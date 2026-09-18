Қатор давлатлар ЕОИИ ҳузурида кузатувчи мақомини олишга қизиқиш билдирмоқда – ЕИК
© SputnikЕАЭС
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Шу билан бирга, ЕОИИ қатор давлатлар билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида битим тузиш истиқболларини ўрганмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Бирданига бир нечта мамлакат Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳузурида кузатувчи давлатлар мақомини олишга қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев маълум қилди.
“Бир вақтнинг ўзида иттифоқ халқаро иқтисодий алоқаларни изчил кенгайтирмоқда. <...> Иттифоқда кузатувчи давлатлар сифатида Ўзбекистон, Куба ва Эрон иштирок этмоқда, бундай мақомга эга бўлишга бошқа давлатлар ҳам қизиқиш билдирмоқда”, - деди у Пекиндаги ЕОИИ ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги давра суҳбатида.
ЕИК ҳайъати раисининг сўзларига кўра, ЕОИИ Иордания, Жанубий Африка Республикаси ва Зимбабве каби қатор давлатлар билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида битим тузиш истиқболларини ўрганмоқда.
“Вьетнам, Эрон ва Сербия билан эркин савдо тўғрисидаги келишув, Мўғулистон билан вақтинчалик савдо келишуви, шунингдек, Хитой билан имтиёзсиз савдо келишуви амал қилмоқда", - деди Сагинтаев.
У БАА билан иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги келишув жорий йилнинг 6 октябридан кучга киришини қўшимча қилди. Йил охиригача эса Индонезия билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида келишув кучга кириши кутилмоқда.
Ҳиндистон билан музокаралар фаоллашди, Тунис билан музокараларни бошлаш тўғрисида қарор қабул қилинди, Покистон билан эркин савдо режимини шакллантириш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Сагинтаев халқаро алоқаларнинг бундай географияси чуқур ўзгаришларни бошдан кечираётган жаҳон иқтисодиётидаги иттифоқнинг ўрнига ёндашувни акс эттиришини таъкидлади. Унинг фикрича, иқтисодий ўсиш марказлари ўзгармоқда, савдо йўналишлари қайта қурилмоқда, янги технологиялар жадал ривожланмоқда.
“Бундай шароитда минтақавий интеграцион бирлашмалар ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқот алоҳида аҳамият касб этади”, - дея хулоса қилди у.
КенгайтиришЙиғиштириш
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.