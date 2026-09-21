Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260921/tashkenta-uylar-tekshiruv-60611230.html
Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади
Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Жаҳон банки мутахассислари иштирокида энергия аудити бошланади. Унинг натижасида иссиқлик йўқотаётган ва модернизация қилиниши лозим бўлган кўп квартирали уйлар аниқланади.
2026-09-21T13:03+0500
2026-09-21T13:03+0500
тошкент
пойтахт
кўп квартирали уйлар
уй
уй-жой коммунал хизмати
жаҳон банки
жамият
иссиқлик таъминоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60610722_0:54:1536:918_1920x0_80_0_0_06c94f009863204d70064996421d8154.png
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Тошкентда ўтган иссиқлик мавсумида белгиланган меъёр даражасида иситилмаган кўп квартирали уйларда 21 сентябрдан энергия аудити бошланади. Текширувлар Жаҳон банки мутахассислари кўмагида ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Аудит учун уйлар пойтахт ҳокимлиги томонидан ўтказилган манзилли ўрганишлар натижасида танлаб олинган.Ҳар бир уйда иссиқлик йўқотилишига сабаб бўлаётган асосий омиллар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича техник ечимлар ишлаб чиқилади.Аудит натижалари асосида Тошкентда кўп квартирали уйларни самарали иситиш бўйича ягона методология яратиш режалаштирилган.У орқали уйларни энергия самарадорлиги бўйича баҳолаш, модернизация қилиниши лозим бўлган биноларни аниқлаш, иссиқлик йўқотишларини камайтириш ва энергия тежамкор ечимларни жорий этиш бўйича чоралар белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260821/toshkent-dizayn-kod-59847625.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60610722_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_124f21f4356a967938365b3bd5cbde28.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, пойтахт, кўп квартирали уйлар, уй, уй-жой коммунал хизмати, жаҳон банки, жамият, иссиқлик таъминоти
тошкент, пойтахт, кўп квартирали уйлар, уй, уй-жой коммунал хизмати, жаҳон банки, жамият, иссиқлик таъминоти

Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади

13:03 21.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИЭнергоаудит жилого дома с тепловизором
Энергоаудит жилого дома с тепловизором - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Тошкентда қишда етарлича исимаган кўп квартирали уйлар текширилиб, уларни модернизация қилиш учун техник ечимлар ишлаб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Тошкентда ўтган иссиқлик мавсумида белгиланган меъёр даражасида иситилмаган кўп квартирали уйларда 21 сентябрдан энергия аудити бошланади. Текширувлар Жаҳон банки мутахассислари кўмагида ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Аудит учун уйлар пойтахт ҳокимлиги томонидан ўтказилган манзилли ўрганишлар натижасида танлаб олинган.
Мутахассислар биноларнинг техник ва энергетик ҳолати, иссиқлик йўқотиш манбалари, ташқи деворлар, том ва ертўла, эшик ва деразалар ҳамда ички иситиш тизимларини текширади. Зарур инструментал ўлчовлар ҳам ўтказилади.
Ҳар бир уйда иссиқлик йўқотилишига сабаб бўлаётган асосий омиллар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича техник ечимлар ишлаб чиқилади.
Аудит натижалари асосида Тошкентда кўп квартирали уйларни самарали иситиш бўйича ягона методология яратиш режалаштирилган.
У орқали уйларни энергия самарадорлиги бўйича баҳолаш, модернизация қилиниши лозим бўлган биноларни аниқлаш, иссиқлик йўқотишларини камайтириш ва энергия тежамкор ечимларни жорий этиш бўйича чоралар белгиланади.
Перекрёстки Ташкента: ритм современного города - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
Тошкентда дизайн-кодни жорий этиш тартиби қайта кўриб чиқилди
21 Август, 10:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0