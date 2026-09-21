Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260921/uzbekistan-shaxmat-olimpiada-birinchi-orin-60601429.html
Ўзбекистон Хитойни ортда қолдириб, шахмат Олимпиадаси жадвалида биринчи ўринга чиқди
Ўзбекистон Хитойни ортда қолдириб, шахмат Олимпиадаси жадвалида биринчи ўринга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон Венгрияни 4:0 ҳисобида енгиб, 10 очко билан биринчи ўринга чиқди. Бугун ўзбекистонликлар амалдаги чемпион Ҳиндистон билан ўйнайди.
2026-09-21T10:02+0500
2026-09-21T10:02+0500
шахмат
бутунжаҳон шахмат олимпиадаси
самарқанд
нодирбек абдусатторов
жавоҳир синдаров
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60601091_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f0efa865000392c6d6c5d92f10327bc8.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг бешинчи турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Венгрияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди, деб хабар берди Sputnik мухбири.Нодирбек Абдусатторов Рихард Раппортни, Жавоҳир Синдаров Петер Лекони, Нодирбек Ёқуббоев Бенжамин Гледурани, Шамсиддин Воҳидов эса Глеб Дудинни мағлуб этди. Шу тариқа, Ўзбекистон бешта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, 10 очко тўплади. 21 сентябрь куни олтинчи турда Ўзбекистон амалдаги Олимпиада чемпиони Ҳиндистон билан учрашади. Ҳиндистон таркибида Прагнанандха, Аржун Эригайси, Нихал Сарин, жаҳон чемпиони Гукеш ва Видит Гужрати бор. Тур Самарқанд вақти билан соат 15:00 да бошланади.Аёллар ўртасида Ўзбекистон кеча АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Афруза Ҳамдамова биринчи тахтада Карисса Йипни мағлуб этди, Гулруҳбегим Тоҳиржонова Элис Лига имкониятни бой берди. Умида Омонова ва Нилуфархон Имомқўзиеванинг партиялари дуранг билан якунланди. Ўзбекистон аёллар жамоаси беш турдан кейин 9 очкога эга.Ўзбекистоннинг иккинчи эркаклар жамоаси бешинчи турда Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида енгди, учинчи жамоа эса Австрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
https://sputniknews.uz/20260920/uzbekistan-olimpiada-ikkinchi-orin-60583404.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60601091_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_43fa038154f7d72da63789afdefa7588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, самарқанд, нодирбек абдусатторов, жавоҳир синдаров, спорт
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, самарқанд, нодирбек абдусатторов, жавоҳир синдаров, спорт

Ўзбекистон Хитойни ортда қолдириб, шахмат Олимпиадаси жадвалида биринчи ўринга чиқди

10:02 21.09.2026
© SputnikУзбекистан вышел на первое место в таблице шахматной Олимпиады.
Узбекистан вышел на первое место в таблице шахматной Олимпиады. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Венгрияни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, беш турдан сўнг шахмат Олимпиадаси пешқадами бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг бешинчи турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Венгрияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди, деб хабар берди Sputnik мухбири.
Нодирбек Абдусатторов Рихард Раппортни, Жавоҳир Синдаров Петер Лекони, Нодирбек Ёқуббоев Бенжамин Гледурани, Шамсиддин Воҳидов эса Глеб Дудинни мағлуб этди. Шу тариқа, Ўзбекистон бешта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, 10 очко тўплади.
Тай-брейк кўрсаткичлари бўйича Ўзбекистон биринчи, худди шундай 10 очкога эга Ҳиндистон иккинчи, Германия учинчи ўринда бормоқда.
© SputnikУзбекистан вышел на первое место в таблице шахматной Олимпиады.
Узбекистан вышел на первое место в таблице шахматной Олимпиады. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
Узбекистан вышел на первое место в таблице шахматной Олимпиады.
© Sputnik
21 сентябрь куни олтинчи турда Ўзбекистон амалдаги Олимпиада чемпиони Ҳиндистон билан учрашади. Ҳиндистон таркибида Прагнанандха, Аржун Эригайси, Нихал Сарин, жаҳон чемпиони Гукеш ва Видит Гужрати бор. Тур Самарқанд вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Аёллар ўртасида Ўзбекистон кеча АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Афруза Ҳамдамова биринчи тахтада Карисса Йипни мағлуб этди, Гулруҳбегим Тоҳиржонова Элис Лига имкониятни бой берди.
Умида Омонова ва Нилуфархон Имомқўзиеванинг партиялари дуранг билан якунланди. Ўзбекистон аёллар жамоаси беш турдан кейин 9 очкога эга.
Олтинчи турда Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Грузия билан куч синашади. Грузия таркибида Нана Дзагнидзе, Нино Бациашвили ва Белла Хотенашвили каби гроссмейстерлар бор.
Ўзбекистоннинг иккинчи эркаклар жамоаси бешинчи турда Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида енгди, учинчи жамоа эса Австрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
Сборная Узбекистана вошла в лидирующую группу шахматной Олимпиады в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
Тўрт тур — тўрт ғалаба: Ўзбекистон Олимпиадада иккинчи ўринга чиқди
Кеча, 11:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0