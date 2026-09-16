https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-europe-russia-60492313.html
Лавров: агар Европа Россияга ҳужум қилса, уруш жуда қисқа бўлади
Лавров: агар Европа Россияга ҳужум қилса, уруш жуда қисқа бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Россиянинг Европа ва АҚШ билан муносабатлари, кўп қутбли дунё, БРИКСнинг роли ва Ғарб билан мулоқот истиқболлари ҳақида баёнот берди.
2026-09-16T18:55+0500
2026-09-16T18:55+0500
2026-09-16T18:55+0500
дунё янгиликлари
сергей лавров
европа иттифоқи
ғарб
дунёда
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/17/49014442_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_16e192280abd2655eb89628499f90027.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия давлат хавфсизлиги боғлиқ бўлган соҳаларда Европа мамлакатлари билан янги шартнома ва келишувлар тузмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.Шу билан бирга, Лавров Россия БРИКС ва ШҲТдаги ҳамкорлари каби Ғарб билан муносабатлардан воз кечмаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Москва ўнлаб йиллар давомида Ғарб билан дўстона ва тенг ҳуқуқли муносабатлар қуришга ҳаракат қилган, аммо Ғарб “Россияни тийиб туриш фойдасига танлов қилган”.Лавров кўп қутбли дунё шаклланишини объектив жараён деб атади. У БРИКС мамлакатларининг жаҳон иқтисодиётидаги улуши ортиб бораётганини таъкидлаб, бу жараён “Ғарб элиталарининг тажовузкорона қаршилигига дуч келмоқда”, деди.Дипломат Россия Европага ҳужум қилиш ниятида эмаслигини яна бир бор билдирди. АҚШ билан муносабатларга тўхталар экан, у Вашингтон Москвага икки томонлама мулоқотни қайта тиклашни таклиф қилаётгани ва айрим алоқалар давом этаётганини билдирди. Бироқ, Лавровга кўра, тўлақонли мулоқот учун икки давлат муносабатларини нормаллаштириш зарур.
https://sputniknews.uz/20260831/arktic-xalqaro-hamkorlik-60088110.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/17/49014442_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_3e0842ab211c878bd21f3aedac82856d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, сергей лавров, европа иттифоқи, ғарб, дунёда, европа
дунё янгиликлари, сергей лавров, европа иттифоқи, ғарб, дунёда, европа
Лавров: агар Европа Россияга ҳужум қилса, уруш жуда қисқа бўлади
Россия Ғарб билан мулоқотдан воз кечмаяпти, аммо давлат хавфсизлигига дахлдор соҳаларда Европа билан янги келишувлар тузмоқчи эмас.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия давлат хавфсизлиги боғлиқ бўлган соҳаларда Европа мамлакатлари билан янги шартнома ва келишувлар тузмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.
“Қачон ва агар Европа давлатларидан бирортаси жиддий мулоқотни қайта бошлашни истаса, биз аввало уларнинг ниятларини, нима таклиф қилишлари мумкинлигини тинглаймиз. Кейин эса бу бизни қониқтирадими ёки йўқми, ҳал қиламиз”, — деди у.
Шу билан бирга, Лавров Россия БРИКС ва ШҲТдаги ҳамкорлари каби Ғарб билан муносабатлардан воз кечмаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Москва ўнлаб йиллар давомида Ғарб билан дўстона ва тенг ҳуқуқли муносабатлар қуришга ҳаракат қилган, аммо Ғарб “Россияни тийиб туриш фойдасига танлов қилган”.
Лавров кўп қутбли дунё шаклланишини объектив жараён деб атади. У БРИКС мамлакатларининг жаҳон иқтисодиётидаги улуши ортиб бораётганини таъкидлаб, бу жараён “Ғарб элиталарининг тажовузкорона қаршилигига дуч келмоқда”, деди.
Дипломат Россия Европага ҳужум қилиш ниятида эмаслигини яна бир бор билдирди.
“Агар Россияга қарши урушга тайёргарлик ҳақида ҳар куни гапирадиган Европа Россия Федерациясига ҳужум қилса, бу бутунлай бошқа уруш бўлади ва у жуда қисқа бўлади”, — деди Лавров.
АҚШ билан муносабатларга тўхталар экан, у Вашингтон Москвага икки томонлама мулоқотни қайта тиклашни таклиф қилаётгани ва айрим алоқалар давом этаётганини билдирди. Бироқ, Лавровга кўра, тўлақонли мулоқот учун икки давлат муносабатларини нормаллаштириш зарур.