаси денгизда уриб шикастланди.