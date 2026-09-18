https://sputniknews.uz/20260918/le-pen-ukraina-60528250.html
Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди
Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Украинадаги можаро НАТО тўғридан-тўғри аралашса, жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.
2026-09-18T12:22+0500
2026-09-18T12:22+0500
2026-09-18T12:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
франция
марин ле пен
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60528470_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_fdea860edc1704a3480df86759ecfcbe.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. НАТО тўғридан-тўғри аралашса, Украинадаги можаро жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.Франциялик сиёсатчи, шунингдек, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарурлигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, у Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский билан вазиятни шахсан муҳокама қилишни ҳамда музокараларга бошқа мамлакатлар вакилларини ҳам жалб этишни истайди.Аввалроқ Ле Пен Франция давлат молиясининг аҳволи туфайли Украинага аввалгидай молиявий кўмак кўрсата олмаслигини айтган эди.
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-europe-russia-60492313.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60528470_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_33241238e8d157d00be614bed36153f1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, франция, марин ле пен, нато
дунёда, дунё янгиликлари, украина, франция, марин ле пен, нато
Ле Пен Украина туфайли Учинчи жаҳон уруши ҳақида огоҳлантирди
Франциялик сиёсатчининг фикрича, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарур.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. НАТО тўғридан-тўғри аралашса, Украинадаги можаро жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Франция Миллий мажлисидаги “Миллий бирлашиш” партияси фракцияси раҳбари Марин Ле Пен шундай фикрда.
“Ёки НАТО бу можарога аралашади ва ўшанда Учинчи жаҳон уруши бошланади, ёки биз юз йиллик уруш гувоҳига айланамиз”, - дея унинг сўзларидан иқтибос келтирди РИА Новости.
Франциялик сиёсатчи, шунингдек, можарони бартараф этиш йўлларини излаш учун юқори даражадаги халқаро конференция ўтказиш зарурлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, у Россия президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский билан вазиятни шахсан муҳокама қилишни ҳамда музокараларга бошқа мамлакатлар вакилларини ҳам жалб этишни истайди.
Аввалроқ Ле Пен Франция давлат молиясининг аҳволи туфайли Украинага аввалгидай молиявий кўмак кўрсата олмаслигини айтган эди.