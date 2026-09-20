https://sputniknews.uz/20260920/central-asia-iqtisodiyot-60584278.html
Марказий Осиё иқтисодиёти илк бор $600 млрддан ошиши мумкин — СМТИ
Марказий Осиё иқтисодиёти илк бор $600 млрддан ошиши мумкин — СМТИ
Sputnik Ўзбекистон
Марказий Осиё иқтисодиётининг умумий ҳажми 2026 йилда илк бор $600 млрддан ошиши мумкин. Ўрта коридорда юк ташиш 1,5 млн тоннадан 4 млн тоннадан зиёдга етган.
2026-09-20T12:15+0500
2026-09-20T12:15+0500
2026-09-20T12:15+0500
марказий осиё
иқтисод
умумий аҳоли сони
тадқиқот
транспорт
юк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54429222_0:99:1024:676_1920x0_80_0_0_d24bd6a6111ec8d7070b8b65a509797a.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг умумий ҳажми 2026 йилда илк бор 600 млрд доллардан ошиши мумкин. Бу ҳақда Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директорининг биринчи ўринбосари Акрамжон Неъматов маълум қилди, деб хабар бермоқда Дунё ахборот агентлиги.Унинг сўзларига кўра, минтақада саноат ишлаб чиқариши йилига қарийб 6 фоизга ўсмоқда, аҳоли сони 85 миллион кишига яқинлашган, минтақа аҳолисининг ярмидан кўпи 27 ёш атрофида ва ундан кичик.Шу билан бирга, Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли қурилиши давом этмоқда. Лойиҳанинг истиқболдаги йиллик юк ташиш қуввати 15 млн тоннагача бўлиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Ўзбекистон томонидан аввал ҳам расман маълум қилинган.Неъматовнинг таъкидлашича, минтақа фақат транзит ҳудуд бўлиб қолмаслиги керак. Транспорт йўлаклари бўйлаб саноат корхоналари ва логистика марказларини ташкил этиш, қайта ишлаш, молиявий ва рақамли хизматларни ривожлантириш кўпроқ қўшилган қиймат яратиш имконини беради.Ушбу маълумотлар Италияда Марказий Осиёнинг Евроосиё транспорт ва иқтисодий алоқаларидаги ўрнига бағишланган халқаро муҳокамада тақдим этилди.
https://sputniknews.uz/20260304/edb-central-asia-loyiha-prognoz-56101680.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54429222_13:0:1009:747_1920x0_80_0_0_5280371785911be08a3f7044884168e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё, иқтисод, умумий аҳоли сони, тадқиқот, транспорт, юк
марказий осиё, иқтисод, умумий аҳоли сони, тадқиқот, транспорт, юк
Марказий Осиё иқтисодиёти илк бор $600 млрддан ошиши мумкин — СМТИ
Марказий Осиё иқтисодиёти 2026 йилда илк бор 600 млрд доллардан ошиши мумкин, минтақада саноат ишлаб чиқариши эса йилига қарийб 6 фоиз ўсмоқда
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг умумий ҳажми 2026 йилда илк бор 600 млрд доллардан ошиши мумкин. Бу ҳақда Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директорининг биринчи ўринбосари Акрамжон Неъматов маълум қилди, деб хабар бермоқда
Дунё ахборот агентлиги.
Унинг сўзларига кўра, минтақада саноат ишлаб чиқариши йилига қарийб 6 фоизга ўсмоқда, аҳоли сони 85 миллион кишига яқинлашган, минтақа аҳолисининг ярмидан кўпи 27 ёш атрофида ва ундан кичик.
Транспорт йўлакларида ҳам юк оқими сезиларли ошган. Хусусан, Ўрта коридор орқали ташилаётган юк ҳажми сўнгги йилларда қарийб 1,5 млн тоннадан 4 млн тоннадан зиёдга, контейнер ташувлари эса 33 мингдан 77 мингта стандарт контейнергача ошган.
Шу билан бирга, Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли қурилиши давом этмоқда. Лойиҳанинг истиқболдаги йиллик юк ташиш қуввати 15 млн тоннагача бўлиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Ўзбекистон томонидан аввал ҳам расман маълум қилинган.
Неъматовнинг таъкидлашича, минтақа фақат транзит ҳудуд бўлиб қолмаслиги керак. Транспорт йўлаклари бўйлаб саноат корхоналари ва логистика марказларини ташкил этиш, қайта ишлаш, молиявий ва рақамли хизматларни ривожлантириш кўпроқ қўшилган қиймат яратиш имконини беради.
Ушбу маълумотлар Италияда Марказий Осиёнинг Евроосиё транспорт ва иқтисодий алоқаларидаги ўрнига бағишланган халқаро муҳокамада тақдим этилди.