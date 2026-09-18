Россия ва Ўзбекистон коррупцияга қарши курашда ҳамкорлик қилишга келишиб олди
© Генпрокуратура РоссииГенпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
© Генпрокуратура России
Oбуна бўлиш
Россия томони Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини эътироф этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги 2027-2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастурини имзолади. Бу ҳақда Россия Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳужжат коррупцияга қарши курашиш соҳасида икки идора ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни назарда тутади.
© Генпрокуратура РоссииГенпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
© Генпрокуратура России
Россия бош прокурори Александр Гуцан Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раҳбари Акмал Бурҳанов билан учрашувда 2026 йил Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги алоқаларни ривожлантиришда муҳим босқич бўлганини таъкидлади.
Гуцан яқин вақт ичида янги Қўшма тадбирлар дастури доирасида биринчи эксперт тадбирининг санасини келишиб олишни таклиф қилди.
Россия назорат органи раҳбари Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини ҳам эътироф этиб, мамлакатга 2027 йилда бўлиб ўтадиган БМТнинг коррупцияга қарши конференциясининг 12-сессиясини ўтказишда муваффақиятлар тилади.