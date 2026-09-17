Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260917/russia-sputnik-60505687.html
"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади
"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Матбуот анжуманида Россия ОТМларига қабул, ҳукумат квоталари асосида ўқиш, таълим дастурлари ҳамда 25–26 сентябрда Тошкентда ўтадиган кўргазма ҳақида маълумот берилади.
2026-09-17T14:29+0500
2026-09-17T14:29+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
таълим
тошкент
россия
россотрудничество
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58735603_0:67:1276:784_1920x0_80_0_0_bc0ba9850534dae9a98c4494a3559ded.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг "Россия таълими. Тошкент — 2026" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бошланади.Кўргазма-ярмарка 25–26 сентябрь кунлари МГИМОнинг Тошкентдаги филиалида ўтказилади.Матбуот анжуманида қуйидагилар ҳақида маълумот берилади:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58735603_71:0:1204:850_1920x0_80_0_0_968d7f3f88b15301bc44f515a20a1df4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
матбуот-анжуман, таълим, тошкент, россия, россотрудничество, кўргазма
матбуот-анжуман, таълим, тошкент, россия, россотрудничество, кўргазма

"Sputnik"да Россияда таълим олиш ва ўзбекистонликлар учун имкониятлар муҳокама қилинади

14:29 17.09.2026
© Пресс-служба КФУРуководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Пресс-служба КФУ
Oбуна бўлиш
Sputnik мультимедиа марказида Россияда ўқиш ва қабул имкониятларига бағишланган матбуот анжумани ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг "Россия таълими. Тошкент — 2026" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да бошланади.
Кўргазма-ярмарка 25–26 сентябрь кунлари МГИМОнинг Тошкентдаги филиалида ўтказилади.
Матбуот анжуманида қуйидагилар ҳақида маълумот берилади:
кўргазма дастури ва иштирокчи Россия олий ўқув юртлари;
Россия университетларига ўқишга кириш ва таълим олиш имкониятлари;
Россия Федерацияси ҳукумати квоталари асосида ўқиш;
Россия ва Ўзбекистон ўртасида таълим соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари.
Шунингдек, абитуриентлар ва уларнинг ота-оналари Россия университетлари вакиллари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиши, таълим дастурлари ҳамда ўқишга кириш шартлари бўйича маслаҳат олиши мумкин.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0