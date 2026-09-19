https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-dumasi-saylovida-ishtirok-etganlar-soni-40-foizdan-oshdi-60575395.html
Россия Думаси сайловида овоз берганлар сони 40 фоиздан ошди
Россия Думаси сайловида овоз берганлар сони 40 фоиздан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Москва вақти билан соат 18:15 ҳолатига кўра, Давлат думасига сайловда иштирок этганлар сони 40 фоиздан ошди. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T20:52+0500
2026-09-19T20:52+0500
2026-09-19T20:53+0500
россия
марказий сайлов комиссияси
сайловлар
россия давлат думаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/13/60575505_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1455cd9be05e5d445727b11d00f9be1b.jpg
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Москва вақти билан соат 18:15 ҳолатига кўра, Давлат думасига сайловда иштирок этганлар сони 40,01 фоизни ташкил этди, дейилади МСК сайтидаги маълумотларда.Россияда ягона овоз бериш куни жума куни бошланди. Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова таъкидлаганидек, сайловлар одатдаги тартибда ўтмоқда, бунга провокацияларга уринишларга қарамай эришилди.Федерал сайлов округида "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" ва "Новые люди" партиялари иштирок этмоқда.Жами 2,2 мингдан ортиқ турли даражадаги сайлов кампаниялари ўтказилади. Россияликлар 20,7 минг нафар депутат ва маъмурият раҳбарларини сайлайди. Сайловлар 20 сентябргача давом этади.Сайлов участкаларининг аксарияти соат 08:00 дан 20:00 гача ишлайди. Чегара ҳудудларидаги айрим участкалар бундан мустасно - у ерда овоз бериш вақти қисқартирилган. Шу билан бирга, 33 та ҳудудда электрон овоз бериш жараёни ўтказилмоқда.Сайловларни 380 мингдан ортиқ кузатувчилар иштирок этмоқда. Улар орасида 133 та давлат ва 13 та халқаро ташкилот вакили бўлган 1000дан ортиқ хорижликлар ҳам бор.Россиянинг янги ҳудудлари ДХР, ЛХР, Запорожье ва Херсон вилоятлари аҳолиси Дума сайловларида биринчи марта иштирок этмоқда. 152 та хорижий давлатларда 333 та сайлов участкаси очилган. Шу жумладан Ўзбекистонда ҳам 4та сайлов участкаси очилган. Жиззах атом электр станцияси қурилиш майдончасида очилган сайлов участкасида 18 сентябрь куни 10га яқин россиялик мутахассислар овоз беришди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/13/60575505_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af475493cf75512e88609d46996bd8a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, марказий сайлов комиссияси , сайловлар, россия давлат думаси
россия, марказий сайлов комиссияси , сайловлар, россия давлат думаси
Россия Думаси сайловида овоз берганлар сони 40 фоиздан ошди
20:52 19.09.2026 (янгиланди: 20:53 19.09.2026)
Москва вақти билан соат 18:15 ҳолатига кўра, Давлат думасига сайловда иштирок этганлар сони 40 фоиздан ошди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Москва вақти билан соат 18:15 ҳолатига кўра, Давлат думасига сайловда иштирок этганлар сони 40,01 фоизни ташкил этди, дейилади МСК сайтидаги маълумотларда.
Россияда ягона овоз бериш куни жума куни бошланди. Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова таъкидлаганидек, сайловлар одатдаги тартибда ўтмоқда, бунга провокацияларга уринишларга қарамай эришилди.
Федерал сайлов округида "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" ва "Новые люди" партиялари иштирок этмоқда.
Жами 2,2 мингдан ортиқ турли даражадаги сайлов кампаниялари ўтказилади. Россияликлар 20,7 минг нафар депутат ва маъмурият раҳбарларини сайлайди. Сайловлар 20 сентябргача давом этади.
Сайлов участкаларининг аксарияти соат 08:00 дан 20:00 гача ишлайди. Чегара ҳудудларидаги айрим участкалар бундан мустасно - у ерда овоз бериш вақти қисқартирилган. Шу билан бирга, 33 та ҳудудда электрон овоз бериш жараёни ўтказилмоқда.
Сайловларни 380 мингдан ортиқ кузатувчилар иштирок этмоқда. Улар орасида 133 та давлат ва 13 та халқаро ташкилот вакили бўлган 1000дан ортиқ хорижликлар ҳам бор.
Россиянинг янги ҳудудлари ДХР, ЛХР, Запорожье ва Херсон вилоятлари аҳолиси Дума сайловларида биринчи марта иштирок этмоқда.
152 та хорижий давлатларда 333 та сайлов участкаси очилган. Шу жумладан Ўзбекистонда ҳам 4та сайлов участкаси очилган. Жиззах атом электр станцияси қурилиш майдончасида очилган сайлов участкасида 18 сентябрь куни 10га яқин россиялик мутахассислар овоз беришди.