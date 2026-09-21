https://sputniknews.uz/20260921/tashkenta-uylar-tekshiruv-60611230.html
Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади
Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Жаҳон банки мутахассислари иштирокида энергия аудити бошланади. Унинг натижасида иссиқлик йўқотаётган ва модернизация қилиниши лозим бўлган кўп квартирали уйлар аниқланади.
2026-09-21T13:03+0500
2026-09-21T13:03+0500
2026-09-21T13:03+0500
тошкент
пойтахт
кўп квартирали уйлар
уй
уй-жой коммунал хизмати
жаҳон банки
жамият
иссиқлик таъминоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60610722_0:54:1536:918_1920x0_80_0_0_06c94f009863204d70064996421d8154.png
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Тошкентда ўтган иссиқлик мавсумида белгиланган меъёр даражасида иситилмаган кўп квартирали уйларда 21 сентябрдан энергия аудити бошланади. Текширувлар Жаҳон банки мутахассислари кўмагида ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Аудит учун уйлар пойтахт ҳокимлиги томонидан ўтказилган манзилли ўрганишлар натижасида танлаб олинган.Ҳар бир уйда иссиқлик йўқотилишига сабаб бўлаётган асосий омиллар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича техник ечимлар ишлаб чиқилади.Аудит натижалари асосида Тошкентда кўп квартирали уйларни самарали иситиш бўйича ягона методология яратиш режалаштирилган.У орқали уйларни энергия самарадорлиги бўйича баҳолаш, модернизация қилиниши лозим бўлган биноларни аниқлаш, иссиқлик йўқотишларини камайтириш ва энергия тежамкор ечимларни жорий этиш бўйича чоралар белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260821/toshkent-dizayn-kod-59847625.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60610722_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_124f21f4356a967938365b3bd5cbde28.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, пойтахт, кўп квартирали уйлар, уй, уй-жой коммунал хизмати, жаҳон банки, жамият, иссиқлик таъминоти
тошкент, пойтахт, кўп квартирали уйлар, уй, уй-жой коммунал хизмати, жаҳон банки, жамият, иссиқлик таъминоти
Тошкентда қишда яхши исимайдиган уйлар текширилади
Тошкентда қишда етарлича исимаган кўп квартирали уйлар текширилиб, уларни модернизация қилиш учун техник ечимлар ишлаб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Тошкентда ўтган иссиқлик мавсумида белгиланган меъёр даражасида иситилмаган кўп квартирали уйларда 21 сентябрдан энергия аудити бошланади. Текширувлар Жаҳон банки мутахассислари кўмагида ўтказилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Аудит учун уйлар пойтахт ҳокимлиги томонидан ўтказилган манзилли ўрганишлар натижасида танлаб олинган.
Мутахассислар биноларнинг техник ва энергетик ҳолати, иссиқлик йўқотиш манбалари, ташқи деворлар, том ва ертўла, эшик ва деразалар ҳамда ички иситиш тизимларини текширади. Зарур инструментал ўлчовлар ҳам ўтказилади.
Ҳар бир уйда иссиқлик йўқотилишига сабаб бўлаётган асосий омиллар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича техник ечимлар ишлаб чиқилади.
Аудит натижалари асосида Тошкентда кўп квартирали уйларни самарали иситиш бўйича ягона методология яратиш режалаштирилган.
У орқали уйларни энергия самарадорлиги бўйича баҳолаш, модернизация қилиниши лозим бўлган биноларни аниқлаш, иссиқлик йўқотишларини камайтириш ва энергия тежамкор ечимларни жорий этиш бўйича чоралар белгиланади.