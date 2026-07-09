Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-medina-chechnya-aviareys-58929447.html
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди
Sputnik Ўзбекистон
FlyOne Asia Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналишида парвозларни бошлади. Илк рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилди, ҳозирча қатновлар пайшанба кунлари бажарилади.
2026-07-09T14:57+0500
2026-07-09T15:00+0500
авиайўналиш
авиарейс
саудия арабистони
жамият
тошкент
чеченистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6f8c8ea5163e49db77bad77439050724.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. "FlyOne Asia" авиакомпанияси Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналиши бўйича парвозларни бошлади. Бу ҳақда А.А. Қодиров номидаги Грозний халқаро аэропорти матбуот хизмати хабар берди.Аэропорт маълумотига кўра, биринчи рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилган. Парвозлар Airbus A320 самолётларида бажарилади.Биринчи босқичда рейслар пайшанба кунлари амалга оширилиши режалаштирилган. Кейинчалик уларнинг сони оширилиши кутилмоқда.Грозний аэропорти маълумотига кўра, "FlyOne Asia" бугунги кунда Грозний ва Тошкент ўртасида парвозларни амалга ошираётган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишга талаб ва Ўзбекистон билан Чеченистон ўртасидаги йўловчи оқими ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260316/centrum-air-tashkent-sochi-reyslar-56311164.html
саудия арабистони
чеченистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e040aa981a3c26bfe70dc75678655aa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
авиайўналиш, авиарейс, саудия арабистони, жамият, тошкент, чеченистон
авиайўналиш, авиарейс, саудия арабистони, жамият, тошкент, чеченистон

Ўзбекистондан Мадинага Чеченистон орқали янги авиарейс очилди

14:57 09.07.2026 (янгиланди: 15:00 09.07.2026)
© Sputnik / Илья Наймушин / Медиабанкка ўтишРетро-рейс а/к Аэрофлот по маршруту Москва-Красноярск-Москва
Ретро-рейс а/к Аэрофлот по маршруту Москва-Красноярск-Москва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Илк рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилди, қатновлар сони кўпайтирилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. "FlyOne Asia" авиакомпанияси Тошкент — Грозний — Мадина — Грозний — Тошкент йўналиши бўйича парвозларни бошлади. Бу ҳақда А.А. Қодиров номидаги Грозний халқаро аэропорти матбуот хизмати хабар берди.
Аэропорт маълумотига кўра, биринчи рейс тўлиқ юклама билан амалга оширилган. Парвозлар Airbus A320 самолётларида бажарилади.
Биринчи босқичда рейслар пайшанба кунлари амалга оширилиши режалаштирилган. Кейинчалик уларнинг сони оширилиши кутилмоқда.
Янги йўналиш Тошкент ва Грозний ўртасидаги авиақатновни кенгайтиради. Шу билан бирга, у Ўзбекистондан Саудия Арабистонининг Мадина шаҳрига Грозний орқали бориш имкониятини ҳам яратади.
Грозний аэропорти маълумотига кўра, "FlyOne Asia" бугунги кунда Грозний ва Тошкент ўртасида парвозларни амалга ошираётган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишга талаб ва Ўзбекистон билан Чеченистон ўртасидаги йўловчи оқими ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.
Морской вокзал в Сочи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2026
"Centrum Air" Тошкент-Сочи рейсларини йўлга қўяди: чипта нархлари
16 Март, 16:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0