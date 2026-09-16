https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-ukraine-muzokaralar-shartlar-60490783.html
Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди
Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Россия Украина бўйича икки ва уч томонлама музокараларга тайёрлигини билдирди. У Москва мулоқотдан воз кечмагани ва келишув инқирознинг асосий сабабларини бартараф этиши кераклигини айтди.
2026-09-16T18:33+0500
2026-09-16T18:33+0500
2026-09-16T18:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
сергей лавров
украина
россия тив
фестивал
ақш
музокаралар
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_5a766216bdfe0e9b206fe461acef9510.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия Украина бўйича икки томонлама ҳам, АҚШ иштирокидаги уч томонлама музокараларга ҳам тайёр. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россия иштирок этган аввалги музокара жараёнлари Москва ташаббуси билан тўхтатилмаган. Вазир Беларусь ва Туркияда ўтказилган музокаралар, Женевадаги Россия — Украина мулоқоти ҳамда Абу-Дабида АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашувларни мисол қилиб келтирди.Лавров яқинда Россияга яна ташриф буюрган америкалик вакиллар ҳам АҚШ, Россия ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар форматига қайтишни таклиф қилганини билдирди.Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Москва учун Украинадаги вазиятни тартибга солиш махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни бажариш ва Россия томони инқирознинг асосий сабаблари деб ҳисоблайдиган омилларни бартараф этишни англатади.Лавров Киевдаги ҳозирги ҳокимиятни “очиқдан-очиқ нацистик режим” деб атади. Унинг таъкидлашича, Украинада рус тилининг қўлланилиши чекланган, рус тилидаги китоблар кутубхоналардан олиб ташланиб, макулатурага топширилмоқда.Лавров Россия учун хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш, шунингдек, рус одамларининг она тили ва православ эътиқодига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш махсус ҳарбий операциянинг “мутлақо аниқ ва тушунарли вазифалари” эканини таъкидлади.Унинг фикрича, президент Владимир Путин белгилаган мақсадларга эришиш нафақат Украина инқирозини тартибга солиш, балки Евроосиёдаги вазиятни барқарорлаштириш ва манфаатлар мувозанатига асосланган жаҳон тартибини шакллантиришга ҳам хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-yoshlar-muloqot-60482296.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a1aa321140c62916b74c246dca9c0c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия тив, фестивал, ақш, музокаралар, россия, дунёда
дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия тив, фестивал, ақш, музокаралар, россия, дунёда
Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди
Москва Украина бўйича музокараларни турли форматларда давом эттиришга тайёр, бироқ келишув инқирознинг асосий сабабларини бартараф этиши керак.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия Украина бўйича икки томонлама ҳам, АҚШ иштирокидаги уч томонлама музокараларга ҳам тайёр. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.
“Биз икки томонлама музокараларга ҳам, уч томонлама музокараларга ҳам тайёрмиз. Улардан ҳеч қачон воз кечмаганмиз”, — деди Лавров.
Унинг сўзларига кўра, Россия иштирок этган аввалги музокара жараёнлари Москва ташаббуси билан тўхтатилмаган. Вазир Беларусь ва Туркияда ўтказилган музокаралар, Женевадаги Россия — Украина мулоқоти ҳамда Абу-Дабида АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашувларни мисол қилиб келтирди.
Лавров яқинда Россияга яна ташриф буюрган америкалик вакиллар ҳам АҚШ, Россия ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар форматига қайтишни таклиф қилганини билдирди.
Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Москва учун Украинадаги вазиятни тартибга солиш махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни бажариш ва Россия томони инқирознинг асосий сабаблари деб ҳисоблайдиган омилларни бартараф этишни англатади.
Лавров Киевдаги ҳозирги ҳокимиятни “очиқдан-очиқ нацистик режим” деб атади. Унинг таъкидлашича, Украинада рус тилининг қўлланилиши чекланган, рус тилидаги китоблар кутубхоналардан олиб ташланиб, макулатурага топширилмоқда.
“Бутун бошли тилни тақиқлаб қўйган дунёдаги ягона режим”, — деди Россия вазири Украина раҳбарияти ҳақида.
Лавров Россия учун хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш, шунингдек, рус одамларининг она тили ва православ эътиқодига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш махсус ҳарбий операциянинг “мутлақо аниқ ва тушунарли вазифалари” эканини таъкидлади.
Унинг фикрича, президент Владимир Путин белгилаган мақсадларга эришиш нафақат Украина инқирозини тартибга солиш, балки Евроосиёдаги вазиятни барқарорлаштириш ва манфаатлар мувозанатига асосланган жаҳон тартибини шакллантиришга ҳам хизмат қилади.