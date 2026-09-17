ЕОИИ ва ШҲТ 2030 йилгача ҳамкорлик режасини имзолади — савдо 371 млрд долларга етди
ЕОИИ ва ШҲТ 2030 йилгача ҳамкорлик режасини имзолади — савдо 371 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ва ШҲТ Котибияти 2027–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режасини имзолади. ЕОИИ ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади, устувор йўналишлардан бири транспорт ва логистика бўлади.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Котибияти Пекинда 2027–2030 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга оширишга қаратилган.Ўсиш 2026 йилда ҳам давом этмоқда. Биринчи ярим йилликда икки бирлашма мамлакатлари ўртасидаги савдо 197 млрд долларга етди ва 17 фоиздан кўпроқ ўсди. Ҳозир ЕОИИ умумий ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади.Бакитжан Сагинтаевга кўра, ҳамкорликда энг катта самара бериши мумкин бўлган тўрт йўналиш:— транспорт ва логистика инфратузилмаси;— саноат ва технологик кооперация;— агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти;— сунъий интеллект ва рақамли трансформация.Ҳужжат Пекиндаги ШҲТ Котибиятида ўтаётган ЕОИИ кунлари доирасида имзоланди. Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия бир вақтнинг ўзида ЕОИИ ва ШҲТ таркибига киради. Хитой билан ЕОИИ ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим, Эрон билан эса эркин савдо битими амал қилади.
Пекинда ШҲТ Котибиятида ЕОИИ кунлари ўтказилмоқда. Унинг доирасида 2021 йилги меморандумни амалга ошириш бўйича янги ҳамкорлик режаси имзоланди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Котибияти Пекинда 2027–2030 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга оширишга қаратилган.
ЕОИИ давлатларининг ШҲТ мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилда 371 млрд долларга етган. Бу Иттифоқ фаолияти бошланган ўн йил аввалги кўрсаткичдан қарийб тўрт баравар кўп.
Ўсиш 2026 йилда ҳам давом этмоқда. Биринчи ярим йилликда икки бирлашма мамлакатлари ўртасидаги савдо 197 млрд долларга етди ва 17 фоиздан кўпроқ ўсди. Ҳозир ЕОИИ умумий ташқи савдосининг қарийб 48 фоизи ШҲТ давлатларига тўғри келади.
Бакитжан Сагинтаевга кўра, ҳамкорликда энг катта самара бериши мумкин бўлган тўрт йўналиш:
— транспорт ва логистика инфратузилмаси; — саноат ва технологик кооперация; — агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти; — сунъий интеллект ва рақамли трансформация.
Қўшма режа, шунингдек, иқтисодиёт, ахборот-коммуникация технологиялари, божхона тартибга солиш, санитария, ветеринария ва фитосанитария чоралари ҳамда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳаларини қамраб олади.
Ҳужжат Пекиндаги ШҲТ Котибиятида ўтаётган ЕОИИ кунлари доирасида имзоланди. Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия бир вақтнинг ўзида ЕОИИ ва ШҲТ таркибига киради. Хитой билан ЕОИИ ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим, Эрон билан эса эркин савдо битими амал қилади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.