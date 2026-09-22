https://sputniknews.uz/20260922/ozbekistonlik-talabalar-russia--bitiruv-ishlar-60645196.html
Ўзбекистонлик талабалар Россия корхоналарида битирув ишларини бажариши мумкин
Ўзбекистонлик талабалар Россия корхоналарида битирув ишларини бажариши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия таълим ва фан соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Томонлар қўшма лабораториялар, AI лойиҳалари, икки дипломли дастурлар ва ишчи гуруҳ тузиш масалаларини кўриб чиқди.
2026-09-22T14:55+0500
2026-09-22T14:55+0500
2026-09-22T15:03+0500
таълим
олий таълим муассасалари
отм
олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
ўзбекистон
ҳамкорлик
сунъий интеллект
жамият
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60645018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bfd0dab9ca704ed04f22122c2a5fb425.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия қўшма илмий лабораториялар ташкил этиш, сунъий интеллект соҳасида лойиҳаларни амалга ошириш ва талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиётини Россия корхоналарида ўтказиш имкониятларини муҳокама қилди.Бу масалалар Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Инновацион ривожланиш агентлиги делегациясининг Россияга ташрифи доирасида Россия фан ва олий таълим вазири ўринбосари Константин Могилевский билан учрашувда кўриб чиқилди.Томонлар қўшма тадқиқотлар ва лабораториялар ташкил этиш, университетлар, технопарклар ва стартаплар ҳамкорлигини кучайтириш, шунингдек, рақамли таълим ва сунъий интеллект соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.Эришилган келишувларни амалга ошириш учун аниқ йўналишлар, масъул ижрочилар ва муддатларни белгилайдиган қўшма ишчи гуруҳ тузиш масаласи кўриб чиқилмоқда.Ўзбекистон ва Россия 2025 йил октябрида муҳандислик таълими ва илмий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолаган. Унда илғор муҳандислик мактаблари, қўшма илмий-тадқиқот марказлари ва лабораториялар ташкил этиш назарда тутилган
https://sputniknews.uz/20260917/russia-sputnik-60505687.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60645018_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_50b43c487400e13e295b20b7c1f64b95.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, олий таълим муассасалари, отм, олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, ўзбекистон, ҳамкорлик, сунъий интеллект, жамият, россия
таълим, олий таълим муассасалари, отм, олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, ўзбекистон, ҳамкорлик, сунъий интеллект, жамият, россия
Ўзбекистонлик талабалар Россия корхоналарида битирув ишларини бажариши мумкин
14:55 22.09.2026 (янгиланди: 15:03 22.09.2026)
Ўзбекистон ва Россия қўшма лабораториялар ташкил этиш, сунъий интеллект соҳасида лойиҳаларни амалга ошириш ва талабалар амалиётини Россия корхоналарида ўтказиш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия қўшма илмий лабораториялар ташкил этиш, сунъий интеллект соҳасида лойиҳаларни амалга ошириш ва талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиётини Россия корхоналарида ўтказиш имкониятларини муҳокама қилди
.
Бу масалалар Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Инновацион ривожланиш агентлиги делегациясининг Россияга ташрифи доирасида Россия фан ва олий таълим вазири ўринбосари Константин Могилевский билан учрашувда кўриб чиқилди.
Хусусан, Россия олийгоҳларининг Ўзбекистондаги филиаллари талабалари учун ишлаб чиқариш амалиётини ташкил этиш, битирув ишларини Россиянинг етакчи корхона ва илмий ташкилотларида бажариш, икки дипломли дастурлар ва академик алмашинувни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар қўшма тадқиқотлар ва лабораториялар ташкил этиш, университетлар, технопарклар ва стартаплар ҳамкорлигини кучайтириш, шунингдек, рақамли таълим ва сунъий интеллект соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.
Эришилган келишувларни амалга ошириш учун аниқ йўналишлар, масъул ижрочилар ва муддатларни белгилайдиган қўшма ишчи гуруҳ тузиш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Ўзбекистон ва Россия 2025 йил октябрида муҳандислик таълими ва илмий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолаган. Унда илғор муҳандислик мактаблари, қўшма илмий-тадқиқот марказлари ва лабораториялар ташкил этиш назарда тутилган