https://sputniknews.uz/20260921/russia-duma-saylov-natijalar-60600350.html

Россия Давлат думаси сайловларининг дастлабки натижалари эълон қилинди

Россия Давлат думаси сайловларининг дастлабки натижалари эълон қилинди

Sputnik Ўзбекистон

Россияда Давлат Думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайлови якунланди. ЦИК маълумотларига кўра, "Ягона Россия" етакчилик қилмоқда, сайловчилар иштироки 56,66%ни ташкил этди. Овозларни санаш ҳали давом этмоқда.

2026-09-21T09:24+0500

2026-09-21T09:24+0500

2026-09-21T10:04+0500

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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия Марказий сайлов комиссияси маълумотларига кўра, Давлат думаси сайловларида протоколларнинг 83,52 фоизи қайта ишланганидан сўнг "Единая Россия" ("Ягона Россия") партияси партия рўйхати бўйича 57,85% овоз билан етакчилик қилмоқда, деб хабар берди РИА Новости.КПРФ 13,83%, ЛДПР 8,77%, "Новые люди" ("Янги одамлар") 7,96% овоз олган. "Справедливая Россия" ("Адолатли Россия") натижаси 4,99% бўлиб, партия ҳозирча парламентга ўтиш учун зарур бўлган 5 фоизлик чегара атрофида қолмоқда.Россия ҳудудида энг сўнгги сайлов участкалари Калининград вилоятида Москва вақти билан соат 21:00 да ёпилди.Давлат думаси 450 нафар депутатдан иборат: уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича сайланади. Овозларни санаш ҳали якунланмагани сабабли ҳозирги натижалар дастлабки ҳисобланади. МСК якуний натижаларни барча протоколлар ва эҳтимолий шикоятлар кўриб чиқилганидан кейин тасдиқлайди.Таниқли номзодлар орасида амалдаги Давлат думаси раиси Вячеслав Володин Саратов вилоятидаги 164-сонли бир мандатли округда етакчилик қилмоқда. Протоколларнинг 64,49 фоизи саналганда у 84,84% овоз тўплаган. Камчатка округида Дума вице-спикери Ирина Яровая протоколларнинг 85 фоизи ҳисобланган пайтда 70,64% овоз билан олдинда эди.КПРФ рўйхатининг биринчи рақами Геннадий Зюганов, ЛДПРники Леонид Слуцкий, "Янги одамлар"ники Алексей Нечаев, "Адолатли Россия"ники Сергей Миронов бўлган.Давлат думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайлови 18–20 сентябрь кунлари уч кун давомида ўтказилди. 2026 йилги ягона овоз бериш кунида Россия бўйлаб 20,7 мингга яқин депутатлик мандати ва сайлаб қўйиладиган лавозимлар учун овоз берилди.

https://sputniknews.uz/20260920/uzbekistan-russia-davlat-duma-saylov-60593930.html

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