Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260919/shavkat-mirziyoev-nukusda-yangilangan-turon-stadioni-bilan-tanishdi-60557462.html
Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди
Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Реконструкция натижасида стадион сиғими 9,3 мингдан 12 минг ўринга етказилди. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T10:00+0500
2026-09-19T10:07+0500
президент
шавкат мирзиёев
спорт
футбол
нукус
стадион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/13/60559213_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_f2895787f46c50e42703c2b0471ffbfa.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистонга ташрифи давомида Нукус шаҳридаги реконструкция қилинган “Турон” стадиони билан танишди.“Турон” стадиони “Арал” профессионал футбол клубининг базаси ҳисобланади. Бу ерда Республика футбол академиясининг 190 нафар тарбияланувчиси мунтазам машғулотлар ва ўқув йиғинларини ўтказмоқда. Мажмуада иккита спорт зали ва иккита қўшимча стадион ҳам мавжуд.Лойиҳанинг умумий қиймати 118,6 миллиард сўмни ташкил этади. Мажмуада 85 нафар кишининг доимий бандлиги таъминланди. Реконструкция натижасида стадион сиғими 9,3 мингдан 12 минг ўринга етказилди.Академия тарбияланувчилари учун 196 ўринли ётоқхона, 84 ўринли ошхона, тренажёр заллари ва тактик таҳлил хоналари ташкил этилган. Шунингдек, енгил атлетика, бокс ва таэквондо бўйича бир вақтнинг ўзида 100-150 нафар спортчининг шуғулланиши учун шароит яратилган.Стадионда оммавий ахборот воситалари учун махсус платформалар, офсайд камераларини ўрнатиш нуқталари ҳамда марказлашган VAR тизими учун алоҳида зона ташкил этилди. Мазкур инфратузилма мусобақаларни юқори савияда ўтказиш ва ёритишга хизмат қилади.Президент шу ерда машғулот ўтаётган ёш спортчилар билан самимий суҳбатлашди ва улар билан эсдалик учун суратга тушди.
https://sputniknews.uz/20260918/shavkat-mirziyoev-qoraqalpogiston-60531372.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/13/60559213_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_652227de18a7c10a39d305b11cd1ef4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент, шавкат мирзиёев, спорт, футбол, нукус, стадион
президент, шавкат мирзиёев, спорт, футбол, нукус, стадион

Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди

10:00 19.09.2026 (янгиланди: 10:07 19.09.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди
 Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Реконструкция натижасида стадион сиғими 9,3 мингдан 12 минг ўринга етказилди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистонга ташрифи давомида Нукус шаҳридаги реконструкция қилинган “Турон” стадиони билан танишди.
“Турон” стадиони “Арал” профессионал футбол клубининг базаси ҳисобланади. Бу ерда Республика футбол академиясининг 190 нафар тарбияланувчиси мунтазам машғулотлар ва ўқув йиғинларини ўтказмоқда. Мажмуада иккита спорт зали ва иккита қўшимча стадион ҳам мавжуд.
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев Нукусда янгиланган “Турон” стадиони билан танишди - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лойиҳанинг умумий қиймати 118,6 миллиард сўмни ташкил этади. Мажмуада 85 нафар кишининг доимий бандлиги таъминланди. Реконструкция натижасида стадион сиғими 9,3 мингдан 12 минг ўринга етказилди.
Академия тарбияланувчилари учун 196 ўринли ётоқхона, 84 ўринли ошхона, тренажёр заллари ва тактик таҳлил хоналари ташкил этилган. Шунингдек, енгил атлетика, бокс ва таэквондо бўйича бир вақтнинг ўзида 100-150 нафар спортчининг шуғулланиши учун шароит яратилган.
Стадионда оммавий ахборот воситалари учун махсус платформалар, офсайд камераларини ўрнатиш нуқталари ҳамда марказлашган VAR тизими учун алоҳида зона ташкил этилди. Мазкур инфратузилма мусобақаларни юқори савияда ўтказиш ва ёритишга хизмат қилади.
Президент шу ерда машғулот ўтаётган ёш спортчилар билан самимий суҳбатлашди ва улар билан эсдалик учун суратга тушди.
Шавкат Мирзиёев также ознакомился с деятельностью предприятия Кегейли барака наслли парранда. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга икки кунлик ташрифи бошланди
Кеча, 13:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0