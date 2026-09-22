https://sputniknews.uz/20260922/peskov-zelenskiy-60655196.html
Песков Зеленскийнинг шартсиз ўт очишни тўхтатиш таклифига жавоб қайтарди
Песков Зеленскийнинг шартсиз ўт очишни тўхтатиш таклифига жавоб қайтарди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украинада вақтинчалик сулҳ эмас, балки мустаҳкам ва барқарор тинчликка эришиш тарафдори. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Владимир Зеленскийнинг ўт очишни шартларсиз тўхтатишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдираётиб маълум қилди.
2026-09-22T18:39+0500
2026-09-22T18:39+0500
2026-09-22T18:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31111604_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4c999c0737ac615f8dcecc0515c7e61c.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Россия Украинада вақтинчалик сулҳ эмас, балки мустаҳкам ва барқарор тинчликка эришиш тарафдори. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Владимир Зеленскийнинг ўт очишни шартларсиз тўхтатишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдираётиб маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Киев Москва билан вақтинчалик сулҳга эмас, балки барқарор тинчликка олиб борадиган йўлга чиқиш учун қандай қарорлар қабул қилиниши кераклигини билади.Аввалроқ Зеленский CBC News телеканалига берган интервьюсида, агар Россия тайёр бўлса, Украина "шартларсиз ўт очишни тўхтатиш ва музокараларга" рози эканини айтганди.Песков Қора денгизда кемалар қатнови хавфсизлигини таъминлаш бўйича Туркия ташаббусига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, бу масала Владимир Путин ва Режеп Таййип Эрдоғоннинг Бишкекдаги музокараларида кўтарилган, кейин эса дипломатик ёзишмаларда муҳокама қилинган. Москва ва Анқара Қора денгизда кемалар қатнови хавфсизлиги бўйича мулоқот олиб бораётганини Россия ТИВ ҳам тасдиқлаган.Песков Қора денгиз орқали дон етказиб бериш билан боғлиқ вазият сезиларли даражада мураккаблашганини айтиб, буни Украина томонининг ҳаракатлари билан боғлади.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-ukraine-muzokaralar-shartlar-60490783.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31111604_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5d42098866780aa84c7add143bb4ff8d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир зеленский, украина, россия
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир зеленский, украина, россия
Песков Зеленскийнинг шартсиз ўт очишни тўхтатиш таклифига жавоб қайтарди
Кремль вакили Москва вақтинчалик сулҳ эмас, балки мустаҳкам ва барқарор тинчликка эришиш тарафдори эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Россия Украинада вақтинчалик сулҳ эмас, балки мустаҳкам ва барқарор тинчликка эришиш тарафдори. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Владимир Зеленскийнинг ўт очишни шартларсиз тўхтатишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдираётиб маълум қилди.
"Украина учун вазият кундан-кунга ёмонлашаётгани аниқ — иқтисодий вазият ҳам, фронтлардаги вазият ҳам. Бу келгусида ҳам давом этади", — деди Песков.
Унинг сўзларига кўра, Киев Москва билан вақтинчалик сулҳга эмас, балки барқарор тинчликка олиб борадиган йўлга чиқиш учун қандай қарорлар қабул қилиниши кераклигини билади.
"Президент Владимир Путин ва Россия томони ҳар доим моҳиятан ҳеч нарса бермайдиган сулҳ эмас, балки мустаҳкам тинчлик тарафдори эканимизни таъкидлаб келган", — деди Кремль вакили.
Аввалроқ Зеленский CBC News телеканалига берган интервьюсида, агар Россия тайёр бўлса, Украина "шартларсиз ўт очишни тўхтатиш ва музокараларга" рози эканини айтганди.
Песков Қора денгизда кемалар қатнови хавфсизлигини таъминлаш бўйича Туркия ташаббусига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, бу масала Владимир Путин ва Режеп Таййип Эрдоғоннинг Бишкекдаги музокараларида кўтарилган, кейин эса дипломатик ёзишмаларда муҳокама қилинган. Москва ва Анқара Қора денгизда кемалар қатнови хавфсизлиги бўйича мулоқот олиб бораётганини Россия ТИВ ҳам тасдиқлаган.
Песков Қора денгиз орқали дон етказиб бериш билан боғлиқ вазият сезиларли даражада мураккаблашганини айтиб, буни Украина томонининг ҳаракатлари билан боғлади.