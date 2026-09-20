Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260920/rossiyaliklar-davlat-duma-ovoz-berish-60580749.html
Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада россияликлар Давлат думаси учун овоз бермоқда
Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада россияликлар Давлат думаси учун овоз бермоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Россия Давлат думаси депутатлари сайлови учун тўртта участка очилди. Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар беришича, дастлабки сайловчилар аллақачон ўз овозларини берди.
2026-09-20T09:53+0500
2026-09-20T09:53+0500
сайлов участкаси
сайловлар
россия давлат думаси
депутатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60578803_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_78fd2f7ae5b3b33befa5612685800fe5.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада Россия Давлат думаси депутатлари сайлови учун сайлов участкалари очилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбирлари.Тошкентда овоз бериш Россия элчихонаси ҳамда Рус уйида, Самарқандда Zilol Baxt меҳмонхонасида, Фарғонада эса “Asia Fergana” меҳмонхонасида ташкил этилган. Участкалар маҳаллий вақт билан соат 08:00 да иш бошлади.Участкалар соат 20:00 гача очиқ бўлади. Овоз беришда 18 ёшга тўлган, Ўзбекистон ҳудудида доимий ёки вақтинча бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин.Аввалроқ Ўзбекистонда айрим гуруҳлар учун муддатидан олдин овоз бериш ҳам ташкил этилди. 18 сентябрь куни Жиззах вилояти Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида Россия фуқаролари овоз берди. 19 сентябрь куни эса Андижон ва Наманганда “Россия ўқитувчиси хорижда” лойиҳаси иштирокчилари учун овоз бериш ўтказилди.20 сентябрь куни Россия Давлат думасининг IX чақириқ депутатлари сайланмоқда. Қуйи палата 450 депутатдан иборат: уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича сайланади.
https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-dumasi-saylovida-ishtirok-etganlar-soni-40-foizdan-oshdi-60575395.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60578803_92:0:2013:1441_1920x0_80_0_0_9d121fd9f20fca23440df110e6632f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сайлов участкаси , сайловлар, россия давлат думаси, депутатлар
сайлов участкаси , сайловлар, россия давлат думаси, депутатлар

Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада россияликлар Давлат думаси учун овоз бермоқда

09:53 20.09.2026
© корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
© корреспондент Sputnik
Oбуна бўлиш
Тошкентда иккита, Самарқанд ва Фарғонада биттадан сайлов участкаси иш бошлади, дастлабки сайловчилар овоз бериб бўлди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада Россия Давлат думаси депутатлари сайлови учун сайлов участкалари очилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбирлари.
Тошкентда овоз бериш Россия элчихонаси ҳамда Рус уйида, Самарқандда Zilol Baxt меҳмонхонасида, Фарғонада эса “Asia Fergana” меҳмонхонасида ташкил этилган. Участкалар маҳаллий вақт билан соат 08:00 да иш бошлади.
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Участкалар соат 20:00 гача очиқ бўлади. Овоз беришда 18 ёшга тўлган, Ўзбекистон ҳудудида доимий ёки вақтинча бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин.
© Корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
© Корреспондент Sputnik
Аввалроқ Ўзбекистонда айрим гуруҳлар учун муддатидан олдин овоз бериш ҳам ташкил этилди. 18 сентябрь куни Жиззах вилояти Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида Россия фуқаролари овоз берди. 19 сентябрь куни эса Андижон ва Наманганда “Россия ўқитувчиси хорижда” лойиҳаси иштирокчилари учун овоз бериш ўтказилди.
© Корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
© Корреспондент Sputnik
20 сентябрь куни Россия Давлат думасининг IX чақириқ депутатлари сайланмоқда. Қуйи палата 450 депутатдан иборат: уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича сайланади.
Голосование в России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2026
Россия Думаси сайловида овоз берганлар сони 40 фоиздан ошди
Кеча, 20:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0