Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга икки кунлик ташрифи бошланди
13:27 18.09.2026 (янгиланди: 14:04 18.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Давлат раҳбари биринчи навбатда кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаган Каллибек Камалов хотирасини ёд этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташриф билан Қорақалпоғистон Республикасига келди.
Президент матбуот хизматига кўра, Мирзиёев сафарни бошлашдан аввал атоқли давлат ва жамоат арбоби Каллибек Камаловнинг хонадонига ташриф буюрди. Қуръон тиловат қилиниб, марҳумнинг ҳаққига дуои фотиҳа қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жорий йил февраль ойида вафот этган Каллибек Камалов кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаб, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, саноат ва қишлоқ хўжалигини равнақ топтириш, аҳоли турмушини яхшилашга катта ҳисса қўшган.
Икки кунлик сафар давомида Мирзиёев саноат, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, транспорт, туризм ва спорт соҳаларидаги лойиҳалар, аҳоли бандлигини таъминлаш ва маҳаллаларни ободонлаштириш борасидаги ишлар билан танишади. Шунингдек, бир қатор янги лойиҳаларни ишга тушириш ва қурилишига старт бериш режалаштирилган.
Ташриф доирасида Қорақалпоғистонни комплекс ривожлантириш бўйича навбатдаги устувор вазифалар юзасидан йиғилиш ўтказилади.