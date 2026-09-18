https://sputniknews.uz/20260918/vladimir-putin-60547427.html
Владимир Путин Давлат думаси сайловларида онлайн овоз берди
Владимир Путин Давлат думаси сайловларида онлайн овоз берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти бўлиб ўтаётган сайловларда масофавий электрон овоз бериш тизими орқали иштирок этди. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Давлат Давлат думаси сайловларида онлайн овоз берди.Россия раҳбари олтинчи марта электрон шаклни танлади ва овозини Кремль кабинетидан туриб берди. Путин бюллетенни компьютерда тўлдирди.18 сентябрь куни Россияда Давлат думаси депутатлари сайлови ва улар билан бирга овоз беришнинг ягона кунида ўтказиладиган бошқа сайловлар бошланди. Овоз бериш уч кун давом этади.Овоз бериш натижаларига кўра, тўққизинчи чақириқ Давлат думаси - беш йиллик муддатга сайланадиган 450 нафар депутат шакллантирилади. Таркибнинг ярми, яъни 225 нафар депутат партия рўйхатлари бўйича федерал округдан, яна 225 нафари бир мандатли сайлов округларидан сайланади.Россиянинг янги ҳудудларида (ДХР, ЛХР, Запорожье ва Херсон вилоятлари) ва мураккаб тезкор вазият юзага келган саккизта минтақада овоз беришни ташкил этишда махсус ёндашувлар кўзда тутилган.Федерал сайлов округи бўйича Давлат думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайловида 10 та партия иштирок этмоқда: “Единая Россия” ("Ягона Россия"), Россия Либерал-демократик партияси (ЛДПР), Тўғридан-тўғри демократия партияси, “Зелёные” (“Яшиллар”), “Справедливая Россия” (“Адолатли Россия”), “Родина” (“Ватан”), Россия Коммунистлар партияси (КПРФ), Пенсионерлар партияси, "Россия коммунистлари" ва “Новые люди” ("Янги одамлар”).
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дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, сайловлар, россия, россия давлат думаси
дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, сайловлар, россия, россия давлат думаси
Владимир Путин Давлат думаси сайловларида онлайн овоз берди
17:21 18.09.2026 (янгиланди: 17:25 18.09.2026)
Россия президенти бўлиб ўтаётган сайловларда масофавий электрон овоз бериш тизими орқали иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Давлат Давлат думаси сайловларида онлайн овоз берди.
Россия раҳбари олтинчи марта электрон шаклни танлади ва овозини Кремль кабинетидан туриб берди. Путин бюллетенни компьютерда тўлдирди.
“Хато қилмайсан”, - деди Россия раҳбари онлайн овоз бераётиб.
18 сентябрь куни Россияда Давлат думаси депутатлари сайлови ва улар билан бирга овоз беришнинг ягона кунида ўтказиладиган бошқа сайловлар бошланди. Овоз бериш уч кун давом этади.
Овоз бериш натижаларига кўра, тўққизинчи чақириқ Давлат думаси - беш йиллик муддатга сайланадиган 450 нафар депутат шакллантирилади. Таркибнинг ярми, яъни 225 нафар депутат партия рўйхатлари бўйича федерал округдан, яна 225 нафари бир мандатли сайлов округларидан сайланади.
Россиянинг янги ҳудудларида (ДХР, ЛХР, Запорожье ва Херсон вилоятлари) ва мураккаб тезкор вазият юзага келган саккизта минтақада овоз беришни ташкил этишда махсус ёндашувлар кўзда тутилган.
Федерал сайлов округи бўйича Давлат думасининг тўққизинчи чақириқ депутатлари сайловида 10 та партия иштирок этмоқда: “Единая Россия” ("Ягона Россия"), Россия Либерал-демократик партияси (ЛДПР), Тўғридан-тўғри демократия партияси, “Зелёные” (“Яшиллар”), “Справедливая Россия” (“Адолатли Россия”), “Родина” (“Ватан”), Россия Коммунистлар партияси (КПРФ), Пенсионерлар партияси, "Россия коммунистлари" ва “Новые люди” ("Янги одамлар”).