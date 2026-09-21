https://sputniknews.uz/20260921/asian-games-shavkatov-mma-bronza-60608885.html
Осиё ўйинлари: Шавкатов ММАда бронза олди, 13 ёшли хитойлик сузувчи рекорд ўрнатди
Осиё ўйинлари: Шавкатов ММАда бронза олди, 13 ёшли хитойлик сузувчи рекорд ўрнатди
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Нодирбек Шавкатов Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида ММАнинг -71 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди. Бу Ўзбекистоннинг мусобақадаги иккинчи, ММА бўйича эса Осиё ўйинлари тарихидаги илк медали бўлди.
2026-09-21T11:34+0500
2026-09-21T11:34+0500
2026-09-21T11:34+0500
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 ХХ ёзги Осиё ўйинларида иккинчи медалини қўлга киритди. Аралаш жанг санъати (ММА) бўйича модерн йўналишининг -71 кг вазн тоифасида иштирок этган Нодирбек Шавкатов бронза медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистонлик спортчи ярим финалда қозоғистонлик Қодирбек Шинбаевга имкониятни бой берди ва мусобақани учинчи ўринда якунлади.Аввалроқ Ўзбекистоннинг мусобақадаги биринчи медалини каратэчи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов қўлга киритган эди. Шу тариқа, Ўзбекистон ҳисобида ҳозирча 1 та кумуш ва 1 та бронза медали бор. Делегация Аичи-Нагоя-2026да ўз тарихидаги энг катта таркиб — 42 та спорт турида 396 нафар спортчи билан қатнашмоқда.Ўзбекистон олдинги Осиё ўйинларида 22 та олтин, 18 та кумуш ва 31 та бронза — жами 71 та медаль билан умумжамоа ҳисобида бешинчи ўринни эгаллаган эди.Ўйинларнинг дастлабки сенсацияларидан бири 13 ёшли хитойлик сузувчи Юй Цзидининг 200 метр баттерфляйда 2:05.08 натижа билан Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, олтин медаль олиши бўлди.
https://sputniknews.uz/20260920/halimov-kumush-medal-60590333.html
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олимпия ўйинлари, миллий олимпия қўмитаси, хитой, япония, спорт, мма, бронза медал, ўзбекистон
олимпия ўйинлари, миллий олимпия қўмитаси, хитой, япония, спорт, мма, бронза медал, ўзбекистон
Осиё ўйинлари: Шавкатов ММАда бронза олди, 13 ёшли хитойлик сузувчи рекорд ўрнатди
Нодирбек Шавкатов ММА бўйича бронза медалини қўлга киритиб, Ўзбекистонга Аичи-Нагоя-2026да иккинчи медални келтирди, 13 ёшли хитойлик сузувчи эса Осиё ўйинлари рекордини янгилади.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 ХХ ёзги Осиё ўйинларида иккинчи медалини қўлга киритди. Аралаш жанг санъати (ММА) бўйича модерн йўналишининг -71 кг вазн тоифасида иштирок этган Нодирбек Шавкатов бронза медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Ўзбекистонлик спортчи ярим финалда қозоғистонлик Қодирбек Шинбаевга имкониятни бой берди ва мусобақани учинчи ўринда якунлади.
Бу натижа тарихий аҳамиятга эга. Аралаш жанг санъати Аичи-Нагоя-2026да Осиё ўйинлари дастурига илк бор киритилди. Шу тариқа, Шавкатов Ўзбекистонга Осиё ўйинлари тарихида ММА бўйича дастлабки медални келтирди.
Аввалроқ Ўзбекистоннинг мусобақадаги биринчи медалини каратэчи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов қўлга киритган эди.
Шу тариқа, Ўзбекистон ҳисобида ҳозирча 1 та кумуш ва 1 та бронза медали бор. Делегация Аичи-Нагоя-2026да ўз тарихидаги энг катта таркиб — 42 та спорт турида 396 нафар спортчи билан қатнашмоқда.
Ўзбекистон олдинги Осиё ўйинларида 22 та олтин, 18 та кумуш ва 31 та бронза — жами 71 та медаль билан умумжамоа ҳисобида бешинчи ўринни эгаллаган эди.
21 сентябрь кундузги ҳолатига кўра, медаллар жадвалида 14 та олтин билан Хитой етакчилик қилмоқда. Кейинги ўринларда 6 та олтин олган Япония ва 4 та олтинга эга Жанубий Корея бормоқда.
Ўйинларнинг дастлабки сенсацияларидан бири 13 ёшли хитойлик сузувчи Юй Цзидининг 200 метр баттерфляйда 2:05.08 натижа билан Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, олтин медаль олиши бўлди.