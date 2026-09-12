https://sputniknews.uz/20260912/rossiya-odessa-dnepropetrovsk-va-krivoy-rog-shaharlaridagi-harbiy-nishonlarga-zarba-berdi-60389211.html
Россия Одесса, Днепропетровск ва Кривой Рог шаҳарларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Россия Одесса, Днепропетровск ва Кривой Рог шаҳарларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Зарбалар металлургия корхоналари ҳамда хорижий юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилаётган транспорт инфратузилмасига берилди. 12.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-12T10:57+0500
2026-09-12T10:57+0500
2026-09-12T11:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
одесса
ҳарбий
ҳарбий денгиз флоти
россия мудофаа вазирлиги
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/06/46481208_0:200:3284:2047_1920x0_80_0_0_27c09a8e796351ef3b81616c71c77c27.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтгун тунда ҳаво, қуруқлик ва денгизда жойлашган узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва ҳужум дронларидан ёрдамида Украина ҳудудидаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, Россия Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари ўтган оқшом Астрахан, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Курск, Липецк, Орёл, Пенза, Ростов, Самара ва Саратов вилоятлари, Қрим Республикаси ҳамда Азов ва Қора денгиз устида Украинанинг 230 та учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/06/46481208_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_95952dde760badac38342451e96e6f87.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, запорожье вилояти, одесса, ҳарбий, ҳарбий денгиз флоти, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар
россия, украина, запорожье вилояти, одесса, ҳарбий, ҳарбий денгиз флоти, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар
Россия Одесса, Днепропетровск ва Кривой Рог шаҳарларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
10:57 12.09.2026 (янгиланди: 11:00 12.09.2026)
Зарбалар металлургия корхоналари ҳамда хорижий юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилаётган транспорт инфратузилмасига берилди.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтгун тунда ҳаво, қуруқлик ва денгизда жойлашган узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ва ҳужум дронларидан ёрдамида Украина ҳудудидаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли ҳужум уюштирди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
Зарбалар Запорожье, Днепропетровск ва Кривой Рог шаҳарларида ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган Украина металлургия саноати корхоналари, Одесса вилоятида хориждан олиб келинаётган ҳарбий юкларни тушириш ва сақлашда фойдаланилаётган порт инфратузилмаси ва стратегик аҳамиятга эга транспорт иншоотларига берилди, дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари ўтган оқшом Астрахан, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Курск, Липецк, Орёл, Пенза, Ростов, Самара ва Саратов вилоятлари, Қрим Республикаси ҳамда Азов ва Қора денгиз устида Украинанинг 230 та учувчисиз аппаратларини уриб туширди.