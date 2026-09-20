Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада россияликлар Давлат думаси учун овоз бермоқда
© корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
© корреспондент Sputnik
Oбуна бўлиш
Тошкентда иккита, Самарқанд ва Фарғонада биттадан сайлов участкаси иш бошлади, дастлабки сайловчилар овоз бериб бўлди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада Россия Давлат думаси депутатлари сайлови учун сайлов участкалари очилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбирлари.
Тошкентда овоз бериш Россия элчихонаси ҳамда Рус уйида, Самарқандда Zilol Baxt меҳмонхонасида, Фарғонада эса “Asia Fergana” меҳмонхонасида ташкил этилган. Участкалар маҳаллий вақт билан соат 08:00 да иш бошлади.
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Участкалар соат 20:00 гача очиқ бўлади. Овоз беришда 18 ёшга тўлган, Ўзбекистон ҳудудида доимий ёки вақтинча бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин.
© Корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
© Корреспондент Sputnik
Аввалроқ Ўзбекистонда айрим гуруҳлар учун муддатидан олдин овоз бериш ҳам ташкил этилди. 18 сентябрь куни Жиззах вилояти Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида Россия фуқаролари овоз берди. 19 сентябрь куни эса Андижон ва Наманганда “Россия ўқитувчиси хорижда” лойиҳаси иштирокчилари учун овоз бериш ўтказилди.
© Корреспондент SputnikРоссияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
Россияне в Узбекистане активно голосуют на выборах в Госдуму РФ
© Корреспондент Sputnik
20 сентябрь куни Россия Давлат думасининг IX чақириқ депутатлари сайланмоқда. Қуйи палата 450 депутатдан иборат: уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича сайланади.