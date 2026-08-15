Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260815/rufat-risqiev-vafot-etdi-59718387.html
Руфат Рисқиев вафот этди
Руфат Рисқиев вафот этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик биринчи жаҳон чемпиони, "Тошкент йўлбарси" номи билан машҳур бўлган боксчи 76 ёшида вафот этди. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T10:14+0500
2026-08-15T10:57+0500
бокс
руфат рисқиев
вафот этди
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/379/63/3796362_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_af8388a79692815e07089bee12ab2979.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик афсонавий боксчи Руфат Рисқиев 76 ёшида вафот этди. Бу ҳақида Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар қилмоқда. Руфат Рисқиев 75 кг вазн тоифасида мусобақаларда қатнашган. У тўрт карра СССР чемпиони, 1974 йилда ўзбек боксчилари орасида биринчи жаҳон чемпиони ва 1976 йилда Монреаль Олимпиадасида кумуш медаль соҳиби бўлган.Руфат Рисқиев спорт фаолияти давомида 189 та жанг ўтказиб, 174 тасида ғалаба қозонган.Рисқиев спортчилик фаолиятидан сўнг мураббий ва ҳакам сифатида ишлаган. Руфат Рисқиевнинг ҳаёти ва спортдаги фаолиятига бағишланган "Рингга чақирилади" фильми ҳам суратга олинган (1979). Унда бош ролни спортчининг ўзи ижро этган. Руфат Рисқиев сўнгги йилларда оғир касаллик билан курашган. 2016 йилда Рискиевнинг ўнг оёғи тромбоз туфайли ампутация қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20230721/rufat-risqiev-boksn-asosiy-qoidalar-37045105.html
https://sputniknews.uz/20211002/toshkent-yolbarsi-afsonaviy-ozbek-bokschisi-rufat-risqiev-72-yoshga-toldi-20739694.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/379/63/3796362_0:256:2047:1791_1920x0_80_0_0_d596402a7ee472b46bb74fa3d59774ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бокс, руфат рисқиев, вафот этди, ўзбекистон
бокс, руфат рисқиев, вафот этди, ўзбекистон

Руфат Рисқиев вафот этди

10:14 15.08.2026 (янгиланди: 10:57 15.08.2026)
© Sputnik / Юрий Сомов / Медиабанкка ўтишУзбекский боксер Руфат Рискиев
Узбекский боксер Руфат Рискиев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик биринчи жаҳон чемпиони, "Тошкент йўлбарси" номи билан машҳур бўлган боксчи 76 ёшида вафот этди.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик афсонавий боксчи Руфат Рисқиев 76 ёшида вафот этди. Бу ҳақида Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар қилмоқда.

Руфат Рисқиев 75 кг вазн тоифасида мусобақаларда қатнашган. У тўрт карра СССР чемпиони, 1974 йилда ўзбек боксчилари орасида биринчи жаҳон чемпиони ва 1976 йилда Монреаль Олимпиадасида кумуш медаль соҳиби бўлган.

Руфат Рисқиев спорт фаолияти давомида 189 та жанг ўтказиб, 174 тасида ғалаба қозонган.

Рисқиев спортчилик фаолиятидан сўнг мураббий ва ҳакам сифатида ишлаган.

Руфат Рисқиевнинг ҳаёти ва спортдаги фаолиятига бағишланган "Рингга чақирилади" фильми ҳам суратга олинган (1979). Унда бош ролни спортчининг ўзи ижро этган.

Руфат Рисқиев сўнгги йилларда оғир касаллик билан курашган. 2016 йилда Рискиевнинг ўнг оёғи тромбоз туфайли ампутация қилинган эди.
“Боксчи фикрлаши керак”: Руфат Рисқиев бокснинг асосий қоидалари ҳақида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2023
Руфат Рисқиев: мени унутишмаганидан хурсандман
21 Июл 2023, 15:47
Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2021
“Тошкент йўлбарси”: афсонавий ўзбек боксчиси Руфат Рисқиев 72 ёшга тўлди
2 Октябр 2021, 16:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0