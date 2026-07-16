Яқин Шарқ можароси фонида Эрон савдони шимолий йўналишга қайта йўналтирмоқда — ЕИК

ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik. Яқин Шарқ ва Эрон атрофидаги вазият кескинлашиши шароитида мамлакатнинг савдо оқимлари шимолий йўналишга қайта йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги савдода сақланиб қолаётган тўсиқлар ҳамда ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларига бағишланган семинар ўтказилди.Учрашув ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмитанинг 2026 йил октябрда режалаштирилган иккинчи йиғилишига тайёргарлик доирасида ташкил этилди.Семинар иштирокчилари техник тартибга солиш, санитария ва фитосанитария талаблари, ҳалол маҳсулотлар етказиб беришни соддалаштириш, тўловларни амалга ошириш ва савдо лойиҳаларини суғурталаш масалаларини муҳокама қилди.Шунингдек, "Шимол — Жануб" халқаро транспорт йўлагини, порт ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш, автомобиль ташувлари шартларини яхшилаш ҳамда ҳужжат айланишини рақамлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.ЕИК келиб тушган таклифларни тизимлаштиради. Улардан эксперт тадбирлари, битимнинг ишчи органлари йиғилишлари ва октябрдаги Қўшма қўмита кун тартибини тайёрлашда фойдаланилади.
Эркин савдо битими ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги товар номенклатурасининг 90 фоизига имтиёзли киришни таъминлайди. Томонлар савдода сақланиб қолаётган тўсиқларни бартараф этишга тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik. Яқин Шарқ ва Эрон атрофидаги вазият кескинлашиши шароитида мамлакатнинг савдо оқимлари шимолий йўналишга қайта йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.
ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги савдода сақланиб қолаётган тўсиқлар ҳамда ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларига бағишланган семинар ўтказилди.
Учрашув ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмитанинг 2026 йил октябрда режалаштирилган иккинчи йиғилишига тайёргарлик доирасида ташкил этилди.
Слепнёвнинг сўзларига кўра, йиғилишгача савдодаги аниқ муаммолар рўйхати, уларни ҳал қилиш бўйича таклифлар ва томонлар ўртасида эришилиши мумкин бўлган келишувлар лойиҳалари тайёрланиши керак.
Семинар иштирокчилари техник тартибга солиш, санитария ва фитосанитария талаблари, ҳалол маҳсулотлар етказиб беришни соддалаштириш, тўловларни амалга ошириш ва савдо лойиҳаларини суғурталаш масалаларини муҳокама қилди.
Шунингдек, "Шимол — Жануб" халқаро транспорт йўлагини, порт ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш, автомобиль ташувлари шартларини яхшилаш ҳамда ҳужжат айланишини рақамлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
ЕОИИ компанияларининг Эрон махсус иқтисодий зоналарида ишлаш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди.
ЕИК келиб тушган таклифларни тизимлаштиради. Улардан эксперт тадбирлари, битимнинг ишчи органлари йиғилишлари ва октябрдаги Қўшма қўмита кун тартибини тайёрлашда фойдаланилади.
Эслатиб ўтамиз, ЕОИИ ва Эрон ўртасидаги эркин савдо битими 2025 йил 15 майда кучга кирган. У товар номенклатурасининг 90 фоизи учун имтиёзли шартларни назарда тутади. Битим доирасида Эроннинг ЕОИИ товарлари учун ўртача импорт божи 20 фоиздан 4,5 фоизгача пасайган.