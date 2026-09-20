https://sputniknews.uz/20260920/eaeu-iran-bitim-usa-bosim-cheklov-60595323.html
Mehr: ЕОИИ–Эрон битими АҚШнинг минтақа давлатларига босим имкониятларини чеклайди
Mehr: ЕОИИ–Эрон битими АҚШнинг минтақа давлатларига босим имкониятларини чеклайди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битими ҳамда Ўзбекистоннинг Эрон орқали транзити Теҳронга нисбатан АҚШ санкция босими шароитида муҳим иқтисодий омилга айланмоқда.
2026-09-20T17:42+0500
2026-09-20T17:42+0500
2026-09-20T17:43+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
марказий осиё
битим
савдо
ақш
санкция
қозоғистон
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58338545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0426bc7a7a7b23995313eacd45c1f199.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Эрон ўртасидаги эркин савдо режими Марказий Осиё давлатларининг Теҳрон билан иқтисодий алоқаларини чеклашга қаратилган АҚШ сиёсати учун қўшимча тўсиқ яратмоқда, деб ёзади Эроннинг Mehr агентлиги.ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги тўлиқ форматдаги эркин савдо битими 2025 йил 15 майдан кучга кирган. Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, у товар номенклатурасининг қарийб 90 фоизи бўйича божсиз савдони назарда тутади. Қозоғистон ва Қирғизистон ЕОИИ аъзолари ҳисобланади.Mehr фикрича, бу ҳолат Вашингтоннинг минтақа давлатларидан Эрон билан савдо ва молиявий алоқаларни чеклашни талаб қилиши билан мавжуд иқтисодий келишувлар ўртасида зиддият келтириб чиқаради. Ўзбекистон ЕОИИ аъзоси эмас, балки Иттифоқ ҳузурида кузатувчи давлат мақомига эга. Бироқ Mehr Тошкент учун Эроннинг аҳамияти тўғридан-тўғри савдодан кўра транзитда юқорироқ эканига эътибор қаратади.Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатга Эрон ҳудуди орқали 3,9 млрд долларлик импорт юклари кириб келган. Бу жами импортнинг қарийб 9 фоизига тенг. Шунингдек, Эрон орқали 1,4 млрд долларлик Ўзбекистон экспорти ташилган.Mehr хулосасига кўра, санкциялар молиявий операцияларни қийинлаштириши мумкин, аммо Эронни Марказий Осиёни Форс кўрфази ва очиқ денгизларга боғловчи транзит йўналиш сифатида бутунлай четга чиқариш анча мураккаб.
https://sputniknews.uz/20260716/iran-savdo-shimol-yonalish-59070233.html
қозоғистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58338545_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c4762653df7bccce6093d89dc39d08a1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, марказий осиё, битим, савдо, ақш, санкция, қозоғистон, қирғизистон
еоии, марказий осиё, битим, савдо, ақш, санкция, қозоғистон, қирғизистон
Mehr: ЕОИИ–Эрон битими АҚШнинг минтақа давлатларига босим имкониятларини чеклайди
17:42 20.09.2026 (янгиланди: 17:43 20.09.2026)
ЕОИИ–Эрон эркин савдо битими ва Марказий Осиёнинг Эрон орқали ўтувчи транзит йўллари Теҳрон билан алоқаларни чеклашни мураккаблаштирмоқда, деб ёзади Mehr.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Эрон ўртасидаги эркин савдо режими Марказий Осиё давлатларининг Теҳрон билан иқтисодий алоқаларини чеклашга қаратилган АҚШ сиёсати учун қўшимча тўсиқ яратмоқда, деб ёзади
Эроннинг Mehr агентлиги.
ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги тўлиқ форматдаги эркин савдо битими 2025 йил 15 майдан кучга кирган. Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, у товар номенклатурасининг қарийб 90 фоизи бўйича божсиз савдони назарда тутади. Қозоғистон ва Қирғизистон ЕОИИ аъзолари ҳисобланади.
Mehr фикрича, бу ҳолат Вашингтоннинг минтақа давлатларидан Эрон билан савдо ва молиявий алоқаларни чеклашни талаб қилиши билан мавжуд иқтисодий келишувлар ўртасида зиддият келтириб чиқаради.
Нашр АҚШнинг иккиламчи санкциялар хавфи орқали компаниялар ва банкларга босим ўтказиши мумкинлигини қайд этади. АҚШ маъмурияти Эронга нисбатан "максимал босим" сиёсатини амалга ошираётгани ва хорижий компаниялар ҳамда молиявий институтлар учун санкция хавфлари мавжудлигини расман билдирган.
Ўзбекистон ЕОИИ аъзоси эмас, балки Иттифоқ ҳузурида кузатувчи давлат мақомига эга. Бироқ Mehr Тошкент учун Эроннинг аҳамияти тўғридан-тўғри савдодан кўра транзитда юқорироқ эканига эътибор қаратади.
Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига кўра
, 2025 йилда мамлакатга Эрон ҳудуди орқали 3,9 млрд долларлик импорт юклари кириб келган. Бу жами импортнинг қарийб 9 фоизига тенг. Шунингдек, Эрон орқали 1,4 млрд долларлик Ўзбекистон экспорти ташилган.
Mehr хулосасига кўра, санкциялар молиявий операцияларни қийинлаштириши мумкин, аммо Эронни Марказий Осиёни Форс кўрфази ва очиқ денгизларга боғловчи транзит йўналиш сифатида бутунлай четга чиқариш анча мураккаб.