https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-medina-chechnya-aviareys-58929447.html
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
Sputnik Ўзбекистон
FlyOne Asia Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналишида парвозларни бошлади. Илк рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилди, ҳозирча қатновлар пайшанба кунлари бажарилади.
2026-07-09T14:57+0500
2026-07-09T14:57+0500
2026-07-09T15:00+0500
авиайўналиш
авиарейс
саудия арабистони
жамият
тошкент
чеченистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6f8c8ea5163e49db77bad77439050724.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. "FlyOne Asia" авиакомпанияси Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналиши бўйича парвозларни бошлади. Бу ҳақда А.А. Қодиров номидаги Грозний халқаро аэропорти матбуот хизмати хабар берди.Аэропорт маълумотига кўра, биринчи рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилган. Парвозлар Airbus A320 самолётларида бажарилади.Биринчи босқичда рейслар пайшанба кунлари амалга оширилиши режалаштирилган. Кейинчалик уларнинг сони оширилиши кутилмоқда.Грозний аэропорти маълумотига кўра, "FlyOne Asia" бугунги кунда Грозний ва Тошкент ўртасида парвозларни амалга ошираётган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишга талаб ва Ўзбекистон билан Чеченистон ўртасидаги йўловчи оқими ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260316/centrum-air-tashkent-sochi-reyslar-56311164.html
саудия арабистони
чеченистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e040aa981a3c26bfe70dc75678655aa5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
авиайўналиш, авиарейс, саудия арабистони, жамият, тошкент, чеченистон
авиайўналиш, авиарейс, саудия арабистони, жамият, тошкент, чеченистон
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
14:57 09.07.2026 (янгиланди: 15:00 09.07.2026)
Илк рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилди, қатновлар сони кўпайтирилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. "
FlyOne Asia" авиакомпанияси Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналиши бўйича парвозларни бошлади. Бу ҳақда А.А. Қодиров номидаги Грозний халқаро аэропорти матбуот хизмати хабар берди
.
Аэропорт маълумотига кўра, биринчи рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилган. Парвозлар Airbus A320 самолётларида бажарилади.
Биринчи босқичда рейслар пайшанба кунлари амалга оширилиши режалаштирилган. Кейинчалик уларнинг сони оширилиши кутилмоқда.
Янги йўналиш Тошкент ва Грозний ўртасидаги авиақатновни кенгайтиради. Шу билан бирга, у Ўзбекистондан Саудия Арабистонининг Мадина шаҳрига Грозний орқали бориш имкониятини ҳам яратади.
Грозний аэропорти маълумотига кўра, "FlyOne Asia" бугунги кунда Грозний ва Тошкент ўртасида парвозларни амалга ошираётган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишга талаб ва Ўзбекистон билан Чеченистон ўртасидаги йўловчи оқими ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.