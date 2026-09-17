https://sputniknews.uz/20260917/uzbekistan-para-shaxmat-olimpiada-60515362.html
Тарихий натижа: Ўзбекистон парашахмат олимпиадасида учинчи бўлди
Тарихий натижа: Ўзбекистон парашахмат олимпиадасида учинчи бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда 36 та давлатдан 41 та жамоа қатнашган парашахмат олимпиадаси якунланди. Ўзбекистоннинг биринчи жамоаси ҳал қилувчи турда Исроилни мағлуб этиб, тарихда илк бор учинчи ўринни эгаллади.
2026-09-17T18:21+0500
2026-09-17T18:21+0500
2026-09-17T18:25+0500
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ТОШКЕНТ, 17 сентябрь — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси парашахмат олимпиадасида тарихда илк бор бронза медални қўлга киритди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Самарқандда 36 та давлатдан 41 та жамоа иштирок этган мусобақанинг сўнгги, еттинчи тури бўлиб ўтди. Ўзбекистон олимпиадада учта жамоа билан қатнашди.Олимпиада ғолиблиги Польша терма жамоасига насиб этди. Куба вакиллари иккинчи, Ўзбекистон шахматчилари эса учинчи ўринни эгаллади.Парашахмат олимпиадаси ҳаками, Ўзбекистон шахмат федерациясининг Самарқанд минтақавий бўлинмаси ижрочи директори Илҳом Эргашевнинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, бу мамлакат парашахматчилари учун Олимпиада тарихидаги илк медаль ҳисобланади.Бунгача Ўзбекистон парашахматчиларининг Олимпиададаги энг яхши натижаси олтинчи ўрин бўлган.
https://sputniknews.uz/20260916/samarkand-butunjahon-shaxmat-olimpiada-60471234.html
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шахмат, паралимпиада, спорт, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, самарқанд, бронза медал, ўзбекистон
шахмат, паралимпиада, спорт, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, самарқанд, бронза медал, ўзбекистон
Тарихий натижа: Ўзбекистон парашахмат олимпиадасида учинчи бўлди
18:21 17.09.2026 (янгиланди: 18:25 17.09.2026)
Самарқандда ўтган парашахмат олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси 11 очко тўплаб, тарихда илк бор бронза медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 17 сентябрь — Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоаси парашахмат олимпиадасида тарихда илк бор бронза медални қўлга киритди, деб хабар берди
Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Самарқандда 36 та давлатдан 41 та жамоа иштирок этган мусобақанинг сўнгги, еттинчи тури бўлиб ўтди. Ўзбекистон олимпиадада учта жамоа билан қатнашди.
Ҳал қилувчи турда "Ўзбекистон-1" жамоаси Исроил терма жамоасини 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этди. Шу тариқа, Ўзбекистон вакиллари 11 очко жамғариб, мусобақани учинчи ўринда якунлади.
Олимпиада ғолиблиги Польша терма жамоасига насиб этди. Куба вакиллари иккинчи, Ўзбекистон шахматчилари эса учинчи ўринни эгаллади.
Парашахмат олимпиадаси ҳаками, Ўзбекистон шахмат федерациясининг Самарқанд минтақавий бўлинмаси ижрочи директори Илҳом Эргашевнинг Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилишича, бу мамлакат парашахматчилари учун Олимпиада тарихидаги илк медаль ҳисобланади.
Бунгача Ўзбекистон парашахматчиларининг Олимпиададаги энг яхши натижаси олтинчи ўрин бўлган.