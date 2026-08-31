Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260831/euea-texnik-talablar-60098406.html
Оверчук: ЕОИИда техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди
Оверчук: ЕОИИда техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда маҳсулотларга қўйиладиган техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди. Иттифоқ Ҳиндистон билан музокара олиб бормоқда, Покистон билан эса эксперт маслаҳатлашувлари ўтказилди.
2026-08-31T14:57+0500
2026-08-31T14:57+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
иқтисод
савдо
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1d/49095278_0:59:2903:1693_1920x0_80_0_0_6e66a429b9f027866020513dcd553a8d.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. ЕОИИ доирасида маҳсулотларга қўйиладиган техник талабларнинг қарийб 85 фоизи ўзаро уйғунлаштирилган. Бу ҳақда "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" тадбиридаги чиқишида Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.У "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" мавзусидаги тадбирда Евроосиё иқтисодий интеграциясининг ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар учун аҳамияти ҳақида гапирди. Оверчукнинг таъкидлашича, Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон ва Беларусь бозорларига қўшимча техник талаблар ва улар билан боғлиқ ортиқча харажатларсиз етказиб бериш мумкин. Бу тартиб Иттифоққа аъзо барча давлатлар учун бир хил амал қилади.Унинг сўзларига кўра, эркин савдо келишувлари икки томонлама самара беради: ЕОИИ ишлаб чиқарувчилари янги ташқи бозорларга чиқиш имкониятига эга бўлади, Иттифоқ мамлакатларига эса ички бозорда етишмаётган товарлар кириб келади. Товарлар таклифининг кўпайиши чакана нархларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.Оверчук жаҳон иқтисодиёти ўзаро боғлиқлигича қолаётгани, бир вақтнинг ўзида унинг парчаланиши ва йирик макроминтақалар шаклланиши жараёни давом этаётганини ҳам қайд этди. Бундай шароитда интеграция корхоналарга экспортни кенгайтириш ва каттароқ бозорларда ишлаш учун қўшимча имконият яратади.
https://sputniknews.uz/20260828/eoii-60041179.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1d/49095278_111:53:2769:2047_1920x0_80_0_0_98aa2c6577f23db7daae2fc1fec75320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, россия, иқтисод, савдо, экспорт, импорт
еоии, россия, иқтисод, савдо, экспорт, импорт

Оверчук: ЕОИИда техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди

14:57 31.08.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина / Медиабанкка ўтишПремьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕОИИда ягона техник талаблар товарларни аъзо давлатлар бозорига қўшимча харажатларсиз олиб чиқиш имконини бермоқда.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. ЕОИИ доирасида маҳсулотларга қўйиладиган техник талабларнинг қарийб 85 фоизи ўзаро уйғунлаштирилган. Бу ҳақда "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" тадбиридаги чиқишида Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.
У "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" мавзусидаги тадбирда Евроосиё иқтисодий интеграциясининг ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар учун аҳамияти ҳақида гапирди.
Оверчукнинг таъкидлашича, Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон ва Беларусь бозорларига қўшимча техник талаблар ва улар билан боғлиқ ортиқча харажатларсиз етказиб бериш мумкин. Бу тартиб Иттифоққа аъзо барча давлатлар учун бир хил амал қилади.
Россия бош вазири ўринбосари ЕОИИда савдо қоидаларини уйғунлаштириш, рақамли хизматларни ривожлантириш ва янги эркин савдо зоналарини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилаётганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, эркин савдо келишувлари икки томонлама самара беради: ЕОИИ ишлаб чиқарувчилари янги ташқи бозорларга чиқиш имкониятига эга бўлади, Иттифоқ мамлакатларига эса ички бозорда етишмаётган товарлар кириб келади. Товарлар таклифининг кўпайиши чакана нархларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Оверчук жаҳон иқтисодиёти ўзаро боғлиқлигича қолаётгани, бир вақтнинг ўзида унинг парчаланиши ва йирик макроминтақалар шаклланиши жараёни давом этаётганини ҳам қайд этди. Бундай шароитда интеграция корхоналарга экспортни кенгайтириш ва каттароқ бозорларда ишлаш учун қўшимча имконият яратади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаг ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта қизиқиш уйғотмоқда – Оверчук
28 Август, 18:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0