Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260918/le-pen-ukraina-60528250.html
Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди
Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Украинадаги можаро НАТО тўғридан-тўғри аралашса, жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.
2026-09-18T12:22+0500
2026-09-18T12:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
франция
марин ле пен
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60528470_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_fdea860edc1704a3480df86759ecfcbe.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. НАТО тўғридан-тўғри аралашса, Украинадаги можаро жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.Франциялик сиёсатчи, шунингдек, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарурлигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, у Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский билан вазиятни шахсан муҳокама қилишни ҳамда музокараларга бошқа мамлакатлар вакилларини ҳам жалб этишни истайди.Аввалроқ Ле Пен Франция давлат молиясининг аҳволи туфайли Украинага аввалгидай молиявий кўмак кўрсата олмаслигини айтган эди.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-europe-russia-60492313.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60528470_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_33241238e8d157d00be614bed36153f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, франция, марин ле пен, нато
дунёда, дунё янгиликлари, украина, франция, марин ле пен, нато

Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди

12:22 18.09.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Oбуна бўлиш
Франциялик сиёсатчининг фикрича, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарур.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. НАТО тўғридан-тўғри аралашса, Украинадаги можаро жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.

“Ёки НАТО бу можарога аралашади ва ўшанда Учинчи жаҳон уруши бошланади, ёки биз юз йиллик уруш гувоҳига айланамиз”, - дея унинг сўзларидан иқтибос келтирди РИА Новости.

Франциялик сиёсатчи, шунингдек, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарурлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, у Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский билан вазиятни шахсан муҳокама қилишни ҳамда музокараларга бошқа мамлакатлар вакилларини ҳам жалб этишни истайди.
Аввалроқ Ле Пен Франция давлат молиясининг аҳволи туфайли Украинага аввалгидай молиявий кўмак кўрсата олмаслигини айтган эди.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
Лавров: агар Европа Россияга ҳужум қилса, уруш жуда қисқа бўлади
16 Сентябр, 18:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0