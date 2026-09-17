Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260917/eaeu-sco-hamkorlik-reja-60505466.html
ЕОИИ ва ШҲТ 2030 йилгача ҳамкорлик режасини имзолади — савдо 371 млрд долларга етди
ЕОИИ ва ШҲТ 2030 йилгача ҳамкорлик режасини имзолади — савдо 371 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ва ШҲТ Котибияти 2027–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режасини имзолади. ЕОИИ ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади, устувор йўналишлардан бири транспорт ва логистика бўлади.
2026-09-17T13:46+0500
2026-09-17T13:46+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
транспорт
ҳамкорлик
сунъий интеллект
пекин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60505293_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_1a568851fb34e9b428be0c48e4b2667e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Котибияти Пекинда 2027–2030 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга оширишга қаратилган.Ўсиш 2026 йилда ҳам давом этмоқда. Биринчи ярим йилликда икки бирлашма мамлакатлари ўртасидаги савдо 197 млрд долларга етди ва 17 фоиздан кўпроқ ўсди. Ҳозир ЕОИИ умумий ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади.Бакитжан Сагинтаевга кўра, ҳамкорликда энг катта самара бериши мумкин бўлган тўрт йўналиш:— транспорт ва логистика инфратузилмаси;— саноат ва технологик кооперация;— агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти;— сунъий интеллект ва рақамли трансформация.Ҳужжат Пекиндаги ШҲТ Котибиятида ўтаётган ЕОИИ кунлари доирасида имзоланди. Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия бир вақтнинг ўзида ЕОИИ ва ШҲТ таркибига киради. Хитой билан ЕОИИ ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим, Эрон билан эса эркин савдо битими амал қилади.
https://sputniknews.uz/20260825/euea-bojxona-malumotlar-almashinuv-59961592.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60505293_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_026e5f9cc77f8879ebe19ba2707f6d63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), транспорт, ҳамкорлик, сунъий интеллект, пекин
еоии, еик, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), транспорт, ҳамкорлик, сунъий интеллект, пекин

ЕОИИ ва ШҲТ 2030 йилгача ҳамкорлик режасини имзолади — савдо 371 млрд долларга етди

13:46 17.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Пекинда ШҲТ Котибиятида ЕОИИ кунлари ўтказилмоқда. Унинг доирасида 2021 йилги меморандумни амалга ошириш бўйича янги ҳамкорлик режаси имзоланди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Котибияти Пекинда 2027–2030 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга оширишга қаратилган.

ЕОИИ давлатларининг ШҲТ мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилда 371 млрд долларга етган. Бу Иттифоқ фаолияти бошланган ўн йил аввалги кўрсаткичдан қарийб тўрт баравар кўп.

Ўсиш 2026 йилда ҳам давом этмоқда. Биринчи ярим йилликда икки бирлашма мамлакатлари ўртасидаги савдо 197 млрд долларга етди ва 17 фоиздан кўпроқ ўсди. Ҳозир ЕОИИ умумий ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади.
Бакитжан Сагинтаевга кўра, ҳамкорликда энг катта самара бериши мумкин бўлган тўрт йўналиш:
— транспорт ва логистика инфратузилмаси;
— саноат ва технологик кооперация;
— агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти;
— сунъий интеллект ва рақамли трансформация.
Қўшма режа, шунингдек, иқтисодиёт, ахборот-коммуникация технологиялари, божхона тартибга солиш, санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари ҳамда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳаларини қамраб олади.
Ҳужжат Пекиндаги ШҲТ Котибиятида ўтаётган ЕОИИ кунлари доирасида имзоланди. Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия бир вақтнинг ўзида ЕОИИ ва ШҲТ таркибига киради. Хитой билан ЕОИИ ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим, Эрон билан эса эркин савдо битими амал қилади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
ЕАЭС и Китай хотят ускорить обмен таможенными данными - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Хитой божхона маълумотлари алмашинувини тезлаштирмоқчи
25 Август, 16:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0