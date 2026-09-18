https://sputniknews.uz/20260918/tovuq-goshti-60530492.html
Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди
Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон товуқ гўштини асосан Туркия, Россия ва Хитойдан импорт қилмоқда. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T18:32+0500
2026-09-18T18:32+0500
2026-09-18T18:32+0500
инфографика
ўзбекистон
россия
гўшт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60512845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e31e3bee94ee19b927c5ce118b68587.png
Россия 2026 йил январь–августида Ўзбекистонга 7,2 минг тонна товуқ гўшти етказиб берди. Шу тариқа, у мамлакат товуқ гўшти импорт қилаётган асосий давлатлар қаторидан жой олди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, шу давр ичида Ўзбекистонга қиймати 47,6 млн долларга тенг бўлган 39,8 минг тонна товуқ гўшти импорт қилинган.Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 минг тоннага ёки 24,8 % га ошган.Товуқ гўшти етказиб бериш бўйича Туркия биринчи ўринда – 10,2 минг тонна. Хитой эса 5,2 минг тонна билан учинчи поғонани банд этди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60512845_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9595151c5832ad3b2d33db1ca09565d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, россия, гўшт, инфографика
инфографика, ўзбекистон, россия, гўшт, инфографика
Россия Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб бераётган мамлакатлар учлигига кирди
Ўзбекистон товуқ гўштини асосан Туркия, Россия ва Хитойдан импорт қилмоқда.
Россия 2026 йил январь–августида Ўзбекистонга 7,2 минг тонна товуқ гўшти етказиб берди. Шу тариқа, у мамлакат товуқ гўшти импорт қилаётган асосий давлатлар қаторидан жой олди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, шу давр ичида Ўзбекистонга қиймати 47,6 млн долларга тенг бўлган 39,8 минг тонна товуқ гўшти импорт қилинган.
Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 минг тоннага ёки 24,8 % га ошган.
Товуқ гўшти етказиб бериш бўйича Туркия биринчи ўринда – 10,2 минг тонна. Хитой эса 5,2 минг тонна билан учинчи поғонани банд этди.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.