Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260918/shavkat-mirziyoev-qoraqalpogiston-60531372.html
Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга икки кунлик ташрифи бошланди
Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга икки кунлик ташрифи бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат раҳбари биринчи навбатда кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаган Каллибек Камалов хотирасини ёд этди. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T13:27+0500
2026-09-18T14:04+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
қорақалпоғистон
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58528638_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c72d539b6c00ab176739633bc6780e7b.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташриф билан Қорақалпоғистон Республикасига келди.Президент матбуот хизматига кўра, Мирзиёев сафарни бошлашдан аввал атоқли давлат ва жамоат арбоби Каллибек Камаловнинг хонадонига ташриф буюрди. Қуръон тиловат қилиниб, марҳумнинг ҳаққига дуои фотиҳа қилинди.Жорий йил февраль ойида вафот этган Каллибек Камалов кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаб, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, саноат ва қишлоқ хўжалигини равнақ топтириш, аҳоли турмушини яхшилашга катта ҳисса қўшган.Икки кунлик сафар давомида Мирзиёев саноат, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, транспорт, туризм ва спорт соҳаларидаги лойиҳалар, аҳоли бандлигини таъминлаш ва маҳаллаларни ободонлаштириш борасидаги ишлар билан танишади. Шунингдек, бир қатор янги лойиҳаларни ишга тушириш ва қурилишига старт бериш режалаштирилган.Ташриф доирасида Қорақалпоғистонни комплекс ривожлантириш бўйича навбатдаги устувор вазифалар юзасидан йиғилиш ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20260302/karakalpakstan-dastur-loyihalar-56042940.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58528638_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9615c55d4e4fe59459c1f2aaf7561b7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, қорақалпоғистон, ташриф
сиёсат, шавкат мирзиёев, қорақалпоғистон, ташриф

Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистонга икки кунлик ташрифи бошланди

13:27 18.09.2026 (янгиланди: 14:04 18.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Давлат раҳбари биринчи навбатда кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаган Каллибек Камалов хотирасини ёд этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташриф билан Қорақалпоғистон Республикасига келди.
Президент матбуот хизматига кўра, Мирзиёев сафарни бошлашдан аввал атоқли давлат ва жамоат арбоби Каллибек Камаловнинг хонадонига ташриф буюрди. Қуръон тиловат қилиниб, марҳумнинг ҳаққига дуои фотиҳа қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного государственного и общественного деятеля Каллибека Камалова. - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жорий йил февраль ойида вафот этган Каллибек Камалов кўп йиллар Қорақалпоғистонда раҳбарлик лавозимларида ишлаб, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, саноат ва қишлоқ хўжалигини равнақ топтириш, аҳоли турмушини яхшилашга катта ҳисса қўшган.
Икки кунлик сафар давомида Мирзиёев саноат, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, транспорт, туризм ва спорт соҳаларидаги лойиҳалар, аҳоли бандлигини таъминлаш ва маҳаллаларни ободонлаштириш борасидаги ишлар билан танишади. Шунингдек, бир қатор янги лойиҳаларни ишга тушириш ва қурилишига старт бериш режалаштирилган.
Ташриф доирасида Қорақалпоғистонни комплекс ривожлантириш бўйича навбатдаги устувор вазифалар юзасидан йиғилиш ўтказилади.
город Нукус - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2026
Қорақалпоғистонда янги ривожлантириш дастури: туманларда қандай лойиҳалар амалга оширилади
2 Март, 09:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0