https://sputniknews.uz/20260913/russia-ukraine-temir-yol-zarba-60411988.html
Россия Европадан ҳарбий юклар ташиладиган Украина ғарбидаги темир йўлга зарба берди
Россия Европадан ҳарбий юклар ташиладиган Украина ғарбидаги темир йўлга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари тунда Одесса ва Николаев вилоятларидаги логистика марказлари ва подстанцияларга, шунингдек, Украинанинг ғарбий ҳудудларидаги темир йўл инфратузилмаси объектларига гуруҳли зарба берди.
2026-09-13T12:35+0500
2026-09-13T12:35+0500
2026-09-13T12:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
одесса
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60411773_8:0:1432:801_1920x0_80_0_0_a760b30113865433fcb9c2a7f2a12723.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари тунда Украинада ҳарбий юкларни етказиб бериш ва тақсимлаш билан боғлиқ логистика марказлари ҳамда улар фаолиятини таъминловчи энергетика объектларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарбалар ҳавода жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.Шунингдек, Одесса шаҳридаги “Усатово” ва Николаев шаҳридаги “Новая” электр подстанциялари нишонга олинди. Ушбу объектлар Одесса ва Николаев вилоятларидаги порт ҳамда логистика инфратузилмаси ишлашини таъминлашда иштирок этган.Бундан ташқари, Украинанинг ғарбий ҳудудларида Европа мамлакатларидан ҳарбий юкларни ташишда фойдаланиладиган темир йўл инфратузилмаси объектларига ҳам зарбалар берилди.Гуруҳли зарбалар Украина қўшинларини ташқи йўналишлардан келадиган ҳарбий юклар билан таъминлашда иштирок этадиган логистика ва энергетика занжирининг турли бўғинларига қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260912/rossiya-odessa-dnepropetrovsk-va-krivoy-rog-shaharlaridagi-harbiy-nishonlarga-zarba-berdi-60389211.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60411773_186:0:1254:801_1920x0_80_0_0_3b5d7a5c45e0f8e4ac70bbb9ac566fc8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, одесса, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, одесса, дрон
Россия Европадан ҳарбий юклар ташиладиган Украина ғарбидаги темир йўлга зарба берди
Россия Қуролли Кучлари тунда Украинада логистика марказлари, подстанциялар ва темир йўл объектларига гуруҳли зарба берди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари тунда Украинада ҳарбий юкларни етказиб бериш ва тақсимлаш билан боғлиқ логистика марказлари ҳамда улар фаолиятини таъминловчи энергетика объектларига гуруҳли зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Зарбалар ҳавода жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилди.
Одесса вилоятининг Нерубайское аҳоли пунктида Украина Қуролли Кучларини таъминлаш учун мўлжалланган ҳарбий мол-мулкни сақлаш ва тақсимлашда фойдаланиладиган “Новая Почта” логистика марказига зарба берилди.
Шунингдек, Одесса шаҳридаги “Усатово” ва Николаев шаҳридаги “Новая” электр подстанциялари нишонга олинди. Ушбу объектлар Одесса ва Николаев вилоятларидаги порт ҳамда логистика инфратузилмаси ишлашини таъминлашда иштирок этган.
Бундан ташқари, Украинанинг ғарбий ҳудудларида Европа мамлакатларидан ҳарбий юкларни ташишда фойдаланиладиган темир йўл инфратузилмаси объектларига ҳам зарбалар берилди.
Шу тариқа, зарба нишонлари ҳарбий мол-мулк сақланадиган ва тақсимланадиган логистика маркази, порт-логистика тизимини энергия билан таъминловчи подстанциялар ҳамда Европа мамлакатларидан ҳарбий юклар ташиладиган темир йўл объектларини қамраб олди.
Гуруҳли зарбалар Украина қўшинларини ташқи йўналишлардан келадиган ҳарбий юклар билан таъминлашда иштирок этадиган логистика ва энергетика занжирининг турли бўғинларига қаратилди.