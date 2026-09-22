Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260922/hokimliklar-hujjat-sud-shikoyat-huquq-60647788.html
Ҳокимликлар ҳужжатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини бериш таклифи маъқулланди
Ҳокимликлар ҳужжатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини бериш таклифи маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда маъмурий судловни ислоҳ қилиш доирасида тўрт турдаги даъво шаклини жорий этиш, айрим ҳолатларда судга муддатсиз мурожаат қилиш ва ҳокимлик ҳужжатлари устидан бевосита шикоят қилиш таклиф этилди.
2026-09-22T15:52+0500
2026-09-22T16:09+0500
суд
тадбиркор
жамият
ўзбекистон
ҳокимлик
шикоят
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_6d0b5871f57485d217c99af98795abab.png
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев маъмурий одил судловни янги босқичга олиб чиқиш истиқболларига бағишланган тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда илғор хорижий тажриба ва замонавий талаблар асосида 15 га яқин янги ҳуқуқий институтни жорий этиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.Асосий таклифлар:Суд қарорлари ижросини кучайтириш ҳам назарда тутилган. Агар давлат органи мансабдор шахсига суд қарорини ижро этмагани учун жарима қўлланилганидан кейин ҳам қарор бажарилмаса, суд қонуний чора кўриш учун прокурорга хабар беради.Расмий маълумотга кўра, 2017 йилдан буён маъмурий судлар қарийб 150 минг ишни кўриб чиққан, 70 мингдан ортиқ ҳолатда давлат органларининг ноқонуний қарорлари бекор қилинган. Мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари бўйича эса қарийб 27 минг хусусий ажрим чиқарилган.Президент билдирилган ташаббусларни қўллаб-қувватлади.
https://sputniknews.uz/20260814/odil-sudlov--2030-strategiyasi-59711746.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_38:0:763:544_1920x0_80_0_0_27e3b08413eb20fbe481fbef2723e2a7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
суд, тадбиркор, жамият, ўзбекистон, ҳокимлик, шикоят
суд, тадбиркор, жамият, ўзбекистон, ҳокимлик, шикоят

Ҳокимликлар ҳужжатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини бериш таклифи маъқулланди

15:52 22.09.2026 (янгиланди: 16:09 22.09.2026)
© РИА /КалмыкияМосковский городской суд
Московский городской суд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
© РИА /Калмыкия
Oбуна бўлиш
Фуқароларга ҳокимликларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари устидан бевосита маъмурий судга шикоят қилиш ҳуқуқи берилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев маъмурий одил судловни янги босқичга олиб чиқиш истиқболларига бағишланган тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда илғор хорижий тажриба ва замонавий талаблар асосида 15 га яқин янги ҳуқуқий институтни жорий этиш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Асосий таклифлар:
маъмурий судга мурожаат қилишнинг тўрт турдаги даъво шаклини жорий этиш;
судга мурожаат қилиш учун амалдаги олти ойлик муддатни қайта кўриб чиқиш;
давлат органи қонунбузилишга йўл қўйганини тан олиш масаласида судга муддатсиз мурожаат қилиш имконини бериш;
маҳаллий ҳокимият органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари устидан бевосита маъмурий судга шикоят қилиш ҳуқуқини жорий этиш.
Шунингдек, маъмурий судларга давлат органлари фуқаролар ва тадбиркорларга таъсир чораларини қўллашда дискрецион ваколатлардан қонуний ва асосли фойдаланганини текшириш ваколатини бериш таклиф қилинди.
Суд қарорлари ижросини кучайтириш ҳам назарда тутилган. Агар давлат органи мансабдор шахсига суд қарорини ижро этмагани учун жарима қўлланилганидан кейин ҳам қарор бажарилмаса, суд қонуний чора кўриш учун прокурорга хабар беради.
Расмий маълумотга кўра, 2017 йилдан буён маъмурий судлар қарийб 150 минг ишни кўриб чиққан, 70 мингдан ортиқ ҳолатда давлат органларининг ноқонуний қарорлари бекор қилинган. Мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари бўйича эса қарийб 27 минг хусусий ажрим чиқарилган.
Президент билдирилган ташаббусларни қўллаб-қувватлади.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
Мирзиёев “Одил судлов – 2030” стратегияси лойиҳасини маъқуллади
14 Август, 17:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0