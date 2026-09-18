Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260918/tovuq-goshti-60530492.html
Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди
Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон товуқ гўштини асосан Туркия, Россия ва Хитойдан импорт қилмоқда. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T18:32+0500
2026-09-18T18:32+0500
инфографика
ўзбекистон
россия
гўшт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60512845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e31e3bee94ee19b927c5ce118b68587.png
Россия 2026 йил январь–августида Ўзбекистонга 7,2 минг тонна товуқ гўшти етказиб берди. Шу тариқа, у мамлакат товуқ гўшти импорт қилаётган асосий давлатлар қаторидан жой олди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, шу давр ичида Ўзбекистонга қиймати 47,6 млн долларга тенг бўлган 39,8 минг тонна товуқ гўшти импорт қилинган.Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 минг тоннага ёки 24,8 % га ошган.Товуқ гўшти етказиб бериш бўйича Туркия биринчи ўринда – 10,2 минг тонна. Хитой эса 5,2 минг тонна билан учинчи поғонани банд этди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60512845_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9595151c5832ad3b2d33db1ca09565d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, россия, гўшт, инфографика
инфографика, ўзбекистон, россия, гўшт, инфографика

Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди

18:32 18.09.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон товуқ гўштини асосан Туркия, Россия ва Хитойдан импорт қилмоқда.
Ўзбекистонга товуқ гўшти импорти - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга товуқ гўшти импорти - Sputnik Ўзбекистон
Россия 2026 йил январь–августида Ўзбекистонга 7,2 минг тонна товуқ гўшти етказиб берди. Шу тариқа, у мамлакат товуқ гўшти импорт қилаётган асосий давлатлар қаторидан жой олди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, шу давр ичида Ўзбекистонга қиймати 47,6 млн долларга тенг бўлган 39,8 минг тонна товуқ гўшти импорт қилинган.
Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 минг тоннага ёки 24,8 % га ошган.
Товуқ гўшти етказиб бериш бўйича Туркия биринчи ўринда – 10,2 минг тонна. Хитой эса 5,2 минг тонна билан учинчи поғонани банд этди.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0