Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260920/uzbekistan-syiria-bozor-chiqish-60577477.html
Ўзбекистон компанияларининг Сурия бозорига чиқиш харажатлари субсидияланади
Ўзбекистон компанияларининг Сурия бозорига чиқиш харажатлари субсидияланади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Ўзбекистон–Сурия бизнес-форумида 30 дан ортиқ Сурия компанияси қатнашди. Томонлар кўргазмалар ўтказиш, экспортчиларни қўллаб-қувватлаш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишди.
2026-09-20T09:09+0500
2026-09-20T09:09+0500
форум
бизнес
иқтисод
экспорт
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60577078_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_295a446d82cbedc4d70a61e89514c7e1.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. 19 сентябрь куни Тошкентда Ўзбекистон–Сурия бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Унда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов, Сурия иқтисодиёт ва саноат вазири Муҳаммад Нидал аш-Шаар ҳамда икки мамлакат бизнес вакиллари иштирок этди.Сурия делегацияси таркибида тўқимачилик, фармацевтика, озиқ-овқат ва кимё саноати, қишлоқ хўжалиги, қурилиш материаллари ва электротехника соҳаларидаги 30 дан ортиқ йирик компания раҳбарлари қатнашди.Ўзбекистон компанияларининг Сурия бозорига чиқишини енгиллаштириш учун омбор ижараси, сертификатлаштириш ва ташиш харажатларини субсидиялашни ўз ичига олган кўмак чоралари назарда тутилган. Ўзбекистонда ишлашга қизиққан Сурия компанияларига эса маҳаллий ҳамкор топиш, музокаралар ва лойиҳаларни амалга оширишда ёрдам берилади.18 сентябрь куни икки давлат Қўшма иқтисодий ва савдо қўмитасини тузиш бўйича меморандум имзолаган. Сурия томони маълумотига кўра, қўмита ҳар йили навбатма-навбат икки мамлакатда йиғилади ва унда хусусий сектор вакиллари ҳам иштирок этади.Шунингдек, Сурия–Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши тузилди. Томонлар аниқ лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун вазир ўринбосарлари бошчилигида ишчи гуруҳ ташкил этган. Форум B2B ва B2G музокаралари билан давом этди.
https://sputniknews.uz/20260521/uzbekistan-syria-savdo-uy-ochilish-57747278.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60577078_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_60a1b9c15847536f36abf433709feaca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
форум, бизнес, иқтисод, экспорт, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, тадбиркор
форум, бизнес, иқтисод, экспорт, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, тадбиркор

Ўзбекистон компанияларининг Сурия бозорига чиқиш харажатлари субсидияланади

09:09 20.09.2026
© Syrian arab news agencyВ Ташкенте состоялся узбекско-сирийский бизнес-форум
В Ташкенте состоялся узбекско-сирийский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
© Syrian arab news agency
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги бизнес-форумда икки давлат компанияларини қўллаб-қувватлаш, кўргазмалар ва қўшма лойиҳалар режаси белгилаб олинди
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. 19 сентябрь куни Тошкентда Ўзбекистон–Сурия бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Унда Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов, Сурия иқтисодиёт ва саноат вазири Муҳаммад Нидал аш-Шаар ҳамда икки мамлакат бизнес вакиллари иштирок этди.
Сурия делегацияси таркибида тўқимачилик, фармацевтика, озиқ-овқат ва кимё саноати, қишлоқ хўжалиги, қурилиш материаллари ва электротехника соҳаларидаги 30 дан ортиқ йирик компания раҳбарлари қатнашди.
Форумда 2027 йил февралда Ҳалаб ва Дамашқда “Made in Uzbekistan” кўргазмасини, йил давомида эса Тошкентда Сурия маҳсулотлари кўргазмасини ўтказиш режаси маълум қилинди. Ҳалабда Ўзбекистон савдо уйи ҳам фаолият юритмоқда.
Ўзбекистон компанияларининг Сурия бозорига чиқишини енгиллаштириш учун омбор ижараси, сертификатлаштириш ва ташиш харажатларини субсидиялашни ўз ичига олган кўмак чоралари назарда тутилган. Ўзбекистонда ишлашга қизиққан Сурия компанияларига эса маҳаллий ҳамкор топиш, музокаралар ва лойиҳаларни амалга оширишда ёрдам берилади.
18 сентябрь куни икки давлат Қўшма иқтисодий ва савдо қўмитасини тузиш бўйича меморандум имзолаган. Сурия томони маълумотига кўра, қўмита ҳар йили навбатма-навбат икки мамлакатда йиғилади ва унда хусусий сектор вакиллари ҳам иштирок этади.
Шунингдек, Сурия–Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши тузилди. Томонлар аниқ лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун вазир ўринбосарлари бошчилигида ишчи гуруҳ ташкил этган. Форум B2B ва B2G музокаралари билан давом этди.
В Алеппо открылся Узбекско-Сирийский торговый дом и дистрибьюторский центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
Ҳалабда Ўзбекистон–Сурия савдо уйи очилди
21 Май, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0