Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260922/brilliant-oltin-eoii-60654510.html
"Ярим бриллиант", қалбаки олтин ва синтетик тошлар: Россия ЕОИИда назоратни кучайтирмоқчи
"Ярим бриллиант", қалбаки олтин ва синтетик тошлар: Россия ЕОИИда назоратни кучайтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Россия Беларусь тажрибаси асосида заргарлик буюмларини назорат қилиш тизимларини ЕОИИнинг бошқа мамлакатлари билан ҳам интеграция қилишни режалаштирмоқда. 22.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-22T17:51+0500
2026-09-22T17:52+0500
ўзбекистон ва еоии
россия
еоии
олтин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35384022_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_327d359b6af174c0051dd6398166db78.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Россия заргарлик буюмларини назорат қилиш тизимларини Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан интеграция қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия молия вазири ўринбосари Алексей Моисеев "Известия"га берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россияда қимматбаҳо металлар ва тошлар ҳаракатини кузатиб борувчи ахборот тизими жорий этилганидан сўнг заргарлик дўконларида контрафакт маҳсулотлар деярли қолмаган.Харидор махсус код орқали буюмдаги олтиннинг пробаси, тошнинг табиий ёки синтетик экани, шунингдек, уларнинг келиб чиқиши ҳақидаги маълумотларни текшириши мумкин.Бироқ ЕОИИ мамлакатлари ўртасида божхона назорати мавжуд эмаслиги сабабли айрим импорт маҳсулотлари ҳали ҳам "кулранг ҳудуд" бўлиб қолмоқда.Ҳозир Россия ва Беларусь тизимлари тўлиқ интеграция қилинган. Икки давлат ўртасида маълумот алмашиш механизми ишлайди: истеъмолчи маҳсулот қаерда ишлаб чиқарилгани, металл ва қимматбаҳо тошлар қаердан олинганигача кузатиши мумкин.Россия Беларусь тажрибасини ЕОИИнинг бошқа мамлакатларига ҳам татбиқ этишни режалаштирмоқда.Моисеев синтетик олмослар савдосидаги янги талабларга ҳам тўхталди. Сентябрдан сотувчилар табиий ва синтетик тошларни аниқ ажратиб кўрсатиши шарт.Шунингдек, "ярим бриллиант" каби шартли атамалардан фойдаланиш тақиқланган. Бриллиант деб фақат табиий олмосдан тайёрланган тошни аташ мумкин.Моисеевнинг таъкидлашича, янги талаблардан кейин дўконларда табиий ва синтетик тошлар алоҳида витриналарда сотила бошлаган.
https://sputniknews.uz/20260910/eec-savdo-bojxona-qarorlar-60343763.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35384022_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3280aa390d294ff8e94a91983b5b8541.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, еоии, олтин
россия, еоии, олтин

"Ярим бриллиант", қалбаки олтин ва синтетик тошлар: Россия ЕОИИда назоратни кучайтирмоқчи

17:51 22.09.2026 (янгиланди: 17:52 22.09.2026)
© Sputnikювелирная выставка, архив сурат
ювелирная выставка, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Россия Беларусь тажрибаси асосида заргарлик буюмларини назорат қилиш тизимларини ЕОИИнинг бошқа мамлакатлари билан ҳам интеграция қилишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Россия заргарлик буюмларини назорат қилиш тизимларини Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан интеграция қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия молия вазири ўринбосари Алексей Моисеев "Известия"га берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Россияда қимматбаҳо металлар ва тошлар ҳаракатини кузатиб борувчи ахборот тизими жорий этилганидан сўнг заргарлик дўконларида контрафакт маҳсулотлар деярли қолмаган.
Харидор махсус код орқали буюмдаги олтиннинг пробаси, тошнинг табиий ёки синтетик экани, шунингдек, уларнинг келиб чиқиши ҳақидаги маълумотларни текшириши мумкин.
Бироқ ЕОИИ мамлакатлари ўртасида божхона назорати мавжуд эмаслиги сабабли айрим импорт маҳсулотлари ҳали ҳам "кулранг ҳудуд" бўлиб қолмоқда.
"Биз Россиянинг заргарлик буюмларини назорат қилиш тизимларини ЕОИИ мамлакатларига интеграция қилмоқчимиз", — деди Моисеев.
Ҳозир Россия ва Беларусь тизимлари тўлиқ интеграция қилинган. Икки давлат ўртасида маълумот алмашиш механизми ишлайди: истеъмолчи маҳсулот қаерда ишлаб чиқарилгани, металл ва қимматбаҳо тошлар қаердан олинганигача кузатиши мумкин.
Россия Беларусь тажрибасини ЕОИИнинг бошқа мамлакатларига ҳам татбиқ этишни режалаштирмоқда.
Моисеев синтетик олмослар савдосидаги янги талабларга ҳам тўхталди. Сентябрдан сотувчилар табиий ва синтетик тошларни аниқ ажратиб кўрсатиши шарт.
Шунингдек, "ярим бриллиант" каби шартли атамалардан фойдаланиш тақиқланган. Бриллиант деб фақат табиий олмосдан тайёрланган тошни аташ мумкин.
Моисеевнинг таъкидлашича, янги талаблардан кейин дўконларда табиий ва синтетик тошлар алоҳида витриналарда сотила бошлаган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
В штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ҳайъати савдо, божхона ва маҳсулот хавфсизлиги бўйича қарорлар қабул қилди
10 Сентябр, 17:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0