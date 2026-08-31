Оверчук: ЕОИИда техник талабларнинг қарийб 85 фоизи уйғунлаштирилди

ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. ЕОИИ доирасида маҳсулотларга қўйиладиган техник талабларнинг қарийб 85 фоизи ўзаро уйғунлаштирилган. Бу ҳақда "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" тадбиридаги чиқишида Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.У "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" мавзусидаги тадбирда Евроосиё иқтисодий интеграциясининг ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар учун аҳамияти ҳақида гапирди. Оверчукнинг таъкидлашича, Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон ва Беларусь бозорларига қўшимча техник талаблар ва улар билан боғлиқ ортиқча харажатларсиз етказиб бериш мумкин. Бу тартиб Иттифоққа аъзо барча давлатлар учун бир хил амал қилади.Унинг сўзларига кўра, эркин савдо келишувлари икки томонлама самара беради: ЕОИИ ишлаб чиқарувчилари янги ташқи бозорларга чиқиш имкониятига эга бўлади, Иттифоқ мамлакатларига эса ички бозорда етишмаётган товарлар кириб келади. Товарлар таклифининг кўпайиши чакана нархларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.Оверчук жаҳон иқтисодиёти ўзаро боғлиқлигича қолаётгани, бир вақтнинг ўзида унинг парчаланиши ва йирик макроминтақалар шаклланиши жараёни давом этаётганини ҳам қайд этди. Бундай шароитда интеграция корхоналарга экспортни кенгайтириш ва каттароқ бозорларда ишлаш учун қўшимча имконият яратади.
ЕОИИда ягона техник талаблар товарларни аъзо давлатлар бозорига қўшимча харажатларсиз олиб чиқиш имконини бермоқда.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. ЕОИИ доирасида маҳсулотларга қўйиладиган техник талабларнинг қарийб 85 фоизи ўзаро уйғунлаштирилган. Бу ҳақда "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" тадбиридаги чиқишида Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук маълум қилди.
У "Ватан — бу одамлар. Катта Евроосиёни барпо этиш" мавзусидаги тадбирда Евроосиё иқтисодий интеграциясининг ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар учун аҳамияти ҳақида гапирди.
Оверчукнинг таъкидлашича, Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон ва Беларусь бозорларига қўшимча техник талаблар ва улар билан боғлиқ ортиқча харажатларсиз етказиб бериш мумкин. Бу тартиб Иттифоққа аъзо барча давлатлар учун бир хил амал қилади.
Россия бош вазири ўринбосари ЕОИИда савдо қоидаларини уйғунлаштириш, рақамли хизматларни ривожлантириш ва янги эркин савдо зоналарини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилаётганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, эркин савдо келишувлари икки томонлама самара беради: ЕОИИ ишлаб чиқарувчилари янги ташқи бозорларга чиқиш имкониятига эга бўлади, Иттифоқ мамлакатларига эса ички бозорда етишмаётган товарлар кириб келади. Товарлар таклифининг кўпайиши чакана нархларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Оверчук жаҳон иқтисодиёти ўзаро боғлиқлигича қолаётгани, бир вақтнинг ўзида унинг парчаланиши ва йирик макроминтақалар шаклланиши жараёни давом этаётганини ҳам қайд этди. Бундай шароитда интеграция корхоналарга экспортни кенгайтириш ва каттароқ бозорларда ишлаш учун қўшимча имконият яратади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.