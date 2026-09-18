Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260918/uzluksiz-kasbiy-talim-60525871.html
Тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун узлуксиз касбий таълим тизими жорий этилади
Тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун узлуксиз касбий таълим тизими жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Бу таълим тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг бевосита иш жараёни билан уйғунлашган масофавий, кечки ва бошқа шаклларини назарда тутади. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T10:54+0500
2026-09-18T10:54+0500
жамият
ўзбекистон
тиббиёт муассаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/10/47118189_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6132d4f5a97f1e8c45772898e21e7c1f.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2027 йил 1 июлдан тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун янгича узлуксиз касбий тиббий таълим тизими жорий этилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда белгиланган.У қуйидагиларни назарда тутади:Шунингдек, 2026 йил 15 ноябрдан Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги “Тиббий таълимда ўқув ресурсларини яратиш ва ривожлантириш маркази” давлат муассасаси фаолияти тугатилади. Давлат муассасаси шаклидаги Узлуксиз касбий ривожланиш маркази ташкил этилади. Марказнинг тиббиёт соҳасида узлуксиз касбий таълим бўйича маҳаллий аккредитация ташкилоти сифатида фаолият кўрсатиш йўлга қўйилади.
https://sputniknews.uz/20260916/tibbiyot-xodim-ishlash-huquq-60483299.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/10/47118189_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_59879d7b7ffb1497c9f92c68ba9e8a75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, тиббиёт муассаси
жамият, ўзбекистон, тиббиёт муассаси

Тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун узлуксиз касбий таълим тизими жорий этилади

10:54 18.09.2026
© SputnikСтуденты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде
Студенты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Бу таълим тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг бевосита иш жараёни билан уйғунлашган масофавий, кечки ва бошқа шаклларини назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2027 йил 1 июлдан тиббиёт ва фармацевтика ходимлари учун янгича узлуксиз касбий тиббий таълим тизими жорий этилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда белгиланган.
У қуйидагиларни назарда тутади:
узлуксиз таълим бериш ўқув дастурлари тегишли аккредитациядан ўтган давлат ва нодавлат таълим ҳамда тиббиёт ташкилотлари, тиббиёт ва фармацевтика соҳасидаги нодавлат нотижорат ташкилотлар (узлуксиз таълим провайдерлари) томонидан амалга оширилади;
узлуксиз таълим олишнинг анъанавий шакллари билан бир қаторда тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг бевосита иш жараёни билан уйғунлашган масофавий, кечки ва бошқа шакллари жорий этилади;
узлуксиз таълим тизими тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг билим ва кўникмаларини доимий ошириб боришга қаратилади ҳамда таълимнинг кредит-модуль тизимига асосланади;
олий маълумотли тиббиёт ва фармацевтика ходимлари йилига 50 кредитдан, ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари йилига 28 кредитдан кам бўлмаган миқдорда малака ошириш курсларини ўташи мажбурий этиб белгиланади;
тиббиёт ва фармацевтика ходимларига узлуксиз таълим провайдерини, малака ошириш шакли ва дастурларини эркин танлаш ҳуқуқи берилади.
Шунингдек, 2026 йил 15 ноябрдан Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги “Тиббий таълимда ўқув ресурсларини яратиш ва ривожлантириш маркази” давлат муассасаси фаолияти тугатилади.

Давлат муассасаси шаклидаги Узлуксиз касбий ривожланиш маркази ташкил этилади. Марказнинг тиббиёт соҳасида узлуксиз касбий таълим бўйича маҳаллий аккредитация ташкилоти сифатида фаолият кўрсатиш йўлга қўйилади.
Медицинский работник со стетоскопом в руках. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
Ўзбекистонда тиббиёт ходимларига ишлаш ҳуқуқи 5 йилга берилади
16 Сентябр, 15:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0