https://sputniknews.uz/20260920/halimov-kumush-medal-60590333.html
Аичи-Нагоя-2026: Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медаль соҳиби бўлди
Аичи-Нагоя-2026: Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медаль соҳиби бўлди
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Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 ёзги Осиё ўйинларидаги дастлабки медалини қўлга киритди. Каратэчи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов -55 кг вазн тоифасида кумуш медаль соҳиби бўлди.
2026-09-20T14:14+0500
2026-09-20T14:14+0500
2026-09-20T14:18+0500
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ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 ХХ ёзги Осиё ўйинларидаги дастлабки медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Каратэ бўйича -55 кг вазн тоифасида иштирок этган Ҳумоюнмирзо Ҳалимов финалга қадар етиб борди. Ҳал қилувчи баҳсда у Қозоғистон вакили Жоломан Бигабилга имкониятни бой бериб, кумуш медаль соҳиби бўлди.ХХ ёзги Осиё ўйинлари Япониянинг Аичи префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилмоқда. Мусобақалар 19 сентябрда бошланган бўлиб, 4 октябрга қадар давом этади. Ўйинлар дастуридан 43 та спорт тури ўрин олган, беллашувлар 54 та объектда ташкил этилади.Ўзбекистон мазкур Осиё ўйинларида ўз тарихидаги энг катта таркиб билан қатнашмоқда. Миллий Олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда. Каратэ бўйича Ўзбекистон терма жамоаси таркибига олти нафар спортчи киритилган.
https://sputniknews.uz/20260831/uzbekistan-dzyudochilar-turnir-medal-60093017.html
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олимпия ўйинлари, миллий олимпия қўмитаси, олимпиада , япония, каратэ, спорт, кумуш медал
олимпия ўйинлари, миллий олимпия қўмитаси, олимпиада , япония, каратэ, спорт, кумуш медал
Аичи-Нагоя-2026: Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медаль соҳиби бўлди
14:14 20.09.2026 (янгиланди: 14:18 20.09.2026)
Каратэчи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов -55 кг вазн тоифасида финалга қадар етиб бориб, Осиё ўйинларининг кумуш медалига сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 ХХ ёзги Осиё ўйинларидаги дастлабки медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Каратэ бўйича -55 кг вазн тоифасида иштирок этган Ҳумоюнмирзо Ҳалимов финалга қадар етиб борди. Ҳал қилувчи баҳсда у Қозоғистон вакили Жоломан Бигабилга имкониятни бой бериб, кумуш медаль соҳиби бўлди.
Шу тариқа Ҳалимов Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026 мусобақаларидаги биринчи медалини қўлга киритди.
ХХ ёзги Осиё ўйинлари Япониянинг Аичи префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилмоқда. Мусобақалар 19 сентябрда бошланган бўлиб, 4 октябрга қадар давом этади. Ўйинлар дастуридан 43 та спорт тури ўрин олган, беллашувлар 54 та объектда ташкил этилади.
Ўзбекистон мазкур Осиё ўйинларида ўз тарихидаги энг катта таркиб билан қатнашмоқда. Миллий Олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда. Каратэ бўйича Ўзбекистон терма жамоаси таркибига олти нафар спортчи киритилган.