https://sputniknews.uz/20260920/nematov-moscow-saylov-uchastkalar-kuzatuv-60593064.html
Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида кузатув олиб борди
Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида кузатув олиб борди
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ кузатувчилари миссияси раҳбари Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида бўлди. Миссия таркибида 207 нафар халқаро кузатувчи фаолият юритмоқда.
2026-09-20T15:56+0500
2026-09-20T15:56+0500
2026-09-20T15:56+0500
сайлов участкаси
сайловлар
россия давлат думаси
дунё янгиликлари
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60591036_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_2c3164fc9daca0610d67a3881748b0df.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. МДҲ кузатувчилари миссияси раҳбари, МДҲ Бош котиби ўринбосари Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида овоз бериш жараёнини кузатди.Неъматов Филёвский парк туманидаги 2856-сонли сайлов участкаси очилишида иштирок этди. Участка Олеко Дундича кўчаси, 23-уйдаги Россия ҳукумати ҳузуридаги Молия университети биносида жойлашган. Шунингдек, миссия раҳбари Якиманка туманидаги 182-сонли участкага ҳам ташриф буюрди.МДҲнинг расмий маълумотига кўра, Давлат думаси сайловларини кузатиш миссияси таркибида 207 нафар кузатувчи аккредитациядан ўтган. Кузатувчилар Россиянинг 20 ҳудудида, жумладан Калининград, Нижний Новгород, Омск, Ростов ва Свердловск вилоятлари, Красноярск ва Приморье ўлкалари ҳамда Татарстанда ишламоқда. Миссия вакиллари Россиянинг хориждаги дипломатик ваколатхоналарида ташкил этилган сайлов участкаларида ҳам мониторинг олиб бормоқда.Россия Давлат думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайловида овоз бериш 18 сентябрда бошланди ва 20 сентябрда якунланади. Янги чақириқ Думага 450 нафар депутат сайланади — уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича.
https://sputniknews.uz/20260920/rossiyaliklar-davlat-duma-ovoz-berish-60580749.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/14/60591036_155:0:1594:1079_1920x0_80_0_0_ab33bb1c71c65d66ffb57bd25b344de3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сайлов участкаси , сайловлар, россия давлат думаси, дунё янгиликлари, мдҳ
сайлов участкаси , сайловлар, россия давлат думаси, дунё янгиликлари, мдҳ
Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида кузатув олиб борди
МДҲ кузатувчилари Россиянинг 20 ҳудуди ва хориждаги сайлов участкаларида Давлат думаси сайловларини мониторинг қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. МДҲ кузатувчилари миссияси раҳбари, МДҲ Бош котиби ўринбосари Илҳом Неъматов Москвадаги сайлов участкаларида овоз бериш жараёнини кузатди.
Неъматов Филёвский парк туманидаги 2856-сонли сайлов участкаси очилишида иштирок этди. Участка Олеко Дундича кўчаси, 23-уйдаги Россия ҳукумати ҳузуридаги Молия университети биносида жойлашган. Шунингдек, миссия раҳбари Якиманка туманидаги 182-сонли участкага ҳам ташриф буюрди.
МДҲнинг расмий маълумотига кўра, Давлат думаси сайловларини кузатиш миссияси таркибида 207 нафар кузатувчи аккредитациядан ўтган.
Улар Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон, шунингдек, МДҲ доирасидаги парламент ва интеграция тузилмаларини вакиллик қилади.
Кузатувчилар Россиянинг 20 ҳудудида, жумладан Калининград, Нижний Новгород, Омск, Ростов ва Свердловск вилоятлари, Красноярск ва Приморье ўлкалари ҳамда Татарстанда ишламоқда. Миссия вакиллари Россиянинг хориждаги дипломатик ваколатхоналарида ташкил этилган сайлов участкаларида ҳам мониторинг олиб бормоқда.
Россия Давлат думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайловида овоз бериш 18 сентябрда бошланди ва 20 сентябрда якунланади. Янги чақириқ Думага 450 нафар депутат сайланади — уларнинг 225 нафари партия рўйхатлари, яна 225 нафари бир мандатли округлар бўйича.