Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260921/tashkent-bukhara-aeroport-qurilish-60620801.html
Тошкент ва Бухорода 3 млрд долларлик аэропортлар қурилмоқда
Тошкент ва Бухорода 3 млрд долларлик аэропортлар қурилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент ва Бухорода қарийб 3 миллиард долларлик янги аэропортлар қурилмоқда, йирик пулли йўл ва темир йўл лойиҳалари ҳам амалга оширилади. 21.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-21T17:55+0500
2026-09-21T17:55+0500
транспорт
қурилиш
шавкат мирзиёев
темир йўл
инвестиция
ўзбекистон
тошкент
бухоро
аэропорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52732372_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_c8a2182b16fdb12aac5305068bf0c044.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев транспорт-логистика соҳасидаги йирик лойиҳаларнинг бориши юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.2030 йилга қадар Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажмини икки баробар ошириш, соҳага 9,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва хизматлар экспортини 5,7 миллиард долларга етказиш режалаштирилган.Тақдимотда қатор йирик инфратузилма лойиҳаларининг бориши кўриб чиқилди:Юк вагонлари паркини янгилаш ва бу жараёнга хусусий секторни кенг жалб қилиш ҳам таклиф этилди.
https://sputniknews.uz/20260825/xalqaro-yuk-tashuvlar-59963237.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52732372_130:0:1267:853_1920x0_80_0_0_8313213aa8e013933878b48768ffbab7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
транспорт, қурилиш, шавкат мирзиёев, темир йўл, инвестиция, ўзбекистон, тошкент, бухоро, аэропорт, иқтисод
транспорт, қурилиш, шавкат мирзиёев, темир йўл, инвестиция, ўзбекистон, тошкент, бухоро, аэропорт, иқтисод

Тошкент ва Бухорода 3 млрд долларлик аэропортлар қурилмоқда

17:55 21.09.2026
© Foto : Prezident matbuot xizmati Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт лойиҳаси тақдимоти билан танишди
Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт лойиҳаси тақдимоти билан танишди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
© Foto : Prezident matbuot xizmati
Oбуна бўлиш
Тошкент ва Бухорода қарийб 3 миллиард долларлик янги аэропортлар қурилмоқда, йирик пулли йўл ва темир йўл лойиҳалари ҳам амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев транспорт-логистика соҳасидаги йирик лойиҳаларнинг бориши юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
2030 йилга қадар Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажмини икки баробар ошириш, соҳага 9,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва хизматлар экспортини 5,7 миллиард долларга етказиш режалаштирилган.
Тақдимотда қатор йирик инфратузилма лойиҳаларининг бориши кўриб чиқилди:
Тошкент ва Бухорода умумий қиймати қарийб 3 миллиард долларлик янги аэропорт мажмуалари қурилмоқда. Янги Тошкент халқаро аэропорти биринчи босқичда йилига 20 миллион йўловчига хизмат кўрсатади;
Бухорода аэродром инфратузилмаси барпо этилмоқда, йўловчи терминалини қуриш ва бошқариш учун хусусий шерик танлаш бўйича халқаро тендер ўтказилмоқда;
Урганч ва Наманган аэропортларини давлат-хусусий шериклик асосида, Андижон аэропортини эса хусусий оператор иштирокида модернизация қилиш режалаштирилган;
қиймати 2,2 миллиард доллар бўлган Тошкент – Самарқанд пулли автомобиль йўли қурилиши бошланган. Тошкент – Андижон ва Тошкент – Бўстонлиқ пулли йўллари учун инвесторлар аниқланади;
Мактаарал – Сирдарё, Ангрен – Поп, Тошғузор – Бойсун – Қумқўрғон, Тошкент – Самарқанд ва Тўқимачи – Ангрен темир йўл участкаларини модернизация қилишга 200 миллион доллар йўналтириш таклиф қилинди. Бу уларнинг ўтказувчанлигини 25–30 фоизга ошириш имконини беради.
Шунингдек, "Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" темир йўли қурилиши, Тошкент – Самарқанд йўналишида алоҳида юқори тезликдаги темир йўл барпо этиш, ҳудудларда темир йўл тармоқларини кенгайтириш ва электрлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Юк вагонлари паркини янгилаш ва бу жараёнга хусусий секторни кенг жалб қилиш ҳам таклиф этилди.
Сухой порт занимает 149 гектаров и включает в себя контейнерную площадку, терминал и железнодорожные пути - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
33,5 млн тонна: халқаро юк ташувларнинг 80 фоизи ШҲТ давлатлари ҳиссасига тўғри келди
25 Август, 17:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0