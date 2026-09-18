https://sputniknews.uz/20260918/yodgora-ziyomuhamedova--60523087.html
Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди
Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган. У болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.
2026-09-18T09:10+0500
2026-09-18T09:10+0500
2026-09-18T09:10+0500
жамият
вафот этди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60522923_0:0:1254:705_1920x0_80_0_0_69fec00edc98791b1479c00249eee215.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, Ёдгора Зиёмуҳамедова 34 йилдан зиёд Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театрида самарали ижод қилиб, саҳнада 100 тага яқин турли образни яратган.У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган.Актриса телевидение ва кино соҳаларида ҳам самарали ижод қилган. У, айниқса, болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.
https://sputniknews.uz/20260815/rufat-risqiev-vafot-etdi-59718387.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60522923_0:0:1254:941_1920x0_80_0_0_c8c28ed79ffadd1d0ea45786df2831de.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, вафот этди
Актриса Ёдгора Зиёмуҳамедова вафот этди
Актриса болалар учун мўлжалланган "Оқшом эртаклари" кўрсатувини 25 йил давомида ҳам олиб борган.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, театр, кино ва дубляж актрисаси Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафоти этди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги хабар берди
.
Қайд этилишича, Ёдгора Зиёмуҳамедова 34 йилдан зиёд Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театрида самарали ижод қилиб, саҳнада 100 тага яқин турли образни яратган.
У “Қизил шапкача” спектаклида Қизил шапка, “Зумрад ва Қиммат”да Қиммат, “Фарзандим жигарбандим”да Санобар, “Сенинг тақдиринг”да Назира, “Яраш-яраш”да Покиза, “Бургут”да Гулнур ҳамда “Биринчи муаллим”да Олтиной каби ролларни ижро этган.
Актриса телевидение ва кино соҳаларида ҳам самарали ижод қилган. У, айниқса, болалар севиб томоша қилган “Оқшом эртаклари” кўрсатувини 25 йил давомида олиб борган.