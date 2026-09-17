Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260917/russiya-kyiv-zarba-60503043.html
Россия УҚКнинг Киев, Запорожье ва Одессадаги ҳарбий саноат объектларига зарба берди
Россия УҚКнинг Киев, Запорожье ва Одессадаги ҳарбий саноат объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Украинадаги ҳарбий саноат, металлургия, радиоэлектроника, энергетика ва порт-транспорт инфратузилмаси объектларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучларига хизмат қилган кемаларга зарба берди.
2026-09-17T12:07+0500
2026-09-17T12:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
россия
киев
запорожье вилояти
одесса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42095351_0:59:3057:1778_1920x0_80_0_0_841e388b8dfcd37e0dc53f1d57255991.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Украина металлургия ва радиоэлектроника саноати, ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, порт ва транспорт инфратузилмасини таъминловчи энергетика объектларига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарбалар юқори аниқликдаги қуроллар ва учувчисиз учиш аппаратлари билан берилди. Нишонга олинган объектлар:Киев ва Киев вилоятида:— турли хил, жумладан РАХ-2Х ўрта масофали дронларни ишлаб чиқариш ва сақлаш цехи;— "Пегас Армс"нинг узоқ ва ўрта масофали самолёт типидаги дронлар ишлаб чиқариш ва сақлаш цехи;— дронлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш ва ер усти робот мажмуаларини тайёрлаш корхонаси;— ҳарбий мақсадларда фойдаланиладиган сервер ускуналари жойлашган "De Novo Data Center" маълумотлар маркази;— Киев вилоятидаги ҳарбий объектларни энергия билан таъминловчи Бровари аккумулятор энергия сақлаш парки.Запорожьеда:— "Запорожсталь" металлургия комбинати;— радиотехник разведка ва радиоэлектрон кураш комплекслари ҳамда зенит ракеталари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи "Искра" илмий-ишлаб чиқариш мажмуаси.Одесса вилоятида:— "Черноморск" портида ҳарбий юк етказиб берган қуруқ юк кемаси;— "Измаил" порти ишлашини таъминловчи "Арциз" электр подстанцияси;— Маяки ҳудудида Днестр дарёси устидан ўтган иккита автомобиль кўприги.Шунингдек, Одессадан 11 километр шарқдаги денгиз ўтиш йўлида "Одесса" портига Украина Қуролли кучлари учун юк олиб кетаётган яна бир қуруқ юк кемасига зарба берилган.
https://sputniknews.uz/20260913/russia-ukraine-temir-yol-zarba-60411988.html
украина
киев
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42095351_303:0:2752:1837_1920x0_80_0_0_84de0e1f307d466afa224b100c76d7c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, киев, запорожье вилояти, одесса
украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, киев, запорожье вилояти, одесса

Россия УҚКнинг Киев, Запорожье ва Одессадаги ҳарбий саноат объектларига зарба берди

12:07 17.09.2026 (янгиланди: 12:12 17.09.2026)
© Sputnik / Максим Блинов / Медиабанкка ўтишКомандно-штабные учения "Кавказ-2020".
Командно-штабные учения Кавказ-2020. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Sputnik / Максим Блинов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу саноат объектлари Украина армиясин таъминлаш билан шуғулланади.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари тунда Украина металлургия ва радиоэлектроника саноати, ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, порт ва транспорт инфратузилмасини таъминловчи энергетика объектларига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Зарбалар юқори аниқликдаги қуроллар ва учувчисиз учиш аппаратлари билан берилди.
Нишонга олинган объектлар:
Киев ва Киев вилоятида:
— турли хил, жумладан РАХ-2Х ўрта масофали дронларни ишлаб чиқариш ва сақлаш цехи;
— "Пегас Армс"нинг узоқ ва ўрта масофали самолёт типидаги дронлар ишлаб чиқариш ва сақлаш цехи;
— дронлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш ва ер усти робот мажмуаларини тайёрлаш корхонаси;
— ҳарбий мақсадларда фойдаланиладиган сервер ускуналари жойлашган "De Novo Data Center" маълумотлар маркази;
— Киев вилоятидаги ҳарбий объектларни энергия билан таъминловчи Бровари аккумулятор энергия сақлаш парки.
Запорожьеда:
— "Запорожсталь" металлургия комбинати;
— радиотехник разведка ва радиоэлектрон кураш комплекслари ҳамда зенит ракеталари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи "Искра" илмий-ишлаб чиқариш мажмуаси.
Одесса вилоятида:
— "Черноморск" портида ҳарбий юк етказиб берган қуруқ юк кемаси;
— "Измаил" порти ишлашини таъминловчи "Арциз" электр подстанцияси;
— Маяки ҳудудида Днестр дарёси устидан ўтган иккита автомобиль кўприги.
Шунингдек, Одессадан 11 километр шарқдаги денгиз ўтиш йўлида "Одесса" портига Украина Қуролли кучлари учун юк олиб кетаётган яна бир қуруқ юк кемасига зарба берилган.
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Адмирал Головко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Европадан ҳарбий юклар ташиладиган Украина ғарбидаги темир йўлга зарба берди
13 Сентябр, 12:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0