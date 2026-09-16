Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-ukraine-muzokaralar-shartlar-60490783.html
Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди
Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Россия Украина бўйича икки ва уч томонлама музокараларга тайёрлигини билдирди. У Москва мулоқотдан воз кечмагани ва келишув инқирознинг асосий сабабларини бартараф этиши кераклигини айтди.
2026-09-16T18:33+0500
2026-09-16T18:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
сергей лавров
украина
россия тив
фестивал
ақш
музокаралар
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_5a766216bdfe0e9b206fe461acef9510.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия Украина бўйича икки томонлама ҳам, АҚШ иштирокидаги уч томонлама музокараларга ҳам тайёр. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россия иштирок этган аввалги музокара жараёнлари Москва ташаббуси билан тўхтатилмаган. Вазир Беларусь ва Туркияда ўтказилган музокаралар, Женевадаги Россия — Украина мулоқоти ҳамда Абу-Дабида АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашувларни мисол қилиб келтирди.Лавров яқинда Россияга яна ташриф буюрган америкалик вакиллар ҳам АҚШ, Россия ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар форматига қайтишни таклиф қилганини билдирди.Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Москва учун Украинадаги вазиятни тартибга солиш махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни бажариш ва Россия томони инқирознинг асосий сабаблари деб ҳисоблайдиган омилларни бартараф этишни англатади.Лавров Киевдаги ҳозирги ҳокимиятни “очиқдан-очиқ нацистик режим” деб атади. Унинг таъкидлашича, Украинада рус тилининг қўлланилиши чекланган, рус тилидаги китоблар кутубхоналардан олиб ташланиб, макулатурага топширилмоқда.Лавров Россия учун хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш, шунингдек, рус одамларининг она тили ва православ эътиқодига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш махсус ҳарбий операциянинг “мутлақо аниқ ва тушунарли вазифалари” эканини таъкидлади.Унинг фикрича, президент Владимир Путин белгилаган мақсадларга эришиш нафақат Украина инқирозини тартибга солиш, балки Евроосиёдаги вазиятни барқарорлаштириш ва манфаатлар мувозанатига асосланган жаҳон тартибини шакллантиришга ҳам хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-yoshlar-muloqot-60482296.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60087920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a1aa321140c62916b74c246dca9c0c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия тив, фестивал, ақш, музокаралар, россия, дунёда
дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия тив, фестивал, ақш, музокаралар, россия, дунёда

Лавров Украина бўйича музокараларни қайта бошлаш шартларини айтди

18:33 16.09.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Медиабанкка ўтишМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Москва Украина бўйича музокараларни турли форматларда давом эттиришга тайёр, бироқ келишув инқирознинг асосий сабабларини бартараф этиши керак.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия Украина бўйича икки томонлама ҳам, АҚШ иштирокидаги уч томонлама музокараларга ҳам тайёр. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.
“Биз икки томонлама музокараларга ҳам, уч томонлама музокараларга ҳам тайёрмиз. Улардан ҳеч қачон воз кечмаганмиз”, — деди Лавров.
Унинг сўзларига кўра, Россия иштирок этган аввалги музокара жараёнлари Москва ташаббуси билан тўхтатилмаган. Вазир Беларусь ва Туркияда ўтказилган музокаралар, Женевадаги Россия — Украина мулоқоти ҳамда Абу-Дабида АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашувларни мисол қилиб келтирди.
Лавров яқинда Россияга яна ташриф буюрган америкалик вакиллар ҳам АҚШ, Россия ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар форматига қайтишни таклиф қилганини билдирди.
Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Москва учун Украинадаги вазиятни тартибга солиш махсус ҳарбий операция бошида белгиланган вазифаларни бажариш ва Россия томони инқирознинг асосий сабаблари деб ҳисоблайдиган омилларни бартараф этишни англатади.
Лавров Киевдаги ҳозирги ҳокимиятни “очиқдан-очиқ нацистик режим” деб атади. Унинг таъкидлашича, Украинада рус тилининг қўлланилиши чекланган, рус тилидаги китоблар кутубхоналардан олиб ташланиб, макулатурага топширилмоқда.

“Бутун бошли тилни тақиқлаб қўйган дунёдаги ягона режим”, — деди Россия вазири Украина раҳбарияти ҳақида.

Лавров Россия учун хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш, шунингдек, рус одамларининг она тили ва православ эътиқодига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш махсус ҳарбий операциянинг “мутлақо аниқ ва тушунарли вазифалари” эканини таъкидлади.
Унинг фикрича, президент Владимир Путин белгилаган мақсадларга эришиш нафақат Украина инқирозини тартибга солиш, балки Евроосиёдаги вазиятни барқарорлаштириш ва манфаатлар мувозанатига асосланган жаҳон тартибини шакллантиришга ҳам хизмат қилади.
Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида очиқ мулоқот ўтказмоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
Лавров Екатеринбургда ёшлар билан очиқ мулоқот ўтказди — видео
15:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0