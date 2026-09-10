Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260910/eec-savdo-bojxona-qarorlar-60343763.html
ЕИК ҳайъати савдо, божхона ва маҳсулот хавфсизлиги бўйича қарорлар қабул қилди
ЕИК ҳайъати савдо, божхона ва маҳсулот хавфсизлиги бўйича қарорлар қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойнинг зангламас пўлат қувурларига антидемпинг божи 2031 йилгача узайтирилди, УЭОлар учун ягона ҳисоб талаблари жорий этилади, озиқ-овқат ва шахсий ҳимоя воситалари техрегламентлари ҳам янгиланади.
2026-09-10T17:39+0500
2026-09-10T17:39+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
божхона божи
озиқ-овқат
хавфсизлик
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60343593_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc2e50f6eb4fc540778f406a23dab6e6.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати йиғилишида савдо, божхона ҳамкорлиги ва техник тартибга солиш соҳалари бўйича қатор қарорлар қабул қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, Хитойдан импорт қилинадиган занглашга чидамли зангламас пўлатдан тайёрланган пайвандланган қувур, трубка ва ғовак профилларга антидемпинг божи 2031 йил 7 сентябргача узайтирилди. Қарор такрорий антидемпинг текшируви якунлари асосида қабул қилинди.Шунингдек, ЕОИИда ваколатли иқтисодий операторлар учун товарларни ҳисобга олишнинг ягона намунавий талаблари жорий этилади. Аъзо давлатлар 2028 йил 1 январгача қонунчилигини янги талабларга мослаштириши, амалдаги операторлар эса 2029 йил 1 январгача дастурий таъминотини янгилаши керак.Озиқ-овқат маҳсулотларини техник жиҳатдан тартибга солишга оид стандартлар рўйхати ҳам янгиланди: унга учта давлатлараро стандарт қўшилиб, улар асосида ишлаб чиқилган учта миллий стандарт чиқариб ташланади. Ўзгаришлар расмий эълон қилинганидан 180 кун ўтиб кучга киради.Шахсий ҳимоя воситаларига оид техник регламентга киритилган ўзгаришлар учун ҳам ўтиш даври белгиланди. Илгари берилган мувофиқлик ҳужжатлари амал қилиш муддати тугагунча кучда қолади, янги турдаги маҳсулотларни эса ўзгаришлар кучга кирганидан кейин 18 ой давомида мувофиқлик ҳужжатисиз муомалага чиқариш мумкин бўлади.
https://sputniknews.uz/20260831/euea-texnik-talablar-60098406.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60343593_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e4c478c2272d37ac03a3523597c855ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еик, еоии, божхона божи, озиқ-овқат, хавфсизлик, жамият
еик, еоии, божхона божи, озиқ-овқат, хавфсизлик, жамият

ЕИК ҳайъати савдо, божхона ва маҳсулот хавфсизлиги бўйича қарорлар қабул қилди

17:39 10.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК В штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии
В штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Аъзо давлатлар 2028 йил 1 январгача қонунчилигини янги талабларга мослаштириши зарур.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати йиғилишида савдо, божхона ҳамкорлиги ва техник тартибга солиш соҳалари бўйича қатор қарорлар қабул қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, Хитойдан импорт қилинадиган занглашга чидамли зангламас пўлатдан тайёрланган пайвандланган қувур, трубка ва ғовак профилларга антидемпинг божи 2031 йил 7 сентябргача узайтирилди. Қарор такрорий антидемпинг текшируви якунлари асосида қабул қилинди.
Шунингдек, ЕОИИда ваколатли иқтисодий операторлар учун товарларни ҳисобга олишнинг ягона намунавий талаблари жорий этилади.

Божхона органлари компаниялар ҳисобининг айрим маълумотларига масофадан кириб, товарлар ҳаракати ва хўжалик операцияларини текшириши мумкин бўлади.

Аъзо давлатлар 2028 йил 1 январгача қонунчилигини янги талабларга мослаштириши, амалдаги операторлар эса 2029 йил 1 январгача дастурий таъминотини янгилаши керак.
Озиқ-овқат маҳсулотларини техник жиҳатдан тартибга солишга оид стандартлар рўйхати ҳам янгиланди: унга учта давлатлараро стандарт қўшилиб, улар асосида ишлаб чиқилган учта миллий стандарт чиқариб ташланади. Ўзгаришлар расмий эълон қилинганидан 180 кун ўтиб кучга киради.
Шахсий ҳимоя воситаларига оид техник регламентга киритилган ўзгаришлар учун ҳам ўтиш даври белгиланди. Илгари берилган мувофиқлик ҳужжатлари амал қилиш муддати тугагунча кучда қолади, янги турдаги маҳсулотларни эса ўзгаришлар кучга кирганидан кейин 18 ой давомида мувофиқлик ҳужжатисиз муомалага чиқариш мумкин бўлади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Оверчук: ЕОИИда техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди
31 Август, 14:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0