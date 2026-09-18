Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260918/rossiya-ozbekiston-korruptsiya-60524906.html
Россия ва Ўзбекистон коррупцияга қарши курашда ҳамкорлик қилишга келишиб олди
Россия ва Ўзбекистон коррупцияга қарши курашда ҳамкорлик қилишга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия томони Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини эътироф этди. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T10:05+0500
2026-09-18T10:05+0500
жамият
коррупцияга қарши курашиш агентлиги
россия
ўзбекистон
прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60524537_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5413190431d12c6c5ac2e07a38f131c.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги 2027-2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастурини имзолади. Бу ҳақда Россия Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ҳужжат коррупцияга қарши курашиш соҳасида икки идора ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни назарда тутади.Россия бош прокурори Александр Гуцан Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раҳбари Акмал Бурҳанов билан учрашувда 2026 йил Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги алоқаларни ривожлантиришда муҳим босқич бўлганини таъкидлади.Гуцан яқин вақт ичида янги Қўшма тадбирлар дастури доирасида биринчи эксперт тадбирининг санасини келишиб олишни таклиф қилди.Россия назорат органи раҳбари Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини ҳам эътироф этиб, мамлакатга 2027 йилда бўлиб ўтадиган БМТнинг коррупцияга қарши конференциясининг 12-сессиясини ўтказишда муваффақиятлар тилади.
https://sputniknews.uz/20260623/korruptsiya-sudlanganlar-davlat-xizmat-qabul-qilinmaslik-58536402.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60524537_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0db068ad0443d8da2d4a0af64129c801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, коррупцияга қарши курашиш агентлиги, россия, ўзбекистон, прокуратура
жамият, коррупцияга қарши курашиш агентлиги, россия, ўзбекистон, прокуратура

Россия ва Ўзбекистон коррупцияга қарши курашда ҳамкорлик қилишга келишиб олди

10:05 18.09.2026
© Генпрокуратура РоссииГенпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
© Генпрокуратура России
Oбуна бўлиш
Россия томони Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини эътироф этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги 2027-2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастурини имзолади. Бу ҳақда Россия Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳужжат коррупцияга қарши курашиш соҳасида икки идора ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни назарда тутади.
© Генпрокуратура РоссииГенпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
Генпрокурор РФ Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.
© Генпрокуратура России
Россия бош прокурори Александр Гуцан Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раҳбари Акмал Бурҳанов билан учрашувда 2026 йил Россия Бош прокуратураси ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги алоқаларни ривожлантиришда муҳим босқич бўлганини таъкидлади.
Гуцан яқин вақт ичида янги Қўшма тадбирлар дастури доирасида биринчи эксперт тадбирининг санасини келишиб олишни таклиф қилди.
Россия назорат органи раҳбари Ўзбекистоннинг халқаро коррупцияга қарши кураш кун тартибига қўшаётган ҳиссасини ҳам эътироф этиб, мамлакатга 2027 йилда бўлиб ўтадиган БМТнинг коррупцияга қарши конференциясининг 12-сессиясини ўтказишда муваффақиятлар тилади.
Руки на клавиатуре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2026
Коррупция учун судланганлар реестрда турган вақтда давлат хизматига қабул қилинмайди
23 Июн, 12:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0