https://sputniknews.uz/20260921/uzbekistan-dengiz-port-logistika-infratuzilma-60620643.html
Ўзбекистон 5 та денгиз портида логистика инфратузилмасини ривожлантирмоқчи
Ўзбекистон 5 та денгиз портида логистика инфратузилмасини ривожлантирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Оқтау, Туркманбоши, Боку, Поти ва Анаклия портларида логистика инфратузилмасини ривожлантирмоқчи. Мамлакатда 17 та янги логистика маркази ва терминал лойиҳасини амалга ошириш режалаштирилган.
2026-09-21T18:06+0500
2026-09-21T18:06+0500
2026-09-21T18:06+0500
транспорт
шавкат мирзиёев
юк
транзит ташиш
қора денгиз
савдо
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0a/46545068_48:0:1152:621_1920x0_80_0_0_72b52965d6cde29cc7e9c83107b9d956.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев транспорт-логистика соҳасидаги йирик лойиҳалар тақдимотида Ўзбекистоннинг денгиз портлари орқали жаҳон бозорларига чиқиш имкониятларини кенгайтириш масалаларини кўриб чиқди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Каспий денгизидаги Оқтау, Туркманбоши ва Боку, Қора денгиздаги Поти ва Анаклия портларида Ўзбекистон иштирокида логистика инфратузилмасини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.Шунингдек, Анаклия портини ривожлантиришда ҳамда Туркиянинг Самсун ва Истанбул портларига чиқишга хизмат қилувчи Нахичеван темир йўли қурилишида иштирок этиш имкониятлари ўрганилмоқда.Бу йўналишлар тўқимачилик, кимё, қишлоқ хўжалиги ва кон-металлургия маҳсулотларини ташқи бозорларга етказиб бериш йўлларини диверсификация қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.Ўзбекистоннинг ўзида ҳам логистика инфратузилмасини кенгайтириш режалаштирилган. Тошкент шаҳри, Тошкент, Андижон, Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида жами 17 та логистика маркази ва терминал лойиҳаси амалга оширилади. Юк ташиш соҳасида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши ҳали ҳам 42 фоиздан юқори. Шу сабабли ягона рақамли транспорт тизими, ташувчилар реестри, электрон йўл варақаси ва буюртмалар агрегаторини жорий этиш таклиф қилинди.Халқаро ташувларда электрон рухсатномалар алмашинувини кенгайтириш ва юклар ҳаракатини реал вақтда кузатиш тизимини йўлга қўйиш ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-tranzit-qoshimcha-daromad-58737073.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0a/46545068_186:0:1014:621_1920x0_80_0_0_9680ea7b0cb13ff69333de81177960c5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
транспорт, шавкат мирзиёев, юк , транзит ташиш, қора денгиз, савдо, ўзбекистон, жамият
транспорт, шавкат мирзиёев, юк , транзит ташиш, қора денгиз, савдо, ўзбекистон, жамият
Ўзбекистон 5 та денгиз портида логистика инфратузилмасини ривожлантирмоқчи
Поти портида Ўзбекистон логистика марказини ташкил этиш бўйича битим имзолади, Каспий ва Қора денгиздаги бошқа портларда ҳам лойиҳалар кўриб чиқилмоқда.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев транспорт-логистика соҳасидаги йирик лойиҳалар тақдимотида Ўзбекистоннинг денгиз портлари орқали жаҳон бозорларига чиқиш имкониятларини кенгайтириш масалаларини кўриб чиқди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Каспий денгизидаги Оқтау, Туркманбоши ва Боку, Қора денгиздаги Поти ва Анаклия портларида Ўзбекистон иштирокида логистика инфратузилмасини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Поти портида логистика марказини ташкил этиш бўйича битим имзоланган, ҳозир лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари ишлаб чиқилмоқда.
Шунингдек, Анаклия портини ривожлантиришда ҳамда Туркиянинг Самсун ва Истанбул портларига чиқишга хизмат қилувчи Нахичеван темир йўли қурилишида иштирок этиш имкониятлари ўрганилмоқда.
Бу йўналишлар тўқимачилик, кимё, қишлоқ хўжалиги ва кон-металлургия маҳсулотларини ташқи бозорларга етказиб бериш йўлларини диверсификация қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Ўзбекистоннинг ўзида ҳам логистика инфратузилмасини кенгайтириш режалаштирилган. Тошкент шаҳри, Тошкент, Андижон, Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида жами 17 та логистика маркази ва терминал лойиҳаси амалга оширилади.
Хонобод ва Ангрен шаҳарлари, Янгийўл, Оҳангарон, Олот ва Термиз туманларини транспорт-логистикага ихтисослаштириш кўзда тутилган.
Юк ташиш соҳасида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши ҳали ҳам 42 фоиздан юқори. Шу сабабли ягона рақамли транспорт тизими, ташувчилар реестри, электрон йўл варақаси ва буюртмалар агрегаторини жорий этиш таклиф қилинди.
Халқаро ташувларда электрон рухсатномалар алмашинувини кенгайтириш ва юклар ҳаракатини реал вақтда кузатиш тизимини йўлга қўйиш ҳам режалаштирилган.