https://sputniknews.uz/20260623/korruptsiya-sudlanganlar-davlat-xizmat-qabul-qilinmaslik-58536402.html
Коррупция учун судланганлар реестрда турган вақтда давлат хизматига қабул қилинмайди
Коррупция учун судланганлар реестрда турган вақтда давлат хизматига қабул қилинмайди
Sputnik Ўзбекистон
Янги қонунга кўра, коррупция жиноятларида айбдор деб топилган шахслар электрон реестрга киритилади. Улар давлат хизмати, давлат мукофотлари, айрим раҳбарлик лавозимлари ва давлат харидларида иштирок этиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.
2026-06-23T12:32+0500
2026-06-23T12:32+0500
2026-06-23T12:32+0500
коррупцияга қарши курашиш агентлиги
коррупция
жиноят кодекси
жамият
иив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1c/15887219_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_790fadfbac4d3c7d457684ebb5abf857.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Қонунчиликка киритилган қўшимчаларга мувофиқ, коррупцияга оид жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган шахсларнинг электрон реестри юритилади.Ички ишлар вазирлиги суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирганидан кейин уч иш куни ичида шахс ҳақидаги маълумотларни мазкур реестрга киритади.Реестрдаги маълумотлар Жиноят кодексида белгиланган судланганлик муддати давомида сақланади.Электрон реестрга киритилган шахсларга нисбатан қатор чекловлар жорий этилади.Шунингдек, бундай шахслар давлат органлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари ва идоралараро коллегиал органлар аъзоси бўла олмайди.Бундан ташқари, улар таъсис этган ва устав капиталида 50 фоиздан ортиқ улушга эгалик қиладиган корхоналар давлат харидлари ҳамда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларида иштирок этолмайди.Қонунга кўра, мазкур шахсларга давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган ташкилотлар ва давлат таълим муассасаларида раҳбарлик лавозимларида ишлаш ҳам тақиқланади.
https://sputniknews.uz/20260205/davlat-ishtirok-loyiha-korruptsiya-ekspertiza-55484707.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1c/15887219_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_a551db94838eaa1278951488fa016c92.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, жиноят кодекси, жамият, иив
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, жиноят кодекси, жамият, иив
Коррупция учун судланганлар реестрда турган вақтда давлат хизматига қабул қилинмайди
Коррупция учун судланган шахсларга нисбатан электрон реестр жорий этилади. Реестрдаги шахслар судланганлик муддати давомида давлат хизматига қабул қилинмайди.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Қонунчиликка киритилган қўшимчаларга мувофиқ, коррупцияга оид жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган шахсларнинг электрон реестри юритилади
.
Ички ишлар вазирлиги суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирганидан кейин уч иш куни ичида шахс ҳақидаги маълумотларни мазкур реестрга киритади.
Реестрдаги маълумотлар Жиноят кодексида белгиланган судланганлик муддати давомида сақланади.
Электрон реестрга киритилган шахсларга нисбатан қатор чекловлар жорий этилади.
Жумладан, улар давлат хизматига қабул қилинмайди, давлат мукофотлари билан тақдирланмайди ҳамда сайланадиган ёки алоҳида тартибда тайинланадиган лавозимларга номзод сифатида кўрсатилмайди.
Шунингдек, бундай шахслар давлат органлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари ва идоралараро коллегиал органлар аъзоси бўла олмайди.
Бундан ташқари, улар таъсис этган ва устав капиталида 50 фоиздан ортиқ улушга эгалик қиладиган корхоналар давлат харидлари ҳамда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларида иштирок этолмайди.
Қонунга кўра, мазкур шахсларга давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган ташкилотлар ва давлат таълим муассасаларида раҳбарлик лавозимларида ишлаш ҳам тақиқланади.