Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260716/iran-savdo-shimol-yonalish-59070233.html
Яқин Шарқ можароси фонида Эрон савдони шимолий йўналишга қайта йўналтирмоқда — ЕИК
Яқин Шарқ можароси фонида Эрон савдони шимолий йўналишга қайта йўналтирмоқда — ЕИК
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ Эрон билан савдодаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича таклифлар тайёрламоқда. Яқин Шарқдаги вазият фонида Эрон савдо оқимларини шимолий йўналишга қайта йўналтираётгани маълум қилинди.
2026-07-16T15:42+0500
2026-07-16T15:45+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
транспорт
божхона божи
имтиёз
иқтисод
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36535624_265:0:3906:2048_1920x0_80_0_0_dbb2fd987f166d5ef8b230ff478f7975.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik. Яқин Шарқ ва Эрон атрофидаги вазият кескинлашиши шароитида мамлакатнинг савдо оқимлари шимолий йўналишга қайта йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги савдода сақланиб қолаётган тўсиқлар ҳамда ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларига бағишланган семинар ўтказилди.Учрашув ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмитанинг 2026 йил октябрда режалаштирилган иккинчи йиғилишига тайёргарлик доирасида ташкил этилди.Семинар иштирокчилари техник тартибга солиш, санитария ва фитосанитария талаблари, ҳалол маҳсулотлар етказиб беришни соддалаштириш, тўловларни амалга ошириш ва савдо лойиҳаларини суғурталаш масалаларини муҳокама қилди.Шунингдек, "Шимол — Жануб" халқаро транспорт йўлагини, порт ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш, автомобиль ташувлари шартларини яхшилаш ҳамда ҳужжат айланишини рақамлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.ЕИК келиб тушган таклифларни тизимлаштиради. Улардан эксперт тадбирлари, битимнинг ишчи органлари йиғилишлари ва октябрдаги Қўшма қўмита кун тартибини тайёрлашда фойдаланилади.
https://sputniknews.uz/20260710/indoneziya-eoii-58955008.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36535624_1175:0:3906:2048_1920x0_80_0_0_5e3f4c21b15da924e298e6c33c704c77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, транспорт, божхона божи, имтиёз, иқтисод, эрон
еоии, еик, транспорт, божхона божи, имтиёз, иқтисод, эрон

Яқин Шарқ можароси фонида Эрон савдони шимолий йўналишга қайта йўналтирмоқда — ЕИК

15:42 16.07.2026 (янгиланди: 15:45 16.07.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiНациональный флаг Ирана над Тегераном.
Национальный флаг Ирана над Тегераном. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Oбуна бўлиш
Эркин савдо битими ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги товар номенклатурасининг 90 фоизига имтиёзли киришни таъминлайди. Томонлар савдода сақланиб қолаётган тўсиқларни бартараф этишга тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik. Яқин Шарқ ва Эрон атрофидаги вазият кескинлашиши шароитида мамлакатнинг савдо оқимлари шимолий йўналишга қайта йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.
ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги савдода сақланиб қолаётган тўсиқлар ҳамда ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларига бағишланган семинар ўтказилди.
Учрашув ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмитанинг 2026 йил октябрда режалаштирилган иккинчи йиғилишига тайёргарлик доирасида ташкил этилди.

Слепнёвнинг сўзларига кўра, йиғилишгача савдодаги аниқ муаммолар рўйхати, уларни ҳал қилиш бўйича таклифлар ва томонлар ўртасида эришилиши мумкин бўлган келишувлар лойиҳалари тайёрланиши керак.

Семинар иштирокчилари техник тартибга солиш, санитария ва фитосанитария талаблари, ҳалол маҳсулотлар етказиб беришни соддалаштириш, тўловларни амалга ошириш ва савдо лойиҳаларини суғурталаш масалаларини муҳокама қилди.
Шунингдек, "Шимол — Жануб" халқаро транспорт йўлагини, порт ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш, автомобиль ташувлари шартларини яхшилаш ҳамда ҳужжат айланишини рақамлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
ЕОИИ компанияларининг Эрон махсус иқтисодий зоналарида ишлаш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди.
ЕИК келиб тушган таклифларни тизимлаштиради. Улардан эксперт тадбирлари, битимнинг ишчи органлари йиғилишлари ва октябрдаги Қўшма қўмита кун тартибини тайёрлашда фойдаланилади.

Эслатиб ўтамиз, ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битими 2025 йил 15 майда кучга кирган. У товар номенклатурасининг 90 фоизи учун имтиёзли шартларни назарда тутади. Битим доирасида Эроннинг ЕОИИ товарлари учун ўртача импорт божи 20 фоиздан 4,5 фоизгача пасайган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаг Индонезии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Индонезия ЕОИИ мамлакатларига экспортни икки баравар кўпайтиришга умид қилмоқда
10 Июл, 15:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0