Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260917/ozbekistonliklar-dubai-yonalish-uchish-60498669.html
Ўзбекистонликлар учун Дубай орқали 40 тадан ортиқ йўналишга учиш имкони очилади
Ўзбекистонликлар учун Дубай орқали 40 тадан ортиқ йўналишга учиш имкони очилади
Sputnik Ўзбекистон
Uzbekistan Airways ва flydubai интерлайн-келишув имзолади. 21 сентябрдан йўловчилар Дубай орқали 40 дан ортиқ янги йўналишга ягона чипта билан учиши, багажни эса манзилгача расмийлаштириши мумкин бўлади.
2026-09-17T10:41+0500
2026-09-17T10:41+0500
авиарейс
авиайўналиш
авиаташувчи
баа
дубай
uzbekistan airways
россия
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22255305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e36275e9ca19238996c72aec764ba88e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. "Uzbekistan Airways" ва Дубайда базалашган "Flydubai" стратегик интерлайн-келишув имзолади. Унинг асосий натижаси — 21 сентябрдан "Uzbekistan Airways" йўловчилари Дубай орқали "Flydubai"нинг 40 тадан ортиқ йўналишига чиқиш имконига эга бўлади. Бу ҳақда авиакомпания хабар берди.Янги имкониятлар 21 сентябрдан "Uzbekistan Airways" сайтида пайдо бўлади. Улар орасида Аддис-Абеба, Найроби, Занзибар, Амман, Баҳрайн, Доҳа, Пиза, Неаполь, Маскат, Салала ва Мале каби йўналишлар бор.Интерлайн-келишувнинг йўловчи учун асосий қулайлиги — бутун маршрутни ягона чипта билан расмийлаштириш ва багажни охирги манзилгача топшириш имконияти. Ҳамкорлик икки томонлама ишлайди. "Flydubai" йўловчилари Тошкент орқали Бухоро, Фарғона ва Урганчга, шунингдек, Россиянинг Иркутск ва Красноярск шаҳарлари ҳамда Франкфурт, Лондон, Милан, Мюнхен, Париж ва Римга уча олади.Бу Тошкентнинг транзит имкониятларини кенгайтириш билан бирга Ўзбекистонга қўшимча сайёҳлар жалб этиш учун ҳам янги имконият яратади. Россия ОАВлари ҳам янги келишувни россиялик сайёҳлар учун Тошкент ва Дубай орқали саёҳат географиясини кенгайтирувчи имконият сифатида баҳоламоқда.
https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-medina-chechnya-aviareys-58929447.html
баа
дубай
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22255305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_907ffee3731339ef1091c198b21b190f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
авиарейс, авиайўналиш, авиаташувчи, баа, дубай, uzbekistan airways, россия, ўзбекистон, жамият
авиарейс, авиайўналиш, авиаташувчи, баа, дубай, uzbekistan airways, россия, ўзбекистон, жамият

Ўзбекистонликлар учун Дубай орқали 40 тадан ортиқ йўналишга учиш имкони очилади

10:41 17.09.2026
© Sputnik / Александр Кряжев / Медиабанкка ўтишТоржественное открытие рейса Flydubai
Торжественное открытие рейса Flydubai - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Келишув Тошкент орқали халқаро транзитни кенгайтириб, жумладан, Россиядан Ўзбекистонга сайёҳлар оқимини ошириш учун қўшимча имконият яратади.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. "Uzbekistan Airways" ва Дубайда базалашган "Flydubai" стратегик интерлайн-келишув имзолади. Унинг асосий натижаси — 21 сентябрдан "Uzbekistan Airways" йўловчилари Дубай орқали "Flydubai"нинг 40 тадан ортиқ йўналишига чиқиш имконига эга бўлади. Бу ҳақда авиакомпания хабар берди.
Янги имкониятлар 21 сентябрдан "Uzbekistan Airways" сайтида пайдо бўлади. Улар орасида Аддис-Абеба, Найроби, Занзибар, Амман, Баҳрайн, Доҳа, Пиза, Неаполь, Маскат, Салала ва Мале каби йўналишлар бор.
Интерлайн-келишувнинг йўловчи учун асосий қулайлиги — бутун маршрутни ягона чипта билан расмийлаштириш ва багажни охирги манзилгача топшириш имконияти.
Яъни Дубайда бошқа рейсга ўтишда алоҳида чипта харид қилиш ва багажни қайта расмийлаштириш талаб этилмайди.
Ҳамкорлик икки томонлама ишлайди. "Flydubai" йўловчилари Тошкент орқали Бухоро, Фарғона ва Урганчга, шунингдек, Россиянинг Иркутск ва Красноярск шаҳарлари ҳамда Франкфурт, Лондон, Милан, Мюнхен, Париж ва Римга уча олади.
Бу Тошкентнинг транзит имкониятларини кенгайтириш билан бирга Ўзбекистонга қўшимча сайёҳлар жалб этиш учун ҳам янги имконият яратади.
Россия ОАВлари ҳам янги келишувни россиялик сайёҳлар учун Тошкент ва Дубай орқали саёҳат географиясини кенгайтирувчи имконият сифатида баҳоламоқда.

"Flydubai" 2009 йилдан буён фаолият юритади. Ҳозир авиакомпаниянинг 98 та Boeing 737 самолёти бор. Унинг маршрут тармоғи 56 та мамлакатдаги 125 тадан ортиқ йўналишни қамраб олади.

У шу вақтгача Дубай билан тўғридан-тўғри авиақатнов бўлмаган 100 тадан ортиқ янги йўналишни очган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Ретро-рейс а/к Аэрофлот по маршруту Москва-Красноярск-Москва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
9 Июл, 14:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0