https://sputniknews.uz/20260920/turkey-saudi-arabia-yordam-60587545.html
Хусийлар ҳужуми ортидан Туркия Саудияга ёрдамга тайёр — Макка пакти ишга тушиши мумкин
Хусийлар ҳужуми ортидан Туркия Саудияга ёрдамга тайёр — Макка пакти ишга тушиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Туркия Саудия Арабистонининг ҳарбий-техник эҳтиёжларини қоплашга тайёрлигини билдирди. Бу имконият Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон ўртасидаги Макка мудофаа келишувида назарда тутилган.
2026-09-20T13:14+0500
2026-09-20T13:14+0500
2026-09-20T13:14+0500
дунё янгиликлари
саудия арабистони
ҳусийлар
покистон
дрон
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60587329_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_999c5594995292a91e511e7a0879d57b.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Туркия хусийларнинг ҳужумлари кучайиши фонида Саудия Арабистонининг ҳарбий эҳтиёжларини қондиришга тайёр. Бу ҳақда ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фидан NTV телеканалига маълум қилди, деб хабар берди Reuters.Фиданнинг сўзларига кўра, Саудия Арабистонининг ҳудудий яхлитлиги ва суверенитетига жиддий ҳужумлар амалга оширилмоқда. Баёнот хусийлар Саудия пойтахти Ар-Риёддаги "муҳим объектлар"га ракета ва дронлар билан ҳужум қилганини маълум қилганидан сўнг янгради. Шаҳарнинг асосий аэропорти яқинида олов ва қуюқ тутун кузатилди. Саудия коалицияси Ар-Риёд томон учирилган ракетани уриб туширганини билдирди. Хусийлар Янбудаги Saudi Aramco объектига ҳам ҳужум қилганини маълум қилди.Reuters маълумотига кўра, хусийлар июлда Саудия Арабистонига қарши денгиз блокадасини эълон қилгандан бери шаҳарлар, энергетика инфратузилмаси ва денгиз қатновига зарбалар бермоқда. Бу Форс кўрфазидан нефть олиб чиқишнинг муҳим муқобил йўли — Қизил денгиз йўналишига ҳам хавф туғдирмоқда.АҚШ президенти Дональд Трамп эса Саудия Арабистонининг хусийларга қарши ҳарбий ёрдам сўровини рад этган. Ўтган йили Вашингтон хусийларга икки ой давомида зарбалар берганидан сўнг томонлар ўртасида ўт очмаслик бўйича келишувга эришилган эди.Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон август ойида Макка қўшма мудофаа келишувини имзолаган. Унга кўра, уч давлатдан бирига қуролли ҳужум барчасига қилинган ҳужум сифатида баҳоланади.Покистон ҳозирча хусийлар ҳужумларига жавобан ҳарбий ҳаракат масаласи муҳокама қилинмаганини билдирган, бироқ зарурат туғилса келишув доирасида ҳаракат қилишини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260813/mecca-pact-tafsilotlar-59679405.html
саудия арабистони
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60587329_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3dd43d2aa170f16f53644fe7c055ac27.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, саудия арабистони, ҳусийлар, покистон, дрон, ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари, саудия арабистони, ҳусийлар, покистон, дрон, ақш – эрон можароси
Хусийлар ҳужуми ортидан Туркия Саудияга ёрдамга тайёр — Макка пакти ишга тушиши мумкин
Айрим хорижий ОАВ "Мусулмон НАТОси" деб атаётган Макка мудофаа пакти илк жиддий синов олдида: Туркия Саудия Арабистонига мусулмон хусийлар ҳаракати ҳужумларига қарши ёрдамга тайёрлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Туркия хусийларнинг ҳужумлари кучайиши фонида Саудия Арабистонининг ҳарбий эҳтиёжларини қондиришга тайёр. Бу ҳақда ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фидан NTV телеканалига маълум қилди, деб хабар берди
Reuters.
Фиданнинг сўзларига кўра, Саудия Арабистонининг ҳудудий яхлитлиги ва суверенитетига жиддий ҳужумлар амалга оширилмоқда.
Анқара, айниқса, ҳарбий-техник масалаларда Ар-Риёдга зарур кўмакни кўрсатишга тайёр.
Баёнот хусийлар Саудия пойтахти Ар-Риёддаги "муҳим объектлар"га ракета ва дронлар билан ҳужум қилганини маълум қилганидан сўнг янгради. Шаҳарнинг асосий аэропорти яқинида олов ва қуюқ тутун кузатилди. Саудия коалицияси Ар-Риёд томон учирилган ракетани уриб туширганини билдирди. Хусийлар Янбудаги Saudi Aramco объектига ҳам ҳужум қилганини маълум қилди.
Reuters маълумотига кўра, хусийлар июлда Саудия Арабистонига қарши денгиз блокадасини эълон қилгандан бери шаҳарлар, энергетика инфратузилмаси ва денгиз қатновига зарбалар бермоқда. Бу Форс кўрфазидан нефть олиб чиқишнинг муҳим муқобил йўли — Қизил денгиз йўналишига ҳам хавф туғдирмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп эса Саудия Арабистонининг хусийларга қарши ҳарбий ёрдам сўровини рад этган. Ўтган йили Вашингтон хусийларга икки ой давомида зарбалар берганидан сўнг томонлар ўртасида ўт очмаслик бўйича келишувга эришилган эди.
Фидан Саудия Арабистони ўзи қўшилишни истамаган АҚШ–Эрон урушига тортилиши қабул қилиб бўлмас ҳолат эканини таъкидлади. Унинг айтишича, можарони тўхтатиш учун томонларга янги таклифлар етказилган, аммо улар қабул қилиниши керак. Анқара иқтисодий оқибатлар ҳам тобора оғирлашаётганини қайд этмоқда.
Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон август ойида Макка қўшма мудофаа келишувини имзолаган. Унга кўра, уч давлатдан бирига қуролли ҳужум барчасига қилинган ҳужум сифатида баҳоланади.
Покистон ҳозирча хусийлар ҳужумларига жавобан ҳарбий ҳаракат масаласи муҳокама қилинмаганини билдирган, бироқ зарурат туғилса келишув доирасида ҳаракат қилишини маълум қилган.