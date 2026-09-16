https://sputniknews.uz/20260916/tibbiyot-xodim-ishlash-huquq-60483299.html
Ўзбекистонда тиббиёт ходимларига ишлаш ҳуқуқи 5 йилга берилади
Ўзбекистонда тиббиёт ходимларига ишлаш ҳуқуқи 5 йилга берилади
Sputnik Ўзбекистон
2027 йил 1 июлдан тиббиёт ва фармацевтика ходимларини давлат рўйхатидан ўтказиш бошланади. 2030 йилгача рўйхатдан ўтиш ихтиёрий бўлади, малака тоифаси бериш амалиёти эса бекор қилинади.
2026-09-16T15:21+0500
2026-09-16T15:21+0500
2026-09-16T15:21+0500
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ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда тиббиёт ва фармацевтика ходимларини давлат рўйхатидан ўтказиш орқали касбий фаолият билан шуғулланишнинг янги тизими жорий этилади.Президентнинг ПФ–192-сон фармонига кўра, тизим 2027 йил 1 июлдан босқичма-босқич ишга туширилади. Давлат рўйхатидан ўтган мутахассисга тиббиёт ёки фармацевтика фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқи 5 йил муддатга берилади. Янги тартиб тўлиқ жорий этилгач, давлат рўйхатидан ўтмасдан касбий фаолият юритиш тақиқланади.Қайси мутахассисликлар махсус имтиҳон билан ёки имтиҳонсиз рўйхатдан ўтказилишини Соғлиқни сақлаш вазирлиги мутахассиснинг беморга тиббий таъсир кўрсатиш даражасидан келиб чиқиб белгилайди.Янги тизимда тиббиёт ва фармацевтика ходимларига малака тоифаси бериш амалиёти бекор қилинади. 2030 йилга қадар берилган малака тоифалари эса амал қилиш муддати тугагунга қадар сақланади. Улар бўйича устамалар ва лавозимга оид ҳуқуқлар ҳам ўз кучида қолади.Махсус имтиҳондан ўта олмаган амалдаги ходим бир йилга вақтинча давлат рўйхатидан ўтказилади ва шу вақтда ишини давом эттириши мумкин. У бир йил ичида имтиҳонни қайта топшириши керак. Шунингдек, тиббиёт ва фармацевтика соҳаси мутахассисларининг ягона электрон реестри юритилади.
https://sputniknews.uz/20260916/hamshira-tayyorlash-oliy-talim-60482106.html
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ҳамшира, шифохона, жамият, ўзбекистон, янги фармон, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ҳамшира, шифохона, жамият, ўзбекистон, янги фармон, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
Ўзбекистонда тиббиёт ходимларига ишлаш ҳуқуқи 5 йилга берилади
Ўзбекистонда тиббиёт ва фармацевтика ходимларига касбий фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи 5 йил муддатга берилиши белгиланди.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда тиббиёт ва фармацевтика ходимларини давлат рўйхатидан ўтказиш орқали касбий фаолият билан шуғулланишнинг янги тизими жорий этилади.
Президентнинг ПФ–192-сон фармонига кўра
, тизим 2027 йил 1 июлдан босқичма-босқич ишга туширилади. Давлат рўйхатидан ўтган мутахассисга тиббиёт ёки фармацевтика фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқи 5 йил муддатга
берилади. Янги тартиб тўлиқ жорий этилгач, давлат рўйхатидан ўтмасдан касбий фаолият юритиш тақиқланади.
2030 йилга қадар амалдаги ходимлар давлат рўйхатидан ихтиёрий тартибда ўтиши мумкин. Бу махсус имтиҳон натижасига кўра ёки малака тоифаси бериш жараёнида автоматик равишда амалга оширилади.
Қайси мутахассисликлар махсус имтиҳон билан ёки имтиҳонсиз рўйхатдан ўтказилишини Соғлиқни сақлаш вазирлиги мутахассиснинг беморга тиббий таъсир кўрсатиш даражасидан келиб чиқиб белгилайди.
Янги тизимда тиббиёт ва фармацевтика ходимларига малака тоифаси бериш амалиёти бекор қилинади. 2030 йилга қадар берилган малака тоифалари эса амал қилиш муддати тугагунга қадар сақланади. Улар бўйича устамалар ва лавозимга оид ҳуқуқлар ҳам ўз кучида қолади.
Махсус имтиҳондан ўта олмаган амалдаги ходим бир йилга вақтинча давлат рўйхатидан ўтказилади ва шу вақтда ишини давом эттириши мумкин. У бир йил ичида имтиҳонни қайта топшириши керак.
Камида 20 йил иш стажи ва илмий даражага эга мутахассислар махсус имтиҳонсиз рўйхатдан ўтказилади.
Шунингдек, тиббиёт ва фармацевтика соҳаси мутахассисларининг ягона электрон реестри юритилади.