Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260828/eoii-60041179.html
ЕОИИ дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта қизиқиш уйғотмоқда – Оверчук
ЕОИИ дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта қизиқиш уйғотмоқда – Оверчук
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазири ўринбосари бунга БМТ, АСEАНга аъзо давлатлар, Хитой ва Ҳиндистонни мисол қилиб келтирди. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T18:02+0500
2026-08-28T18:02+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527410_3:0:799:448_1920x0_80_0_0_c3e3502b7806b07cc9be5d6e84125126.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) дунёнинг кўплаб мамлакатлари, жумладан, Хитой ва АСEАН давлатлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук.Унинг сўзларига кўра, бу ЕОИИнинг Евроосиёнинг тинч ривожланишига интилишини ифодалайди.“Буларнинг барчаси Евроосиёда одамларнинг ҳаёти ҳақиқатан ҳам сифатли ва фаровон бўлишига интилаётганимизни кўрсатади. Албатта, Россияда ҳам шундай", - дея хулоса қилди Оверчук.
https://sputniknews.uz/20260811/eaeu-kuzatuvchilar-kengayish-59618324.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527410_103:0:700:448_1920x0_80_0_0_b3000d202c10ed18b2a4d36896bdb0cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии
иқтисод, еоии

ЕОИИ дунёнинг кўплаб мамлакатларида катта қизиқиш уйғотмоқда – Оверчук

18:02 28.08.2026
© информационное агентство "Белта"Флаг ЕАЭС
Флаг ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© информационное агентство "Белта"
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири ўринбосари бунга БМТ, АСEАНга аъзо давлатлар, Хитой ва Ҳиндистонни мисол қилиб келтирди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) дунёнинг кўплаб мамлакатлари, жумладан, Хитой ва АСEАН давлатлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук.
“ЕОИИ дунёда мутлақо янгича қабул қилина бошлади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан ҳам қизиқиш билдирилаётганини кўряпмиз. АСEАНга аъзо давлатлар томонидан ҳам қизиқиш билдирилаётганини кўряпмиз. Хитой Халқ Республикаси томонидан ҳам қизиқиш билдирилаётганини кўряпмиз. Ҳиндистон билан музокаралар олиб боряпмиз. Жануби-Шарқий Осиёнинг энг йирик иқтисодиёти бўлган Индонезия билан келишув имзоладик”, - деди Оверчук “Россия” миллий марказида бўлиб ўтган тадбирда.
Унинг сўзларига кўра, бу ЕОИИнинг Евроосиёнинг тинч ривожланишига интилишини ифодалайди.
“Буларнинг барчаси Евроосиёда одамларнинг ҳаёти ҳақиқатан ҳам сифатли ва фаровон бўлишига интилаётганимизни кўрсатади. Албатта, Россияда ҳам шундай", - дея хулоса қилди Оверчук.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Панкин: ЕОИИ тез орада янги кузатувчилар ҳисобига кенгайиши мумкин
11 Август, 11:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0