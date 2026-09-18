Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260918/yodgora-ziyomuhamedova--60523087.html
Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди
Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган. У болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.
2026-09-18T09:10+0500
2026-09-18T09:10+0500
жамият
вафот этди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60522923_0:0:1254:705_1920x0_80_0_0_69fec00edc98791b1479c00249eee215.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, Ёдгора Зиёмуҳамедова 34 йилдан зиёд Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театрида самарали ижод қилиб, саҳнада 100 тага яқин турли образни яратган.У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган.Актриса телевидение ва кино соҳаларида ҳам самарали ижод қилган. У, айниқса, болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.
https://sputniknews.uz/20260815/rufat-risqiev-vafot-etdi-59718387.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60522923_0:0:1254:941_1920x0_80_0_0_c8c28ed79ffadd1d0ea45786df2831de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, вафот этди
жамият, вафот этди

Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди

09:10 18.09.2026
© Пресс-служба Минкультуры УзбекистанаАктриса Ёдгора Зиёмухамедова
Актриса Ёдгора Зиёмухамедова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Oбуна бўлиш
Актриса болалар учун мўлжалланган "Оқшом эртаклари" кўрсатувини 25 йил давомида ҳам олиб борган.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, Ёдгора Зиёмуҳамедова 34 йилдан зиёд Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театрида самарали ижод қилиб, саҳнада 100 тага яқин турли образни яратган.
У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган.
Актриса телевидение ва кино соҳаларида ҳам самарали ижод қилган. У, айниқса, болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.
Узбекский боксер Руфат Рискиев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
Руфат Рисқиев вафот этди
15 Август, 10:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0