https://sputniknews.uz/20260917/russia-sputnik-60505687.html
"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади
"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Матбуот анжуманида Россия ОТМларига қабул, ҳукумат квоталари асосида ўқиш, таълим дастурлари ҳамда 25–26 сентябрда Тошкентда ўтадиган кўргазма ҳақида маълумот берилади.
2026-09-17T14:29+0500
2026-09-17T14:29+0500
2026-09-17T14:29+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
таълим
тошкент
россия
россотрудничество
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58735603_0:67:1276:784_1920x0_80_0_0_bc0ba9850534dae9a98c4494a3559ded.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг "Россия таълими. Тошкент — 2026" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бошланади.Кўргазма-ярмарка 25–26 сентябрь кунлари МГИМОнинг Тошкентдаги филиалида ўтказилади.Матбуот анжуманида қуйидагилар ҳақида маълумот берилади:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58735603_71:0:1204:850_1920x0_80_0_0_968d7f3f88b15301bc44f515a20a1df4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матбуот-анжуман, таълим, тошкент, россия, россотрудничество, кўргазма
матбуот-анжуман, таълим, тошкент, россия, россотрудничество, кўргазма
"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади
Sputnik мультимедиа марказида Россияда ўқиш ва қабул имкониятларига бағишланган матбуот анжумани ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Sputnik
матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг "Россия таълими. Тошкент — 2026" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бошланади.
Кўргазма-ярмарка 25–26 сентябрь кунлари МГИМОнинг Тошкентдаги филиалида ўтказилади.
Матбуот анжуманида қуйидагилар ҳақида маълумот берилади:
кўргазма дастури ва иштирокчи Россия олий ўқув юртлари;
Россия университетларига ўқишга кириш ва таълим олиш имкониятлари;
Россия Федерацияси ҳукумати квоталари асосида ўқиш;
Россия ва Ўзбекистон ўртасида таълим соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари.
Шунингдек, абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари Россия университетлари вакиллари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиши, таълим дастурлари ҳамда ўқишга кириш шартлари бўйича маслаҳат олиши мумкин.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев